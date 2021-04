Schülerinnen und Schüler in MV sind wegen der Maskenpflicht an Schulen vor das Oberverwaltungsgericht gezogen. Sie wollten die Maskenpflicht nicht länger hinnehmen, sahen ihre Gesundheit durch das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung gefährdet. Das Gericht sieht das anders.

