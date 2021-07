Greifswald

Seit zehn Jahren steht die frühere Kultkneipe „Treffpunkt“ in der Langen Reihe 83 leer und verfällt. Längst vergangen sind die Zeiten, als Nachtschwärmer und obdachlose Liebespaare 24 Stunden im „Treffer“ bedient wurden. Eigentlich waren es nur 23 Stunden, denn 60 Minuten Reinigung mussten schon sein.

Jetzt endlich tut sich auch für Passanten sichtbar etwas in der Langen Reihe. Das Haus wurde abgesperrt. Der „Treffer“ wird abgerissen. Endlich, möchte man sagen. Denn der Verkauf des städtischen Grundstücks auf Beschluss des Hauptausschusses der Bürgerschaft erfolgte bereits im November 2018. Darin enthalten ist die Verpflichtung, das Gebäude abzureißen und einen Neubau zu errichten. Bislang war davon von außen nichts zu sehen.

Die OZ fragte schon im Februar 2021 nach, ob nicht nach über zwei Jahren eine Rückabwicklung des Verkaufs erfolgen müsste. Laut Stadtsprecherin Andrea Reimann gab es indes keine Pflichtverletzungen des Erwerbers. „Es wird davon ausgegangen, dass in der nächsten Zeit auf dem Grundstück auch entsprechende Arbeiten für Passanten erkennbar sein werden.“ Fünf Monate hat es aber noch gedauert, bis es losgeht.

Damit findet eine lange Geschichte augenscheinlich ein gutes Ende. Schon 2014 wollte die Stadt das Grundstück verkaufen. An Bewerbern fehlte es nicht.

Keine städtischen Grundstücke im Angebot

Die Lange Reihe gehört zum Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt. Das heißt, ein dort gelegenes Grundstück wird nicht an den Meistbietenden verkauft. Negativ für die kommunale Kasse, Grundstücke in dieser Lage sind sehr begehrt und teuer. Aktuell bietet die Stadt nicht eines zum Kauf oder der Verpachtung an.

Die Veräußerung erfolgt im Sanierungsgebiet zu einem gutachterlich bestimmten Verkehrswert, das waren beim „Treffer“ 40 000 Euro für 395 Quadratmeter. Entscheidend für die Auswahl des Erwerbers sind die von der Bürgerschaft beschlossenen Kriterien. Weil das Stadtparlament diese ändern wollte, zog sie das Verkaufsangebot von 2014 ein Jahr später zurück. Die Neuausschreibung des „Treffpunktes“ erfolgte im Januar 2018. Laut Vertrag muss nach dem Abriss der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses erfolgen. Das Gebäude wird als nicht erhaltbar eingestuft.

Schaffung von Wohnraum ist ein Kriterium

Zu den jetzt aktuellen Kriterien gehören die Schaffung von Wohnraum und Gewerberäumen, aber auch Aspekte wie die Zahl der Kinder des Bewerbers. Mit günstiger Miete und Schaffung öffentlicher Räume konnte sich beispielsweise der Greifswalder Verein „Lit“ im März dieses Jahres im Rennen um das Mehrfamilienhaus in der Gützkower Straße 59 durchsetzen. Der Verkehrswert lag in diesem Fall bei 118 000 Euro.

Nach OZ-Informationen erhielt ein Greifswalder den Zuschlag für die Lange Reihe 83. Die Vergabe an diesen sorgte 2019 für einiges Aufsehen, weil der Sohn des bekannten Greifswalder Arztes Dr. Volker Worm, Andreas Worm, nicht berücksichtigt wurde. Er wollte eine Physiotherapiepraxis eröffnen, mit seiner Familie einziehen und Wohnungen für Mitarbeiter schaffen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut einem Schreiben des Immobilienverwaltungsamtes wurde Worm junior nicht als Bewerber zugelassen. Seine „Anlage zum Finanzierungskonzept“ sei nicht fristgerecht eingereicht und das Eigenkapital nicht nachgewiesen worden, schrieb ihm das Immobilienverwaltungsamt. Das Schreiben der Bank zur Bestätigung der Finanzierung und des Eigenkapitals wurde als nicht ausreichend angesehen.

Von Eckhard Oberdörfer