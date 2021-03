Greifswalder Intensivmediziner: „Die dritte Welle ist da“

Greifswald

Es ist eine Katastrophe mit Ansage: Erst mahnten die Virologen vor aggressiven Corona-Mutanten. Nach den ungehörten Rufen, den ersten Infektionen mit der britischen Virusvariante in MV und dem Anstieg der Inzidenzwerte spitzt sich nun die Lage in den Kliniken zu, füllen sich die Intensivstationen in den ersten Krankenhäusern des Landes zusehends mit schwer kranken Corona-Patienten. „Die dritte Welle ist bei uns angekommen“, sagt der Leiter des Krisenstabes der Universitätsmedizin Greifswald, Professor Klaus Hahnenkamp. Und sie könnte heftiger werden als die zweite Welle zu Weihnachten und im Januar. „Wir starten jetzt bei einem Belegungsniveau, das wir auf dem höchsten Punkt der zweiten Welle Mitte Januar hatten.“

„Der Pandemie ist die Corona-Müdigkeit egal“

Jeden Tag werden fünf Patienten mit schweren Symptomen in der Uni-Medizin aufgenommen - mehr als entlassen werden können. Es sei eine Frage der Zeit, bis der Normalbetrieb wieder deutlich zurückgefahren werden müsse, ahnt der Intensivmediziner.

Intensivmediziner und Leiter des Krisenstabes, Professor Klaus Hahnenkamp Quelle: Stefan Sauer

Die dritte Welle trifft nach Angaben des RKI vor allem Menschen, die mit ihrem Alter zwischen 50 und 60 Jahren wesentlich jünger als die Patienten der zweiten Welle sind. Und sie trifft auf ein Klinikpersonal, das das Virus inzwischen müde und auch wütend gemacht hat. „Ich kann verstehen, dass man keine Lust mehr auf die Limitationen und Begrenzungen im öffentlichen Leben hat“, zeigt Hahnenkamp für die Gefühlslage in der Bevölkerung Verständnis. Aber der Pandemie sei die Corona-Müdigkeit komplett egal. „Eigentlich müsste nun jeder einsehen, dass wir uns wirklich zurückhalten müssen. Dieses Virus ist kaum beherrschbar, wenn wir nichts ändern. Und ich sehe nicht, dass wir etwas ändern.“

Belastende Situation für das Klinikpersonal

Sylvia Utes, Bereichsleiterin zentrale Notaufnahme, Universitätsmedizin Greifswald Quelle: Stefan Sauer

Die Mitarbeiter in der Klinik sind ausgelaugt, „mütend“ - eine Wortbildung aus müde und wütend. Corona zerrt an den Nerven, am Körper. „Wir hätten gern Erholungsphasen, doch die Pandemie lässt das nicht zu“, berichtet Sylvia Utes, Bereichsleiterin der Zentralen Notaufnahme in der UMG. Seitdem die Klinikbereiche in weiß (Nicht-Corona), grau (Corona-Verdacht) und schwarz (Corona) unterteilt sind, sehen sich die Kollegen kaum. Müssen, um miteinander reden zu können, telefonieren. „Wir vermissen das Zusammensein sehr.“ Den Pflegern fehlten die gemeinsamen Pausen, allen Kollegen fehle der Ausgleich, vielen männlichen Kollegen fehle der Sport. Das Sommerfest fiel aus, ebenso das Weihnachtsfest.

„Die Situation belastet uns alle. Man nimmt die Sorgen mit nach Hause“, beklagt Utes. Sie befürchte, dass die Klinik zu Ostern überrannt wird - wieder einmal. Eine ähnliche Situation musste das Krankenhaus bereits zu Weihnachten bewältigen. „Aber der Zusammenhalt im Team ist groß. Wir werden es schaffen.“ Das verlange das Berufsethos: Menschen zu helfen, auch wenn man selbst Zuspruch bräuchte.

Das Klatschen von den Balkonen kam nicht gut an

Wände als Infektionsschutz: Sie trennen schwarze, graue und weiße Bereiche mit Infizierten und Nicht-Infizierten in der Universitätsmedizin Greifswald Quelle: Stefan Sauer

Vor einem Jahr klatschten die Menschen von den Balkonen, zollten dem Klinikpersonal Respekt. „Ehrlich, das Klatschen kam bei uns nicht gut an“, so die 59-Jährige. „Wir hätten uns über eine finanzielle Anerkennung mehr gefreut.“ Doch die vom Bund gepriesenen Bonuszahlungen gingen an den Krankenhäusern des TVL (Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder) und damit an den Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald vorbei. Stattdessen gebe es jetzt eine monatliche Infektionspauschale in Höhe von 90 Euro.

Wenn die Wirtschaft jetzt Lockerungen und Modellversuche einfordert, stößt das angesichts der zunehmenden Patientenzahlen auf wenig Verständnis beim Klinikpersonal. „Wenn wir so weitermachen wie jetzt, laufen die Krankenhäuser voll“, befürchtet Hahnenkamp. „Es ist keine Zeit für Modellversuche. Dazu muss die Pandemie erst aus dem exponentiellen Wachstum raus.“ Gefragt seien in der jetzigen Phase härtere Maßnahmen. Wenn sich die Situation aber stabilisiert, sollte unbedingt über Modellversuche gesprochen werden, weil sie ein Stück zurück zur Normalität darstellen.

Fast alle Mitarbeiter sind geimpft

Rund 90 bis 95 Prozent des Klinikpersonals, das mit Corona-Patienten in Kontakt kommt, ist inzwischen geimpft. Das schafft Sicherheit und ist für die Mitarbeiter eine große Beruhigung, nimmt aber nicht das Leid aus den Intensivstationen.

Auf der Station das Elend, in den Nachrichten Demonstranten

Der Tod gehört für die Ärzte und Pfleger auf diesen Stationen zum Alltag. Schon immer. Seit der Pandemie wird dort häufiger gestorben. „Es ist einfach nur traurig“, sagt Hahnenkamp. Es sei diese verdammte Diskrepanz, die allen zu schaffen mache. „Man sieht auf der Station das ganze Elend und abends in den Nachrichten die große Menschenansammlungen bei Anti-Corona-Demonstrationen, die nicht unterbunden werden können.“ Diese Menschenansammlungen seien nicht nur eine Missachtung der Abstandsregeln, sondern auch eine Missachtung der Erkrankung und all jener, die auf den Intensivstationen liegen und sterben, bricht es aus dem sonst so nüchtern wirkenden Mediziner heraus. „Das bekommt man im Kopf gar nicht mehr zusammen.“

Von Martina Rathke