Greifswald

Hohe Infektionszahlen, Tote und viele Erkrankte, knappe Versorgungsressourcen, Quarantäne: Mit ähnlichen Zuständen wie in der aktuellen Corona-Pandemie musste sich Deutschland in den Nachkriegsjahren schon mehrfach auseinandersetzen.

Der Greifswalder Medizinhistoriker Hartmut Bettin, der zusammen mit seiner Kollegin Kathrin Pscheidl zur Polioepidemie ( Kinderlähmung) in den 1950/1960er Jahren in der DDR und BRD forscht, sieht viele Parallelen zwischen früheren Epidemien und der heutigen Lage – aber auch einen deutlichen Unterschied.

Früher größeres Vertrauen in das Gesundheitssystem

Quarantäne und Kontaktbeschränkungen nach Polio-, Typhus- oder Fleckfieber-Ausbrüchen in den Nachkriegsjahren, die den kollektiven Alltag ebenso wie heute beschränkten, seien viel duldsamer akzeptiert worden, so Bettin. „Heute wird dagegen, bei allem Verständnis für einzelne individuelle Härtefälle, insgesamt auf hohem Niveau rumgejammert und rumprotestiert.“

Den Grund für die weitgehende Akzeptanz der nachweislich hilfreichen Beschränkungen in der Nachkriegszeit sieht der Mitarbeiter der Unimedizin Greifswald zum einen in dem größeren Vertrauen der Bevölkerung in das Gesundheitssystem sowie in einem Alltag, der durch generellen Mangel und Verzicht bestimmt war. „Die Menschen waren Beschränkungen gewohnt, hatten existenzielle Probleme.“ Zusätzliche Kontaktbeschränkungen seien als sinnvoll anerkannt worden.

Proteste sind Ausdruck eines Lifestyle-Problems

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen sieht Bettin als Ausdruck eines modernen Lifestyle-Problems, bei dem individuelle Bedürfnisse und Egoismen dominieren und gesamtgesellschaftliche Interessen ausgeblendet werden.

Coronaleugner und Maskenverweigerer sollten den Blick in die Vergangenheit lenken, empfiehlt er. „Wenn man reflektiert, unter welchen schwierigen Bedingungen damals gehandelt wurde und welchen Erfolg an sich simple Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen brachten, dann kommen einem die Proteste heute sehr kleinlich vor.“ So wurde der Kreis Greiz nach einem Polio-Ausbruch im Jahr 1951 über Wochen komplett abgeriegelt. Kontaktverbote wurden ausgesprochen, Sportstätten machten dicht.

Der Erfolg bei der Bekämpfung der aktuellen Corona-Pandemie wird sich nach Einschätzung Bettins an der Impfbereitschaft messen. „Es ist eine Illusion zu glauben, dass sich allein mit der Impfung von Risikogruppen und von ein paar weiteren Leuten die Pandemie eindämmen lässt.“ Die Erfahrungen vergangener Epidemien zeigten, dass etwa 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssten, um hochinfektiöse Erreger wirksam in Griff bekommen zu können, so der Medizinhistoriker. Die Bundesregierung setzt den Wert bei 60 bis 70 Prozent an, um eine Herdenimmunität gegen das Sars-CoV-2 zu erreichen.

Erfolg bei Einschränkung persönlicher Rechte

In der DDR wurde die Polio-Impfung ab 1961 verpflichtend. Dies sei zwar mit Einschränkungen individueller Rechte einhergegangen, habe aber enorme Erfolge gebracht und Leben gerettet, so Bettin. Während die Behörden in den Jahren 1955 bis 1959 jährlich zwischen 1000 und 2000 Fälle registrierten, sank die Zahl nach Einführung der Schluckimpfung auf 132. Seit 1963 galt die DDR als poliofrei.

In der Bundesrepublik setzte man hingegen weiter auf das Freiwilligkeitsprinzip. Noch 1961 seien in der BRD 5600 Menschen erkrankt, von denen 272 starben. Erst 1962 begannen in der Bundesrepublik Massenimpfungen. Mit nachlassender Impfbereitschaft in den 1970er Jahren stiegen die Zahlen sogar wieder an, wie Bettin sagt. Erst 1990 war Deutschland poliofrei.

Von Martina Rathke