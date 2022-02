Greifswald

„Für Professor Dietmar Enderlein, Chef der Medigreif-Gruppe, steht in Sachen Corona fest: „Wir gehen keinerlei Risiko ein“. Die Greifswalder Short Care Klinik, die aktuell in der Öffentlichkeit steht, weil sie keine planbaren Operationen an ungeimpften Patienten vornimmt, gehört zu seinem Unternehmensverbund. Enderlein steht zu dieser Maßnahme zum Schutz vor Infektionen – solange kein Notfall eintritt, für den Arzt eine Selbstverständlichkeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Enderlein in Zusammenhang mit Corona in den Schlagzeilen steht. Erst im Dezember hatte der Inhaber der Usedomer Inselklinik seinen Chefarzt, Dr. Jens Wildberg, einen überzeugten Impfgegner entlassen, nachdem dieser ihn vor Zeugen körperlich bedroht haben soll. Der Chefarzt soll neben dem Angriff versucht haben, die Corona-Erkrankung eines anderen Arztes zu vertuschen und Flyer gegen Corona-Maßnahmen an der Klinik verteilt haben.

Enderlein zu Kritik: „Das stecken wir weg“

Schon damals musste Enderlein mit wütenden Kommentaren umgehen. Diese prasseln nun erneut auf ihn ein. „Wenn man Schutzmaßnahmen gegen Corona ergreift, muss man mit Reaktionen rechnen“, sagt Enderlein. „Die sind leider oft unter der Gürtellinie, aber das stecken wir weg.“

Nur Zufall, dass er so kurz hintereinander durch entschiedenes Handeln in Sachen Corona im Fokus steht oder steckt eine besondere Haltung dahinter? „Ich kann die Gesetze nicht einfach individuell auslegen, sondern die habe ich zu erfüllen“, sagt Enderlein. „Aber dort, wo ich Spielraum habe, mache ich das.“ Seine Prämisse: „Ich werde nichts tun, das wider dem Gesetz ist und auch nichts, das wider der ärztlichen und medizinischen Vernunft ist.“

Impfen – Recht oder Pflicht?

Bei ihm als Arzt stehe der Patient an erster Stelle. Er schaue nicht auf Alter, Konfession, Herkunft. Im Gegenteil: „Wir haben in unserer Klinik auch Menschen operiert, die in anderen Kliniken abgelehnt wurden.“ Hat er ein Beispiel: „Wir haben vor drei Monaten Egon Krenz hier operiert.“ Es gehe immer darum, dem Patienten zu helfen. Aber: „Bei der Impfung ist es so, dass jeder das Recht, und ich sage in Klammern, auch die Pflicht hat, sich und die Gesellschaft zu schützen. Und der einzige Schutz ist die Impfung.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch wenn es Impfdurchbrüche gebe, schütze letztlich allein die Impfung gegen einen schweren Verlauf. Ungeachtet dessen gelte aber: „Im Notfall wird behandelt.“ Es gebe in der Short Care Klinik in diesem Fall eine Einzelunterbringungspflicht für Ungeimpfte und weitere strenge Schutzmaßnahmen.

Von Juliane Schultz