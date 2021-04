Greifswald

Der Großteil der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile auf die britische Variante B.1.1.7 zurückzuführen. Prof. Nils-Olaf Hübner, Chefhygieniker der Unimedizin Greifswald, ist einer der Leiter des Projektes CoMV-Gen, mit dem das Vorkommen von Virusvarianten im Land untersucht wird.

Herr Hübner, ist die Ausbreitung der britischen Variante in allen Landkreisen gleich oder gibt es Schwerpunkte?

Das ist schwer zu sagen, denn die Labore, von denen wir die Daten bekommen, untersuchen Proben aus mehreren Landkreisen. Was wir sagen können: Im westlichen Landesteil haben wir einen etwas größeren Anteil der britischen Variante als im Osten. Der Abstand wird aber immer kleiner. Klar ist auch, dass in MV mehr als 90 Prozent der untersuchten Isolate die britische Variante sind. Ende Januar waren es noch fünf Prozent.

Werden mittlerweile alle positiven PCR-Tests auf das Vorkommen von Varianten untersucht?

Alle nicht. Aber es wird eine solide Stichprobe untersucht, so dass wir ein aussagekräftiges Bild bekommen.

Was heißt solide?

Anhand der Stichprobe können wir Aussagen über Veränderungen treffen, die auf ein Prozent genau sind. Wir wollen jeden möglichen Ausbruch und jede Entwicklung möglichst früh wahrnehmen.

Das Viruserbgut wird gelesen wie ein Buch

Erfolgt eine einzige Untersuchung oder ist für jede Variante eine separate Untersuchung nötig?

Es gibt zwei Verfahren: Das eine ist die Vollgenomsequenzierung. Dabei wird das ganze Erbgut des Virus gelesen. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Buch. Wenn man jeden Buchstaben liest, dauert das ein bisschen. Dabei können wir aber auch jede Veränderung, jede Mutation finden.

Und das zweite Verfahren?

Das ist die Varianten-PCR. Dabei muss man nicht das ganze Buch lesen, sondern kann eine Schablone auf jede Seite legen und damit nach gewissen Reizwörtern suchen. So können wir schnell bekannte Varianten finden. Man muss aber genau wissen, wonach man sucht.

Wenn Sie nicht nach einer bestimmten Variante suchen, werden Sie sie auch nicht finden, weil Sie nicht die entsprechende Schablone verwenden?

Genau. Im Moment würden wir die Varianten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien entdecken. Es kann aber sein, dass man andere Varianten sieht, weil es Auffälligkeiten gibt. Aber wir könnten sie nicht sicher identifizieren.

Jeder kann Berichte einsehen Das CoMV-Gen-Studienzentrum der Unimedizin Greifswald wird von Prof. Nils-Olaf Hübner und Prof. Karsten Becker geleitet. Das Projekt kooperiert unter anderem mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), zehn Laboren und den acht Gesundheitsämtern in MV. Auf der Internetseitewww.comv-gen.de finden Interessierte aktuelle Berichte mit Zahlen zur Verbreitung von Virus-Varianten. In der Kalenderwoche 15 (12. bis 18. April) lag der Anteil der britischen Variante bei 90,3 Prozent, der brasilianischen bei 2,2 und der südafrikanischen bei 0,2 Prozent.

„‚Doppelmutation‘ klingt gruselig, ist nur eine Bezeichnung“

In den letzten Tagen war viel von der indischen Doppelmutante die Rede. Würde man die bei uns noch gar nicht finden können?

Das ist eine Variante, die vor allem durch zwei Mutationen gekennzeichnet ist. Die eine Mutation sitzt an derselben Stelle, die man auch bei der südafrikanischen und der brasilianischen Variante sieht, an der Stelle E484. Es ist aber ein bisschen anders. Wir gehen davon aus, dass das Spike-Protein – also diese Stacheln außen am Virus – verändert ist, und zwar so, dass Antikörper dadurch nicht mehr so gut gebunden werden können und das Virus besser andocken kann. Das heißt: höhere Übertragbarkeit und schlechtere Inaktivierbarkeit durch Antikörper.

Also könnte man auf die indische Variante stoßen, weil an der Stelle E484 Auffälligkeiten sind?

Das kann sein. Deshalb benötigt man die Sequenzierung, die wir wie gesagt auch einsetzen.

Wieso spricht man von einer Doppelmutation und wie gefährlich ist sie?

Es gibt eine zweite Mutation, die wir auch bei der kalifornischen Variante finden. „Doppelmutation“ klingt gruselig, ist aber nur eine Bezeichnung. Auch die britische Variante hat mehrere Mutationen. Trotzdem müssen wir uns durchaus Sorgen machen. Die indische Variante ist wahrscheinlich nicht ohne. Wir wissen im Moment noch viel zu wenig darüber. Aber wir sehen ja, was in Indien im Moment los ist.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Deutschland hat sich ein Trugschluss eingeprägt

Wurden bei uns auch weitere Mutationen festgestellt?

Das Virus mutiert die ganze Zeit. Deswegen verwenden wir lieber den Begriff Variante. In MV haben wir neben der britischen die besorgniserregenden Varianten aus Brasilien und Südafrika.

Ist eine auf dem Weg, eine andere zu verdrängen, so wie die britische Variante die Ursprungsvariante verdrängt?

Es gab nicht „die“ Ursprungsvariante. Das hat sich nur so eingeprägt, weil Deutschland erst in diesem Jahr angefangen hat, systematisch auf Varianten zu untersuchen. Deswegen ist der Eindruck entstanden, wir hatten früher ein Virus und jetzt haben wir auf einmal verschiedene. Aber wir hatten schon immer verschiedenen Virusvarianten.

Könnte die indische Variante die britische verdrängen?

Wir haben Hinweise darauf, dass die indische Variante in der Lage ist, sich dort zu etablieren, wo die britische Variante schon ist. Das deutet darauf hin, dass sie auch übertragbar stark ist. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Die britische Variante wird nicht die Letzte sein.

Lesen Sie auch

Ein Jahr nach Krebsheilung: Schwesig macht Reha und lässt sich impfen

Zweite Impfung auf Rügen: „Wir Hausärzte schaffen das nicht alleine“

Vorpommern-Rügen: Tänzelnde Inzidenz könnte zum Problem werden

Oft sind ganze Familien infiziert

Über die britische Variante heißt es oft, sie sei ansteckender. Was genau heißt das?

Aus einem Fall gibt es mehr Folgefälle – insbesondere bei engen Kontaktpersonen wie zum Beispiel in der Familie. Die Übertragbarkeit ist etwa zwischen 35 und 55 Prozent höher. Früher war es so, dass es in einer Familie wenige Folgefälle gab. Heute ist es oft so, dass die ganze Familie positiv getestet wird.

Kann ich mich denn auf spezielle Weise vor der neuen Variante schützen, beispielsweise mit weiterreichenden Hygienemaßnahmen?

Die Hygienemaßnahmen funktionieren ganz genauso wie vorher – man muss nur noch gründlicher darauf achten, sie einzuhalten.

Von Kai Lachmann