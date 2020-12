Greifswald

Die Entscheidung der Landesregierung, Schulen in der zweiten Welle der Coronapandemie geöffnet zu lassen, aber zum Homeschooling aufzurufen, verursacht Stress in mancher Familie. Nachdem sich eine Greifswalderin in der OZ über ihre negativen Erfahrungen geäußert hat, reagiert OZ-Leserin Juliane Lexow. Sie kommt ebenfalls aus Greifswald und empfindet die Organisation des Distanzunterrichts als herausfordernd, aber machbar und nimmt dabei die Lehrer in Schutz;

„Ich finde es schade zu lesen, dass vereinzelte Negativbeispiele in einem großen Artikel in der lokalen Presse Gehör finden. Ich habe vier Kinder (7, 8, 12 und 17 Jahre alt) in drei verschiedenen Schulen (Regionales Berufliches Bildungszentrum, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Grundschule Martin-Andersen-Nexö) und kann nur sagen, dass es dort nicht so läuft wie im Artikel beschrieben.

Anzeige

Lehrer haben mehr Arbeit

Ich kann auch nicht verstehen, warum auf ’Schule und Lehrern’ umher gehackt wird. Das Versäumnis liegt an übergeordneter Stelle und in der Vergangenheit. Was bitte soll in neun Monaten aufgeholt werden, was in den Jahren zuvor versäumt wurde – Digitalisierung und digitale Plattformen?!

Lesen Sie auch:

Die Lehrer an o. g. Schulen (sicherlich auch an allen anderen) haben in den vergangenen Monaten sehr viel mehr Schüler- und Elternarbeit als ohne Corona geleistet, dazu gehörten/gehören: vertrauensvolle Telefonate und der Austausch zu jeder Uhrzeit auch an den Wochenenden, aufwendig zusammengestellte Lernpakete mit differenzierten Arbeitsmaterialien, die per Post oder digital verschickt wurden, eine ständige Neufassung von Vertretungsplänen, ein stetes und geduldiges Erinnern an die vielen neuen Regeln, ein verständnisvolles Miteinander beim Aufholen von versäumtem oder nicht verstandenem Stoff, etc.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt mit dem zweiten Lockdown wurde vorgearbeitet, d. h. man hat jetzt schon die Sachen zu Hause, die Schule hat Kopien erstellt, denn nicht jeder ist zu Hause gleich ausgestattet (Internet und digitale Endgeräte), sodass alle die gleichen Voraussetzungen haben, zumindest in der Grundschule. Stress sollte man sich und den Kindern nicht machen, den haben wir schließlich dieses Jahr genug gehabt und ich denke, jeder Lehrer hat Verständnis, wenn vom mitgegebenen Stoff nicht alles zu 100 Prozent bearbeitet wurde.“

Von OZ