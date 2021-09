Greifswald

Es infizieren sich in Deutschland und MV wieder mehr Menschen mit Corona: Geimpfte und auch Ungeimpfte. Das war eine erwartbare Entwicklung, erklärt der Greifswalder Corona-Experte Nils-Olaf Hübner: „Wenn mehr Menschen erkranken und mehr Menschen geimpft sind, steigt auch der Anteil von Impfdurchbrüchen.“

In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit 97 Geimpfte mit dem Coronavirus infiziert und 482 Ungeimpfte. Trotzdem liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für einen Geimpften, sich mit dem Virus zu infizieren bei nur einem Prozent, sagt Professor Hübner und führt hierfür Daten aus Großbritannien an, die die sogenannte Secondary Attack Rate untersucht haben, also die Wahrscheinlichkeit einer Folgeinfektion.

Impfung schützt mit Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent

Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit für einen Ungeimpften, sich im Alltag selbst mit der Delta-Variante zu infizieren liegt demnach bei 6,6 Prozent. Die eines Geimpften noch fünf Mal niedriger bei rund 1,3 Prozent.

Die englischen Wissenschaftler haben die Kontakte der Personen im Alltag analysiert. Hier ein Rechenbeispiel: Ein Lehrer hat in einer Woche 200 Kontakte. Wird dieser nun positiv auf das Coronavirus getestet, infiziert er rein rechnerisch im Schnitt zwölf weitere Personen. Diese Zahl gilt im Schnitt für alle Virusvarianten. „Wenn diese zwölf Menschen allerdings geimpft wären, würden sich nur zwei anstecken“, verdeutlicht Hübner. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von etwa einem Prozent.

Die Impfung ist keine Betonwand

Zum Hintergrund: Die Impfung schützt mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent. „Das ist die Wirksamkeit über alle Impfstoffe hinweg“, so Hübner weiter. Dieser Wert kommt von einer anderen Erhebung, die Hübner erklärt: „Aktuell gehen wir davon aus, dass Ungeimpfte ein fünffaches Risiko haben, sich zu infizieren.“ Heißt im Umkehrschluss: Der Impfschutz liegt quer durch alle vier Impfstoffe, die in Deutschland vergeben werden oder wurden und quer durch alle Varianten, die in Deutschland aktiv sind, also auch der Delta-Variante, bei 80 Prozent.

Von 100 Geimpften könnten sich statistisch 20 mit dem Corona-Virus infizieren, die in diesem Fall nicht ausreichend Antikörper entwickelt haben. Dabei bringt es nichts, die infizierten Geimpften mit den infizierten Ungeimpften zu vergleichen. Stattdessen müsste geschaut werden, wie viele Geimpfte in Bezug auf alle in Mecklenburg-Vorpommern Geimpften infiziert sind. Deswegen führt das Lagus die Inzidenz-Zahlen nun getrennt auf: einmal für die Geimpften und separat für ungeimpfte Personen.

Ziel: Aus dem Elefanten eine Mücke machen

Neben dem verringerten Risiko, sich anzustecken, spricht Hübner mit Bezug auf eine Studie aus Kalifornien von einem 29-fach geringeren Risiko, mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu müssen. „Der Impfstoff macht aus einem Elefanten eine Mücke, das kann man so sagen“, fasst Hübner zusammen. Trotzdem besteht die Wahrscheinlichkeit, nach der Infektion auch Symptome zu bekommen. Hübner spricht hier von rund 75 Prozent der Fälle, bei denen das auch so ist.

Geimpfte, die sich mit dem Virus infizieren, jedoch ohne Symptome wie Schnupfen oder Husten bleiben, entwickeln in der Regel auch nicht genug Viren, um für andere ansteckend zu sein. Das wisse man mittlerweile, so Hübner. Dabei bezieht er sich jedoch auf Studien, die in der Fachwelt noch umstritten diskutiert werden.

Aus der Zeit, als diese Erkenntnis noch nicht da war, stammen die anlasslosen Antigen-Tests, erinnert der Hygieniker. Deswegen kann ihre Quarantäne in einzelnen Fällen auch schon nach fünf Tagen beendet werden. Allerdings gelte auch hier: Wer Symptome hat, muss einen PCR-Test machen und sich selbst isolieren, so Hübner.

Neue Varianten bedeuteten neue Herausforderungen

Trotzdem ist die Impfung kein unfehlbares Mittel im Kampf gegen das Virus. In Kolumbien und Südafrika haben sich bereits Varianten des Corona-Virus entwickelt, die eine Resistenz gegen den Impfstoff haben und wesentlich wahrscheinlicher zu einer Infektion führen können. Wie diese sich verbreiten, werde aktuell beobachtet, so Hübner. In Deutschland seien sie noch nicht angekommen. Wenn sie das tun, müssten auch wieder strengere Maßnahmen für alle gelten.

Von Philipp Schulz