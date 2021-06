Greifswalder Initiative will Wildschweine aus der Stadt jagen

Greifswald

Der Aufruf auf dem Flyer klingt etwas pathetisch: „Zeigt euer Gesicht und kommt zu unserem Protest gegen Wildschweine im Stadtgebiet Greifswald!“ Daneben ein rotes Wildschwein im Seitenschnitt, darüber der Name der Veranstaltung, in großen, fetten Lettern: „Greifswald – eine Stadt für Menschen und nicht für Wildschweine!“ Der Protest soll eine halbe Stunde vor der Bürgerschaftssitzung in der Greifswalder Stadthalle beginnen. So müssen alle Bürgerschaftsmitglieder und die Verwaltung auf dem Weg zur Sitzung an den Protestierenden mit Gesicht vorbei. Eine von ihnen wird dann stehen bleiben und einige Worte sagen: Grit Wuschek.

Sie zog 2019 in die Greifswalder Bürgerschaft. In der Listenwahl gelang ihr das als einzige Einzelbewerberin, die nicht für eine Partei, Initiative oder Liste eintrat. Doch genau eine solche Gruppe hat sie nun gegründet. Gemeinsam mit zwei weiteren angekündigten Rednern: Ines Karrasch und Jens Krafczyk. Die drei sind die Spitze der neu gegründeten „Initiative für Greifswald“ (IfG). Am 1. Mai hat sich der Verein digital gegründet. 12 Mitglieder waren von Anfang an dabei.

Kommunalpolitisch ist das Denken in Parteien obsolet

Krafczyk und Karrasch erklären, was hinter der Initiative steckt, was sie will und was das alles mit Wildschweinen zu tun hat. Ideologie sei nichts für sie, auch nicht von „Parteisoldaten“ Auf der Internetseite der Initiative steht „Auf kommunalpolitischer Ebene ist das Denken in Parteien obsolet. Wir brauchen unabhängige Bürger und Bürgerinnen, die sich ideologiebefreit für ein lebenswertes und offenes Greifswald einsetzen“. Krafczyk sieht sich so: „Ich bin so strukturiert: Problem erkennen – Problem lösen.“ Karrasch hakt ein: „Wir haben uns gegründet, um die Schwachstellen in der Stadt zu beleuchten und zu hinterfragen und dadurch Sachdinge zu klären, wo Klärungsbedarf ist. Absolut parteineutral.“

Diese Unabhängigkeit ist allen wichtig. Statt auf eine Partei, beruft sich die IfG darauf, einen breiten Schnitt durch die Bevölkerung zu repräsentieren. Da seien unter anderem ein Krankenpfleger, ein Physiotherapeut, Krafczyk als Einzelhändler, Thomas Schmidt als Gastronom. Natürlich haben auch Bürgerschaftsmitglieder, die dort eine Partei vertreten, zumeist normale Jobs, doch die Initiative will den unerschütterlichen Pragmatismus als Pro-Argument auf der eigenen Haben-Seite wissen.

Wurden die richtigen Wildschweine geschossen?

Sachdinge, Schwachstellen, Schieflage in der Stadt, den Finger in die Wunde legen. So formulieren die beiden Mitglieder ihre politische Mission. Doch was sind das für Punkte, den die Gruppe um Grit Wuschek angehen will? Da wären die Wildschweine. Mit der Aktion will die IfG darauf aufmerksam machen, dass „einige Dinge suboptimal gelaufen sind beim Bekämpfen der Wildschweine“, benennt es Krafczyk.

An die positive Meldung, die Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zuletzt im Kampf gegen die Tiere verkündete, glauben sie nicht so recht. Zur Erinnerung: Fassbinder hatte im OZ-Livegespräch erstmals verkündet, dass durch zwei Jäger bereits 24 Tiere im Stadtgebiet geschossen worden seien. Zuvor hatte der Hauptausschuss der Stadt Ende April einem Plan mit mehreren Punkten zugestimmt, der genau auflistet, wie die Stadt gegen die Wildschweine vorgehen solle.

Die Vermutung der IfG: Die getöteten Tiere waren gar nicht die Problemwildschweine aus der Stadt, sondern andere, die nur am Stadtrand geschossen wurden. „Zu jedem Abschuss muss ein Jagdursprungsschein ausgefüllt werden“, erklärt Krafczyk. Auf dem stehe dann unter anderem, wer ein Tier wo und wann erschossen habe. Die wolle die IfG gerne mal sehen. Auch die OSTSEE-ZEITUNG hatte bereits eine ähnliche Anfrage an die Stadt gestellt. Leider sei eine Antwort vor Montag dazu nicht möglich.

Ortsumgehung, Hanse-Ring, Mülleimer – IfG hat viele Themen

Auch wenn die Initiative sich aus einer Art Protest gegen die aktuelle Politik zusammengefunden habe, nur auf Missstände reagieren wolle sie nicht. Arbeitsgruppen, etwa für Kultur oder Wirtschaft, sollen Themen und Ideen entwickeln.

Trotzdem gibt es, selbst wenn die Wildschweine bald weg sein sollten, für die neue politische Gruppe genug Baustellen. Das Prestigeprojekt Hansering, als Zeit- und Ressourcenverschwendung. Mülleimer, die in öffentlichen Raum aufgestellt werden und aus Sicht der Initiative Geldverschwendung sein, weil sie genau aussehen wie die alten. Der Kampf für eine Ortsumgehung, die auch Eldena anschließt und nicht in der Anklamer Landstraße endet. Diese wird zwar gerade zwischen Land und Kreis über Kemnitz und Hanshagen realisiert, trotzdem will die IfG auch hier Einsatz zeigen. Gerne auch mit mehr politischer Verantwortung. Die nächsten Kommunalwahlen sind noch fern. Trotzdem können die Mitglieder sich vorstellen, für die Gremien zu kandidieren.

Von Philipp Schulz