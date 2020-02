Greifswalder Corona-Experte spricht Klartext: „Atemmasken bringen nichts“

Greifswald/Rostock

Das Coronavirus – es wird auch nach Mecklenburg-Vorpommern vordringen, sagt Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner. Der 42-Jährige ist Leitender Krankenhaus-Hygieniker an der Greifswalder Universitätsklinik, warnt aber im OZ-Interview vor Panikmache und überzogenen Sicherheitsmaßnahmen.

Prof. Dr. Hübner, wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, dass das Coronavirus auch in MV auftreten wird?

Das Virus wird nicht an der Landesgrenze Halt machen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es auch in MV Infektionen mit dem Erreger geben wird. In den Universitätskliniken in Rostock und Greifswald halten wir Schnelltestes für das Virus bereit. Wir können dann binnen weniger Stunden bestimmen, wer an dem neuartigen Virus erkrankt ist – und wer nicht.

Mehr zum Thema: Wann das Coronavirus nach MV kommt und warum Abriegeln wenig hilft

Sind wir im Nordosten als Urlaubsland besonders gefährdet, weil viele Menschen aus anderen Regionen zu uns kommen?

Nein, das Risiko sich in MV mit einem solchen Virus anzustecken, ist nicht größer als in anderen Ländern, in denen es zum Beispiel viel Transit gibt.

OZ-Telefonforum mit Uni-Experten Ihre Fragen am Telefon: Experten der Universitätskliniken in Greifswald und Rostock beantworten gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG Leser-Fragen zum Coronavirus. Am Freitag (28. Februar) in der Zeit von 14 bis 15 Uhr stehen Ihnen die Mediziner für Tipps und Hinweise am Telefon zur Verfügung. Unter der Rufnummer 0381-365 100 können Sie sich direkt informieren und beraten lassen. Die Experten am Telefon sind Prof. Dr. Emil Reisinger, Wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin Rostock und Infektionsmediziner, Dr. Micha Löbermann (Oberarzt in der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin), Prof. Dr. Nils-Olaf Hübner (Leiter der Krankenhaushygiene an der Uniklinik Greifswald) sowie der Greifswalder Virologe und Infektionsepidemiologe Prof. Dr. Karsten Becker.

Welche Gruppen sind besonders gefährdet, sich anzustecken?

Da würde ich nicht eine Bevölkerungs- oder Berufsgruppe hervorheben. Das höchste Risiko haben natürlich Menschen, die beruflich oder zum Urlaub in die Risikogebiete reisen. Nach Festland-China zum Beispiel.

Was kann ich selbst tun, um mich vor einer Ansteckung zu schützen?

Das A und O ist eine gute persönliche Hygiene: Waschen Sie sich häufig die Hände und fassen sie sich nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht. Sollte keine Möglichkeit zum Händewaschen bestehen, ist eine Händedesinfektion zu empfehlen. Halten Sie sich von Erkrankten fern, reisen Sie nicht in Risikogebiete.

Sollte ich noch die Hand geben zur Begrüßung?

Nein, aber davon raten wir nicht allein wegen des Coronavirus ab. In der Erkältungszeit sollte man generell auf den freundlichen Händedruck zur Begrüßung verzichten.

Muss ich mich mit Atemschutz und Desinfektionsmittel eindecken?

Nein, das ist nicht nötig. Händewaschen reicht auch. Und Atemschutz funktioniert nur, wenn man damit auch umgehen kann – sonst ist es eine falsche Sicherheit. Niemand muss sich extra mit Atemmasken eindecken.

Können die Bürger in MV noch bedenkenlos zu öffentlichen Veranstaltungen gehen – zu Fußballspielen, Theater-Aufführungen, ins Kino?

Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird von den Experten des Robert-Koch-Instituts trotz der jüngsten neuen Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg weiterhin als gering eingeschätzt. Gegenwärtig gibt es noch keine Hinweise auf eine anhaltende Viruszirkulation in Deutschland. Stand heute ist immer noch wahrscheinlicher, sich eine Grippe – also Influenza – einzuhandeln als Corona. Deshalb: Noch braucht sich niemand einschränken.

Würde Sie empfehlen, sich mit Lebensmittelvorräten einzudecken? Aus Italien erreichen uns ja bereits Bilder von Hamsterkäufen und leeren Regalen ...

Dafür besteht momentan im Nordosten überhaupt kein Grund. Auch in den Risikogebieten in Norditalien gibt es keinen generellen Mangel an Lebensmitteln.

Mehr zum Thema:

Von Andreas Meyer