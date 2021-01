Greifswald

Für die Arbeit eines Notfallbegleiters gibt es kein Rezept, aber einen großen Fehler. „Zu sagen, es wird schon wieder“, sagt Rainer Laudan. Es wird nicht schon wieder. Und es wird auch nicht alles gut. Zumindest nicht in diesem Moment, wenn Angehörige gerade damit konfrontiert wurden, dass Partner, Kind oder Vater gestorben ist. Wenn sie beginnen müssen, die Unabänderlichkeit dieser Situation zu begreifen.

Der Greifswalder Notfallbegleiter gibt seit 15 Jahren Menschen in dieser Grenzsituation Halt. Wenn etwas hilft, dann das: „Du musst zuhören, einfach nur zuhören und Fragen stellen. Du musst in die Situation reingehen.“

Abstandsregeln und Maske erschweren Notfallbegleitung

Die Notfallbegleitung ist in Corona-Zeiten besonders schwer. Wo Hinterbliebene in einer Ausnahmesituation Zuspruch benötigen, menschliche Nähe und Empathie, ist jetzt Abstand angesagt. Genau 1,5 Meter. So schreibt es die Corona-Schutzverordnung vor. Ein Trost spendendes Lächeln, ein verständnisvoller Blick bleiben unter dem Mund-Nasen-Schutz verborgen.

„Das ist eine schwierige Situation“, berichtet Notfallbegleiterin Gisela Ros, die als Seniorin eigentlich auch zur Risikogruppe gehört. „Aber manchmal musst du die Maske absetzen, da geht es nicht anders.“

Tote im Müllcontainer: Notfallbegleiter fangen Ehemann auf

Wie vor vier Wochen, als eine Frau tot in einem Müllcontainer in einem Greifswalder Gewerbegebiet gefunden wurde. Die Notfallbegleiterin wurde ins Polizeirevier gerufen, wo die Beamten dem Ehemann gerade die Nachricht vom Tod seiner Frau überbracht hatten. Gisela Ros war da, hörte zu, gab Sicherheit.

Dass die Frau, die sich laut Polizei in den Müllcontainer für einen Suizid zurückgezogen hatte, auf eine sehr tragische Weise ums Leben kam, erfuhr der Ehemann allerdings erst nach der Rückkehr in seinen Heimatort in der Mecklenburgischen Seenplatte, wo ein stabiles soziales Umfeld und das dortige Kriseninterventionsteam ihm zur Seite standen. „Dass dein Angehöriger tot im Müllcontainer liegt, das macht doch etwas mit dir. Der Mann wäre im Polizeirevier mit dieser Information komplett überfordert gewesen“, so Ros.

Weniger Einsätze im Lockdown

Landesweit kümmern sich 16 Notfallbegleiter-Teams mit insgesamt 150 Einsatzkräften in den ersten Stunden nach dem Überbringen der Todesnachricht um die Hinterbliebenen. Die Notfallbegleitung schließt die zeitliche Lücke zwischen Rettungsdienst, Polizei und den nachgeordneten Hilfsangeboten.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde das Greifswalder Team zu deutlich weniger Einsätzen gerufen. Statt 30-mal rückten die ehrenamtlichen Helfer im Corona-Jahr 2020 nur 14-mal zu Einsätzen aus. „Meine Befürchtung ist, dass der Bedarf da ist und nicht in Anspruch genommen wird“, so der langjährige Leiter des Greifswalder Teams, Laudan.

Rund 63 Prozent der Helfer gehören zur Risikogruppe

Heiko Fischer, Leiter der Landeszentralstelle für Psychosoziale Notfallversorgung in MV Quelle: privat

Auch andere Notfallbegleiter-Teams haben diese Erfahrung gemacht. Heiko Fischer, Leiter der Landeszentralstelle für Psychosoziale Notfallversorgung in Mecklenburg-Vorpommern, spricht von einem landesweiten Rückgang der Einsätze in Lockdown-Zeiten. „Rund 63 Prozent der Ehrenamtlichen gehören wegen ihres Alters oder einer Vorerkrankung zur Risikogruppe“, sagt Fischer. Zum Teil hätten sich die Mitstreiter aus Schutz vor einer Infektion selbst zurückgezogen.

Andererseits seien die Teams während des Lockdowns von den Rettungsleitstellen seltener angefordert worden, bedauert er. Dies sei nur dann kein Problem, wenn die Rettungsdienste vor Ort prüfen, ob ein stabiles Netzwerk existiert, das die Hinterbliebenen auffängt, und gegebenenfalls dann die Notfallbegleiter nachordern.

Die Polizei kann sich die sinkende Einsatzzahl nur mit dem Lockdown bedingten Rückgang schwerer Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr erklären. „Die Strukturen funktionieren, die Informationskanäle sind seit Jahren erprobt und eingespielt“, sagt Polizeisprecherin Nicole Buchfink.

Notfallbegleiter-Teams suchen Mitstreiter

Angesichts der Altersstruktur suchen die Notfallbegleiter-Teams landesweit neue ehrenamtliche Mitstreiter. Die Landeszentralstelle bietet dafür ein umfassendes Schulungsprogramm. Voraussetzung sei neben einer hohen Motivation auch das Vorhandensein von Entlastungsstrukturen im eigenen sozialen Umfeld, so Notfallversorgungsleiter Fischer. Mit einem Fragebogen wird die Eignung ermittelt. Zudem müsse der Interessent auch Einsätze wahrnehmen können. „Wir setzen dabei auch auf das Verständnis von Arbeitgebern.“

Für die Arbeit als Notfallbegleiter sind vor allem Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen gefragt. „Es gibt keine feste Strategie, die man bei dieser Arbeit wie ein erlerntes Programm einsetzen kann“, sagt der Notfallbegleiter Rainer Laudan. Jeder Betroffene habe seine eigene Bewältigungsstrategie, wenn ein ihm nahestehender Mensch stirbt. „Manche erzählen viel, vielleicht fünf- bis sechsmal hintereinander in einer Dauerschleife. Das ist wie ein Bewältigungsband, das abläuft, damit sie in die Trauer kommen können“, so Laudan. „Andere gehen in die Erstarrung und manche Menschen gehen in die Wut.“ Auf diese Situation müsse man sich als Helfer einstellen.

