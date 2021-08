Greifswald

Es gibt gewisse Sicherheiten. Dinge, die eintreffen. Bei denen man sich sicher sein kann wie beim Amen in der Kirche, wie es so schön heißt. Wenn alle vier Jahre Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann sind alle Bundestrainer und wenn es darum geht, wie man nun alle Geschlechter ansprechen kann, in einem Brief oder einer Stellenannonce zum Beispiel, dann sind plötzlich alle Sprachwissenschaftler. Sprachwissenschaftler*innen. Oder Sprachwissenschaftler_innen.

Was im Privaten, dem Internet und Fachkreisen im deutschsprachigen Raum noch diskutiert wird, ist im Greifswalder Rathaus schon lange gang und gäbe. Seit Oktober 2020 gibt es einen Leitfaden für die Anwendung der geschlechtergerechten Sprache. Auf schmalen drei Seiten ist ausgebreitet, wie die Verwaltung nun einheitlich „alle Personen einer Gesellschaft in der Sprache sichtbar“ machen kann. Neben der geschlechtsneutralen Schreibweise sei das Gendersternchen die optimale Variante, um sprachliche Differenzen zwischen Männern und Frauen zu vermeiden und gleichzeitig sexuelle Diversität zu repräsentieren.

CDU: Wieso hat Bürgermeister Zeit für einen Leitfaden?

Was rund 10 Monate im Stillen funktioniert hat, wird nun von der CDU scharf kritisiert. Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Axel Hochschild, moniert, dass Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) sich lieber um dringende Probleme der Stadt, wie den Parkplatzmangel, Wildschweine oder mangelhafte Digitalisierung in den Schulen, kümmern solle, statt einen Leitfaden zu entwickeln. Deswegen hat er mit seiner Fraktion einen Antrag gestellt. Die klaren Forderungen: Der Bürgermeister solle den Leitfaden zurücknehmen und zur amtlichen deutschen Grammatik zurückkehren.

Lesen Sie auch die Kommentare dazu:

Sternchen, Lücke, korrekte Rechtschreibung? Worum geht es bei dem Streit mit der geschlechtergerechten Sprache? Die Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Theresa Heyd arbeitet an der Universität Greifswald und ist im Vorstand des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung (IZfG). Sie erklärt: „Was heutzutage als Gendern bezeichnet wird, könnte man auch inklusive Bezeichnungen nennen.“ Es gehe darum, mit Formulierungen und der Sprache alle Geschlechter und Identitäten einzubeziehen.

Aktuell ist die Sprache an das sogenannte generische Maskulin angepasst. Die Bezeichnungen sind durchweg in der männlichen Form. Im Alltag reden wir dann vom Arzt, Feuerwehrmann, Politiker. Die Liste ist unendlich lang. Prof. Heyd erklärt, dass das Gendern hingegen den Text erst neutral mache – alle seien mitgemeint. Der Genderstern stört aus sprachwissenschaftlicher Sicht dabei nicht. Er macht die Geschlechter erst sichtbar.

Gendern – gekommen, um zu bleiben?

Mit Hannover und Lübeck ist Greifswald eine von nur wenigen Städten, die sich für das aktive Gendern in der Verwaltung entschieden haben. Während gerade in Hannover viele Debatten zu dem Thema geführt worden sind, ging die Einführung des Leitfadens in Greifswald geräuschlos vonstatten.

Greifswald stehe für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit, heißt es auf die Frage zu dem Zweck des Leitfadens aus dem Rathaus. „Eine konsistente Umsetzung erfordert, in der Sprache achtsam zu agieren und Menschen unabhängig ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identifikation anzusprechen und einzubeziehen“, so die Erklärung.

Zudem stütze sich der Leitfaden rechtlich auf das Gleichstellungsgesetz MV. Ein Punkt, den die CDU besonders hinterfragt hat. Mit welchem Recht der Bürgermeister die Amtssprache so anpasse? In dem Gesetz heißt es, dass „die Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich in Rechts- und Verwaltungsvorschriften zum Ausdruck kommen soll. Dies gilt ebenfalls im dienstlichen Schriftverkehr.“ Zudem habe man bereits am 22. Januar dieses Jahres allen Fraktionen ein Exemplar des Leitfadens zur Kenntnisnahme geschickt, heißt es weiter.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frage ist auch, was die CDU mit ihrem Antrag, alles wieder rückgängig zu machen, erreichen kann. Prof. Heyd gibt eine schlechte Prognose. „Die Inklusion in der Sprache wird nicht mehr weggehen“, erklärt sie. Allerdings sei spannend, wie sich diese Inklusion entwickle. Sie würde keine Wette eingehen wollen, dass der Gender-Stern oder eine andere Form bleibt. Sprache entwickele sich dynamisch. Wo diese Entwicklung hingehe, sei nur schwierig abschätzbar. „Die Debatte wird nicht weggehen. Die Praktiken werden nicht weggehen. Nur die Ausgestaltung wird sich ändern.“

Duden und Rechtschreib-Rat lehnen Gendern nicht ab

Heyd geht auch auf ein weiteres Argument ein, das die CDU gegen den Gender-Stern ins Feld führt. „Der Duden und der Rat der deutschen Rechtschreibung lehnen Gendern keineswegs ab“, betont sie. „Die dynamische Anpassung ist der einzige Grund, warum beide noch so eine abwartende Haltung einnehmen. Es ist keinesfalls so, dass hier eine negative Grundhaltung der Auslöser ist.“

Stern, Binnen-i und Co.: Weshalb gibt es verschiedene Varianten zu Gendern? In der geschriebenen Sprache gibt es verschiedene Möglichkeiten zu gendern, also alle Geschlechter mit zu nennen. Sie unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in ihrer Bedeutung. Das sind die Geläufigsten: In Verwaltungen und vielen Stellenausschreibungen wird mit dem Gender-Sternchen gearbeitet. Das Symbol heißt korrekt Asterisk und bezieht neben dem männlichen und weiblichen Gender (engl. für Geschlecht) auch alle Weiteren ein. Die können unabhängig vom biologischen Geschlecht und unendlich vielseitig sein. Es wird oft begründet, dass seine Zacken in alle Richtungen gehen und damit alle Gender einbeziehen. Hinzu kommt, dass die deutliche Sichtbarkeit in dem Schriftbild gewollt ist. Es soll auffallen, dass alle Gender gemeint sind. Eine optisch unauffälligere Variante ist das Gendern mit dem Binnen-i. Das würde für LeserInnen so aussehen. Der Vorteil ist, dass nicht immer von den Lesern und Leserinnen geschrieben werden muss. Die Schreibweise birgt aber auch Nachteile: So sind mit dem Binnen-i tatsächlich nur Männer und Frauen gemeint, keine weiteren Gender. Außerdem kann man die Schreibweise schonmal mit dem kleinen L verwechseln. Wer gar keine neuen Endungen anfügen oder Sonderzeichen auf der Tastatur suchen mag, kann auch geschlechtsneutral formulieren. Dann werden aus LeserInnen die Lesenden, aus Kund*innen die Kundschaft und zur Universität gehen dann Studierende und nicht Studenten. Der große Nachteil. Die Leserschaft ist sehr unpersönlich in der Ansprache und Ärztende gibt es auch nicht.

Auf OZ-Nachfrage hieß es aus dem Rathaus, dass auch die „Mitarbeiter*innen“ den neuen Leitfaden nicht ablehnen. „Bisher gab es keine Beschwerden.“ Im Gegenteil, es habe eher positive Rückmeldungen und inhaltliche Fragen zur Umsetzung bei schwierigen Wörtern gegeben.

Von Philipp Schulz