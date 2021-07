Greifswalder Cuttermesser-Prozess: Gutachterin beschreibt den Todeskampf

Greifswald/ Stralsund

Sechs Monate, nachdem ein Mann in Greifswald zwei Personen mit einem Cuttermesser angriff, fand nun in Stralsund der zweite Verhandlungstag statt. Der Tag sollte ganz im Zeichen der Gutachter und Protokolle stehen. Allerdings machte ein Zeuge den Plänen des Gerichts einen Strich durch die Rechnung. Zum wiederholten Male war er nicht vor Gericht erschienen. Da die Polizei ihn nicht auf die Schnelle finden konnte, muss er nun zum nächsten Termin gehört werden. Seine Aussage wäre laut Richter und Gutachter wichtig für die psychiatrische Beurteilung des Täters gewesen.

Stattdessen führte wie geplant die Leiterin der Greifswalder Rechtsmedizin ihre Erkenntnisse nach der Obduktion des Toten, der Begutachtung des Täters und des zweiten Geschädigten und der toxikologischen Untersuchungen aus. Die Beschreibung der Verletzungen der Beteiligten und das Tatortprotokoll der Polizei zeichneten ein Bild von dem Kampf, der sich wenige Minuten vor dem Tod abgespielt haben muss.

Alle waren betrunken und hatten Drogen genommen

Bei der kleinen Geburtstagsfeier, die in der Wohnung der Lebensgefährtin des Geschädigten stattfand, waren nur der Täter, das Opfer und der Geschädigte anwesend. Dieser schilderte bereits am ersten Prozesstag, wie die Tat aus seiner Sicht abgelaufen war: „Wir hatten noch nicht viel getrunken, als es passierte“, erklärte Geschädigte, der damals 31 Jahre alt wurde.

Dem widerspricht das toxikologische Gutachten, laut dem der Tote einen Blutalkoholwert von 1,5 Promille gehabt hat. Auch bei dem Geschädigten sei ein Wert von 1,15 Promille im Blut nachgewiesen worden. Zudem, so das Gutachten, sei davon auszugehen, dass alle drei Beteiligten vor der Tat Amphetamin und Cannabis konsumiert hätten. Daran erinnert sich auch der Geschädigte:

„Ich dachte, mich hätte was am Hals gebissen“

Der Angeklagte sei plötzlich aufgestanden, habe sich eine Wasserpfeife gestopft und ihm diese direkt vor das Gesicht gehalten und angezündet. Das sei merkwürdig gewesen. Plötzlich habe er zugestochen. „Ich dachte, mich hätte was am Hals gebissen“, so der Geschädigte weiter.

Die Gutachterin bestätigte das. Sie attestierte ihm mehrere Schnittverletzungen im gesamten Gesichtsbereich, vor allem auch am vorderen und linken Hals, den Augen und am Haaransatz. Sie erklärte, dass es durchaus im Rahmen des Möglichen gelegen hätte, dass auch er durch die Angriffe des Täters tödlich verletzt worden wäre. Auch am Knie und dem Oberschenkel hätte er tiefe und potenziell gefährliche Schnittwunden gehabt.

Das polizeiliche Tatortprotokoll gibt einen Einblick, wo der Kampf stattgefunden hat. In dem nur rund 10 Quadratmeter großen Raum standen mehrere Regale, ein Schlafsofa, ein Computer und ein Fernseher, auf dem die noch angeschaltete Playstation lief. Hier wurde zuletzt Fallout 4 gespielt, bevor die Situation eskalierte.

Opfer hatte eine Vielzahl von Stichwunden

Nachdem das spätere Opfer den Täter vom Geschädigten ziehen konnte, ging der auf das Opfer los. Unter den vielen Hieben, Stichen und Schnitten, die vor allem das Gesicht und den Hals trafen, war auch der tödliche: ein etwa 2 cm tiefer Stich, der die linke Halsschlagader durchtrennte. Das Opfer sei nach außen verblutet, so die Gutachterin.

Sie sprach von einer Vielzahl unterschiedlich tiefer Wunden. Dem Geschädigten gelang es trotz seiner Verletzungen, den Täter mit einer Schere zu attackieren und von seinem Freund herunterzuziehen. Mehrfach traf er ihn auch im Gesicht, stach und schlug auf ihn ein. Erst als er auch den Fuß auf das Gesicht des Täters stellte, konnte er diesen überwältigen, bis die Polizei und der Notarzt eintrafen.

Das Tatortprotokoll sprach später von einem kleinen Raum, in dem überall zerstörte Bierflaschen, Glas, das Cuttermesser und viel Blut auf dem Boden und an den Schränken verteilt waren. Am 19. August soll der Prozess fortgesetzt werden, dann mit dem zweiten Gutachter und dem Zeugen. Ob dann auch schon ein Urteil gesprochen wird, ist unklar. Eigentlich waren nur diese drei Verhandlungstage angesetzt.

Von Philipp Schulz