Greifswalder Professorin: Warum wir in der Krise zum Anschwärzen neigen

Polizei und Ordnungsbehörden rechnen im Lockdown wieder mit einer steigenden Zahl von Anzeigen – wie im Frühjahr: Damals war MV bundesweit in Schlagzeilen geraten, weil auf Usedom beispielsweise Autos mit Kennzeichen aus anderen Bundesländern zerkratzt oder auf Rügen Zweitwohnungsbesitzer drangsaliert wurden. Verstöße gegen die Regeln – sie wurden in vielen Fällen von anderen Bürgern gemeldet. Für dieses Verhalten gibt es eine einfache Erklärung, sagt die Greifswalder Professorin für Klinische Psychologie & Psychotherapie, Dr. Eva-Lotta Brakemeier: „Eine der deutschen Tugenden zeigt in der Pandemie ihre Schattenseite.“

Deutsche neigen leider zur „Blockwart“-Mentalität

Was die Expertin meint: „Disziplin ist eine Eigenschaft, die uns Deutsche ausmacht. Dafür werden wir im Ausland auch oft bewundert“, sagt Brakemeier. Vor allem im Norden sei diese Eigenschaft sehr ausgeprägt. Nur: In der Krise kann diese Tugend schnell negative Seiten entwickeln: „Manche neigen leider auch zur Blockwart-Mentalität; dazu, andere zu belehren und zu maßregeln.“

In Krisenzeiten komme dies besonders zum Vorschein, das zeige sich auch in dem oft als Denunziantentum bezeichneten Verhalten, andere für ihre Fehler bei Behörden anzuschwärzen. „Wir leben das in schwierigen, belastenden Zeiten stärker aus.“

Expertin rät zum „Vormachen“

Oft sei das Anschwärzen gut gemeint – wer zum Beispiel eine unerlaubt große Zusammenkunft meldet, sorge sich um die möglichen Folgen in der Corona-Pandemie. Hilfreich aber sei Denunziantentum unter psychologischen Gesichtspunkten nicht: „Ich finde es ganz wichtig, mehr Gelassenheit zu wagen. Anstatt andere anzuschwärzen, macht es mehr Sinn, gutes, richtiges Verhalten vorzuleben“, sagt Eva-Lotta Brakemeier.

Alle Menschen würden durch Modelle und Beobachtungen lernen – das gelte für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Ebenso wichtig aus Brakemeiers Sicht: Die überwiegende Mehrheit der Menschen schwärze andere nicht an, zeige bereits die nötige Gelassenheit.

Auch Politik darf keine Angst verbreiten

Ihr Rat gelte übrigens auch für die Politik und die Verantwortlichen in der Corona-Pandemie: „Studien haben belegt, dass Angst sich übertragen kann.“ Medien und auch Politik müssten in der Krise ein realistisches Bild der Lage vermitteln – nicht ständig neue und pessimistische Szenarien. „Das Virus ,Angst‘ darf jetzt nicht auch noch umgehen.“

Von Andreas Meyer