Greifswald

Der Greifswalder Segelschiffbauer Hanseyachts hat die Luxus-Katamaran-Werft Privilège Marine aus Frankreich übernommen. Der Kaufpreis beträgt eine halbe Million Euro, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Bestehende Schulden von Privilège Marine an den bisherigen Gesellschafter sollen durch die Ausgabe neuer Aktien getilgt werden.

Beide Firmen haben in den vergangenen zwei Jahren bereits eng zusammengearbeitet. Nun sei der ideale Zeitpunkt gekommen, „das Unternehmen komplett zu übernehmen und unsere Mehrmarkenstrategie auszubauen. Privilège verfügt über einen gesunden Auftragsbestand von mehr als 25 Millionen Euro. Der Markt für Katamarane ist sehr attraktiv, er wächst weltweit von allen Marktsegmenten am schnellsten und hat sich in weniger als fünf Jahren verdoppelt“, so Jens Gerhardt, CEO von Hanseyachts.

Privilège ist seit über 30 Jahren als führender Hersteller von Luxus-Katamaranen am Markt tätig und produziert Segel- und Motorkatamarane. Die Katamarane werden in Les Sables d´Olonne an der französischen Atlantikküste gebaut. Die 150 Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten.

OZ