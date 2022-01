In einem Land vor unserer Tür: In einer Tongrube bei Grimmen werden immer wieder Fossilien von Dinosauriern gefunden. Am bekanntesten ist der nach der Uni Greifswald benannte Emausaurus ernsti. Nun gelang es Wissenschaftlern der Hochschule wieder, einen Fund auszuwerten und neue Erkenntnisse über die Urechsen zu erlangen.