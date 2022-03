Greifswald

Es ist eine Szene, die für Laien an den Physikunterricht erinnert: Mit einem Becherglas kippt Stefan Horn Lupinensamen in einen Trichter. Von dort aus wandern sie Stück für Stück durch ein verkabeltes Röhrchen. Hier wird ihnen Plasma zugeführt. Die hellen Blitze, die dabei entstehen, bewegen sich mit dem Saatgut knisternd in Richtung Ausgang. Nacheinander rasseln die behandelten Körner in den Auffangbehälter – und schließlich in einen dafür vorgesehenen Beutel.

In den Räumlichkeiten des Greifswalder Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie (INP) riecht es indessen nach Schwimmbad: Als Abfallprodukt des Versuchs bildet sich Ozon. Der wissenschaftliche Mitarbeiter zeigt sich zufrieden: „Fertig, ich bringe den Sack jetzt runter.“

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts „Physics for food“ ist Plasma, das zur Behandlung des Saatguts eingesetzt wird. Quelle: Jessica Orlowicz

Forschung aus Greifswald: Millionenförderung für „Physics for food“

Was in diesem Labor passiert, ist ein kleiner Bestandteil eines großen Projekts. Mit „Physics for food“ entwickelt ein Team aus Forschenden in Greifswald und Neubrandenburg neue Technologien, um die Lebensmittelverarbeitung und Landwirtschaft zu verbessern. Das Ziel: Chemie reduzieren oder ersetzen.

Das nützt auch den Pflanzen: „Sie sind wahrscheinlich widerstandsfähiger gegen schädliche Umwelteinflüsse und wachsen besser“, erklärt Nicola Wannicke, Projektleiterin des Bereichs „Physics for seeds“. Neben kaltem Plasma kommen bei den verschiedenen Verfahren etwa elektrische Felder und ultraviolettes Licht zum Einsatz. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung zeigt sich überzeugt: Es unterstützt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis Ende 2025 mit zusätzlichen sechs Millionen Euro.

Forschende prüfen Samen für Samen

Zwei Stockwerke weiter unten beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Plasma mit dem fertigen Saatgut. Hier wird kontrolliert, ob und wie sich die Sprossen der einzelnen Samen entwickeln – samt Pinzette und Lupe. Für Gersten, Weizen, Rotklee, Wiesenrispen und Lupine entscheidet dieser Check-up über Leben oder Tod. „Züchter verwenden nur Saatgut, das mindestens so gut keimt wie ihr vorheriges“, erklärt Nicola Wannicke. „Alles andere würde weniger Ertrag bedeuten.“ Bestehen die Körner den Test, geht es für sie weiter in zentimetergroße Blumentöpfe mit Erde. Sie liegen in einer Art Brutschrank, wo Tag und Nacht mit Hilfe unterschiedlicher Temperaturen Witterungsbedingungen simuliert werden. Regelmäßig nimmt das Team daraufhin Proben, um die Entwicklung der Samen zu beobachten.

Hier wird jeder Samen genauestens auf seine Keimung kontrolliert. Quelle: Jessica Orlowicz

Chemie in der Landwirtschaft reduzieren: Bedarf ist da

Das Verfahren ist ebenso aufwendig wie gefragt: „Die Idee entstand vor mehr als vier Jahren, durch Bedarf bei den Anwendern“, erinnert sich die Wissenschaftlerin. Denn die Düngeverordnung, die im Jahr 2017 von der EU-Kommission eingeführt worden war, hat die Arbeitsbedingungen in der Branche verändert. Das chemische Beizen von Saatgut ist seitdem weitestgehend verboten, um etwa Bienen vor giftigem Staub zu schützen. „Also riefen die Züchter uns an und baten um einen Plan B“, berichtet Nicola Wannicke.

Eine weitere Alternative ist der Forscherin nach der Biolandbau. Jedoch werde hierbei auf ein Problem, wie einen Pilz- oder Insektenbefall, mit der passenden Lösung reagiert – egal wie lange es dauern möge, sie zu finden. „Physik dagegen ist nicht selektiv und bietet der Pflanze langfristig Schutz.“

Was ist Plasma? In der Natur kommt Plasma in der Sonne, in Blitzen und Polarlichtern vor. Oft wird es als vierter Aggregatzustand beschrieben. Denn wie ein Feststoff flüssig wird, wenn man ihm Energie zuführt, so wird Gas zu Plasma, einem Teilchengemisch aus Ionen, freien Elektronen und Gasmolekülen. Um es künstlich zu erzeugen, ist also eine große Menge Energie erforderlich, zum Beispiel über Hitze oder elektrische Spannung. In klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass Plasma eine antiseptische Wirkung hat und den Heilungsprozess von Wunden unterstützt.

Versprechen, die bei einigen Landwirtinnen und -wirten Interesse wecken: Aus Sicht der Forschenden sind sie aufgeschlossen gegenüber der Digitalisierung und bereit, Robotik und Sensorik in ihren Alltag zu integrieren. „Es hieß: Sagen Sie uns Bescheid, wenn es so weit ist“, berichtet Nicola Wannicke.

„Physics for food“: Noch hält die Forschung in MV an

Noch ist es dafür aber zu früh: Die Analyse der Verfahren hält an. In einem weiteren Labor forscht das Team etwa an mit Plasma behandeltem Wasser. Dabei dient ein großer Metallzylinder als Betonmischer, der das ionisierte Gas mit der Flüssigkeit in Kontakt bringt. Das Ziel: eine Keimreduktion. Denn je weniger Keime Wasser, mit dem etwa Gemüse gewaschen wird, enthält, desto länger sind die Lebensmittel haltbar. In den kommenden Jahren planen die rund 90 Forscherinnen und Forscher, die Methoden so weiterzuentwickeln, dass sie in der Landwirtschaft, möglicherweise auch international, genutzt werden.

Von Jessica Orlowicz