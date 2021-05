Greifswalder Fischbrötchen wird zum Wahlkampfobjekt

Greifswald

Die Lage ist nicht ganz einfach. Viele Akteure schuldigen an, verteidigen sich und halten die Situation für blöd. Am Ende steht die Frage, was wichtiger ist: Job oder politisches Amt und wer diese Entscheidung treffen darf? Doch von Anfang an: Am 1. Mai war Greifswald im halben Ausnahmezustand. Die NPD hatte nach über zehn Jahren angekündigt, wieder durch die Stadt marschieren zu wollen. Bereits in der Woche vor dem Tag der Arbeit warfen die Ereignisse ihre Schatten voraus. 300 Teilnehmer für die NPD waren angekündigt (170 kamen), geplant 1400 Gegendemonstranten sollten ihnen zeigen, dass Greifswald keine Lust auf die Neonazis hat und 1000 Polizisten, die für Ordnung zu sorgen hatten. Der größte Einsatz in Vorpommern seit über zehn Jahren.

Fischbrötchen statt Protest gegen NPD

Von dem geplanten drei Kilometer langen Rundkurs durch die Greifswalder Innenstadt blieben der NPD Demo knappe 1000 Meter, die sie vom Bahnhof bis zur Europakreuzung hin und wieder zurück gehen konnten. Denn auf der Kreuzung und angrenzenden Fußgängerzone stellten sich ihnen laut Polizeiangaben rund 1000 Greifswalder friedlich entgegen. Darunter auch zahlreiche Parteien und Fraktionen aus der Bürgerschaft – ein breites Bündnis.

Der Streit begann erst einen Tag später, als die Jusos, die Jungen Sozialisten in der SPD einen Beitrag in dem sozialen Medium Instagram von Michael Sack (CDU) finden. Das Bild zeigt ihn mit Fischbrötchen in Greifswald. Darunter steht: „Heute ist nicht bloß der 1. Mai, sondern auch der Tag des Fischbrötchens. Euch allen ein schönes Wochenende!“ Für die Jusos genug Grund, ihm ein Strick aus dem Bild zu drehen. Sie teilen ihrerseits ein Bild. Zu sehen Mitglieder der Organisation beim Demonstrieren, daneben Sack und das Brötchen. Ihre Botschaft: Er hätte sich als Landrat und Direktkandidat für die Stadt zu den Landtagswahlen an den Protesten beteiligen sollen.

„Es gibt keine neutrale Haltung zu Faschismus“

Die Bundestagskandidatin der SPD in Greifswald, Anna Kassautzki, fasst ihre Enttäuschung Gegenüber Sacks Verhalten in Worte: „Ich finde es schade, dass diese Selbstverständlichkeit augenscheinlich nicht von allen Kandidat*innen der demokratischen Parteien so gesehen wird. Es gibt keine neutrale Haltung zu Faschismus. Entweder man ist dafür oder dagegen. Aber auf jeden Fall bedarf es Haltung.“ Sie würde sich für das Verhalten Schämen. Ehrliche Empörung oder bloßer Wahlkampf?

Auf den Vorwurf angesprochen hat Sack selbst nur Unverständnis übrig. „Das ist unberechtigte Kritik und weniger als Wahlkampf,“ schimpft Sack auf die Anwürfe zurück. Er will von dem Spagat zwischen der Position als Landrat von Vorpommern-Greifswald auf der einen Seite und der CDU-Spitzenkandidatur sowie seiner Direktkandidatur für Greifswald zur Landtagswahl im September auf der anderen Seite, nichts wissen.

„Ich bin in erster Linie Landrat, das ist mein Job“, so Sack auf Nachfrage. Er sei an diesem Tag immer mit Kollegen der Kreisverwaltung in Kontakt gewesen, um die Lage rund um die insgesamt 16 angemeldeten Veranstaltungen im Blick zu behalten. „Wäre ich selbst bei den Protesten gewesen, hätte ich nicht mehr helfen können,“ so Sack. Bei einer solch schwierigen Lage sei Neutralität geboten. An Wahlen denke er in solchen Momenten nicht.

War der Greifswalder Protest linksextrem?

Ein Begriff, den Sacks Parteikollegen von der Rostocker CDU auch für sich definiert hatten. Sie antworteten auf das Bild der Jusos: „Lieber ein Fischbrötchen als extremistische Gewalt von links und rechts.“ Für den Jusos-Vorsitzenden Johannes Barsch ein Affront. Er erklärte: „Ein breiter Querschnitt der Gesellschaft hat sich am Samstag den Erb*innen des Nationalsozialismus entgegengestellt.“ All diese Menschen als „Extremist*innen„ zu diffamieren und mit den „Faschist*innen“ der NPD gleichzustellen sei für ihn eine bodenlose Frechheit. Er erwarte, dass sich die Verantwortlichen umgehend entschuldigen.

Daran denkt der Chef der Rostocker Christdemokraten gar nicht. Auf die Frage, ob er den Protest am 1. Mai als extremistisch links bezeichnen würde, antwortet Daniel Peters: „Nein. Ich war selbst nicht anwesend, aber ich gehe davon aus, dass auf beiden Seiten sowohl Rechts- als auch Linksextremisten ebenso teilgenommen haben.“

Für Sack selbst ist klar: Wäre die Lage nicht so schwierig gewesen, hätte er gerne an den Veranstaltungen in Greifswald teilgenommen. Direktkandidatur hin oder her. Er merkt zudem an, dass die CDU sehr wohl an diesem Tag präsent war. Arthur König, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt und Christdemokrat, beteiligte sich wie schon 2011 an den Protesten. Er machte auch deutlich, wieso ihm das so wichtig ist: „Es ist mir wichtig, in alter Tradition Präsenz zu zeigen. Ich war auch vor 10 Jahren dabei. Es ist wichtig, dass wir die Stimme erheben, um das zu verhindern, was die NPD will. Greifswald ist kein Ort für solche Dinge.“

