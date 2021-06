Greifswalder Brüder fahren Rallye für den guten Zweck

Greifswald

Haben Sie eigentlich schon ein Reiseziel für dieses Jahr? Zwei Greifswalder Brüder könnten da eine Empfehlung haben, die es nicht in jedem Reisebüro zu buchen gibt. Viele Länder, Kontakt zu Einheimischen und ein wenig Entwöhnung von Handy und Digitalisierung sind dabei. Außerdem wird alles für den guten Zweck gemacht. Aber von vorne.

Noch steht Arne Allisat nämlich in einer Garage der MBS-Werkstatt in Levenhagen. Er sucht einen Benzinkanister. Denn ohne den Treibstoff wird sein alter Mercedes in der Halle nebenan bestimmt nicht anspringen. Das sollte er aber möglichst bald. Denn statt in die verdiente Altersteilzeit muss der Wagen, der sich mittlerweile ein H-Kennzeichen verdient hat, noch mal auf eine lange Reise gehen. „Das war ein echtes Schnäppchen“, erzählt Allisat über das Auto. „Eigentlich ist es gut in Schuss und hatte die letzten dreißig Jahre nur einen Vorbesitzer“. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Das Auto soll Allisat und seinen Bruder Mitte Juli 4000 Kilometer durch den Balkan bringen. Vom österreichischen Leibnitz geht es runter nach Albanien, rüber zum Schwarzen Meer und über die spektakuläre Transfogarasche Hochstraße in Rumänien bis nach Belgrad. 11 Länder werden so in 10 Tagen durchquert. Wie kommt man auf so eine Idee.

50 PS, 500 Euro oder 500 000 Kilometer

Zunächst: Das Pothole Rodeo (Schlagloch Rodeo) ist eine organisierte Veranstaltung, die es bereits seit 2014 gibt. Aus einer Route und wenigen Startern sind mittlerweile mehrere Termine in mehreren Ländern mit hunderten Teams geworden. Im Gegensatz zu den meisten Rallyes gibt es keinen Gewinner. Der Weg ist das Ziel. Die Teilnehmer sollen zusammenhalten und sich unterstützen. Denn: nicht jeder kann mitmachen. Die Fahrzeuge für das Rodeo unterliegen besonderen Regeln. Sie dürfen maximal 500 Euro gekostet haben oder höchstens 50 PS leisten oder müssen mehr als 500 000 km Laufleistung aufweisen.

Deswegen steht Allisat nun vor dem fast 40 Jahre alten Benz 190e, der sportliche 240 000 Kilometer gelaufen ist und keine Klimaanlage hat. Die Sommer auf dem Balkan können sehr heiß werden. Auf das Rodeo aufmerksam geworden ist Allisat schon vor einiger Zeit. Seit Jahren begeistert sich der Lehrer für alte Benz. Auf einem Treffen der Szene hatten die Veranstalter einen Stand. Nachdem das Rennen 2020 coronabedingt ausfallen musste, konnte Allisat seinen älteren Bruder Ingmar überreden, mit ihm auf die Reise zu gehen. Der willigte gerne ein.

Alles für den guten Zweck

Bei dem Pothole Rodeo geht es nämlich nicht nur um den Spaß an der Sache und das Abenteuer, es geht vor allem um den guten Zweck. Das war den beiden wichtig. Gemeinsam mit dem Verein „Child-Care-Afrika Entwicklungshilfe“ soll von den gesammelten Spenden eine Vorschule in der Nähe der marokkanischen Stadt Agadir gebaut werden. 45 000 Euro werden dafür benötigt. Das Geld soll von gewerblichen und privaten Sponsoren kommen, die die Teilnehmer anwerben und deren Werbung sie zum Beispiel auf dem Rallye-Wagen bereitstellen. Allisat war bereits fleißig. Neben dem Hauptsponsor – der MBS Werkstatt – sind bereits der KSG Zulassungsservice, das Werbezentrum MV, die Restaurants Zur Fähre und Athen, die Bar Deja Vu, Ästhetik in Dresden und die Allianz Versicherung Gerwien an Bord. Dazu kommen mehrere private Sponsoren. Das Geld geht direkt in das Schulprojekt.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ohne Navi und Handy durch die Berge

Bis es so weit ist und die Brüder für den guten Zweck über die Schotterpisten fahren können, muss aber noch einiges passieren. Tüv hat der Wagen bereits. Auch der bei Kauf angedrohte Motorschaden war halb so schlimm, alles läuft wieder. Allerdings ist das Auto bis auf einige Sticker noch etwas nackt. Die Folie mit den Sponsoren muss rauf und neue Federn verbaut werden. Immerhin sind die Schotterpisten, auf denen gefahren werden soll, nicht mit deutschen Straßen zu vergleichen.

Damit keine bösen Überraschungen kommen, sollten die Allisats auch noch üben, wie der Straßenatlas aus grauen Vorzeiten gelesen wird. Handys, GPS und ähnliches sind auch verboten. Und weil die Reise eh schon so entspannt undigital wird, haben sich beide entschieden, in einem Dachzelt auf dem Auto zu schlafen. Auch das muss noch bis zum Start der Reise montiert werden.

Von Philipp Schulz