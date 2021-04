Greifswald

Eltern laufen Sturm gegen die neueste Verordnung für Kita- und Schulkinder von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Seit Montag dürfen die Kleinsten Krippe, Kita, Hort und Schule nicht betreten, sobald leichte Anzeichen von Schnupfen oder Husten vorliegen. Die Eltern müssen zunächst mit einem negativen PCR-Test nachweisen, dass das Kind nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.

Die Wartezeit auf das Ergebnis beträgt im Schnitt zwei Tage. Das geht der Greifswalderin Jessica Mendle zu weit. Die vierfache Mutter hat Klage gegen die entsprechende Landesverordnung vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald eingereicht.

Unvorhersehbare Ausfälle am Arbeitsplatz

Von der neuen Regelung ist Mendle als Unternehmerin massiv betroffen. Sie ist Geschäftsführerin des Pflegedienstes Ora Cura mit 134 Mitarbeitern, zu denen wiederum 114 Kinder gehören, die eine Kita oder Schule besuchen. „Es kann mir vom einen auf den anderen Moment passieren, dass Mitarbeiter ausfallen, weil die Kita anruft und ein Kind mit Schnupfnase abgeholt werden muss“, sagt Jessica Mendle.

Seit Montag sei das bereits zweimal geschehen. „Personalmangel würde im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir unsere Patienten nicht versorgen können“, so Mendle weiter. „Es wird immer wieder die drohende Überlastung des Gesundheitswesens ins Feld geführt. Dabei verschärft eine solche Regelung das Problem sogar.“ Mendles Pflegedienst betreut Menschen, die einer intensiven Pflege bedürfen.

Testpflicht erreicht keine Kinder ohne Symptome

Auch als vierfache Mutter hat sie für die PCR-Testpflicht beim kleinsten Schnupfen oder Husten kein Verständnis. „Es ist vollkommen normal, dass ein Kind, bis es drei Jahre alt ist, bis zu zwölf Infekte pro Jahr durchmacht. Alles andere wäre doch auch seltsam. Das Immunsystem muss sich erst aufbauen“, so die Geschäftsführerin. Gleichzeitig seien 70 Prozent der coronaerkrankten Kinder asymptomatisch. „Sie haben also keinerlei Symptome. Diese Kinder werden mit der Testpflicht gar nicht erwischt“, sagt Mendle weiter. Zudem sieht sie es als vollkommen ungeeignet an, dass nun Erzieher in die Situation gebracht werden, zu entscheiden, ob es sich um eine laufende Nase oder einen Schnupfen handelt.

Vor Gericht wird Mendle vom Wolgaster Anwalt Sebastian Hornburg vertreten. „Die Maßnahme ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig. Man muss sich genau anschauen, was das mit den Kindern und Familien macht. Selbstverständlich wollen auch die Erzieherinnen nicht falsch handeln und sind verunsichert“, sagt Hornburg.

Ministerin Drese verteidigt Testpflicht

Ministerin Stefanie Drese hatte die Testpflicht am vergangenen Freitag überraschend eingeführt, weil die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern bei den Null- bis Vierjährigen stark steige. Bundesweit habe sich die Zahl der Infektionen bei Kita-Kindern seit Ende Februar verdoppelt. „Die wichtigste Maßnahme, um den Eintrag von Infektionen in Kitas zu reduzieren ist, dass kranke Kinder nicht in die Einrichtung kommen“, so die Ministerin.

13 000 Unterzeichner für Onlinepetition

Seit Wochenbeginn haben knapp 13 000 Personen die Onlinepetition der Wismarer Mutter Juliane Allers unterzeichnet, die ein sofortiges Ende dieser Einschränkung für Kita-Kinder fordert. Zu den Unterstützern zählt auch der Greifswalder Vater André Bleckmann. „Unser Zweijähriger hat ständig eine laufende Nase. Den Begriff Rotznase gibt es nicht umsonst. Solche Miniinfekte gehören bei den Kleinen doch einfach mit dazu“, so Bleckmann.

Er und seine Frau Steffi können nur mit dem Kopf schütten über diese Regelung, die den Familienalltag deutlich erschwere. „Wir nehmen die Pandemie ernst und haben gerade erst ein Familienmitglied an Corona verloren, ein weiteres liegt auf der Intensivstation“, sagt André Bleckmann. Dass es Tante und Onkel aus Wolgast getroffen hat, mache dem Ehepaar zu schaffen. „Wir halten Abstand, tragen Maske, reduzieren unsere Kontakte. Aber diese Maßnahme ist vollkommen sinnfrei“, sagt Bleckmann. Instrumente, wie die Ausgangssperre oder die PCR-Pflicht für Kita-Kinder beim kleinsten Symptom, würden lediglich dazu beitragen, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, bestimmte Einschränkungen zu akzeptieren.

Weil die PCR-Testpflicht bei leichtem Schnupfen oder Husten bereits für viel Diskussion gesorgt hat und im Thema enormer Sprengstoff steckt, begrüßt Hornburg, dass sich nun ein Gericht mit dem Fall beschäftigt. „In anderen Bundesländern gibt es bei einem Normenkontrollantrag im Eilverfahren eine Entscheidung innerhalb einer Woche. Beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald könnten es durchaus mehrere Wochen werden“, so Hornberg.

