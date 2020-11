Greifswald

Prof. Eva-Lotta Brakemeier ist Inhaberin des Lehrstuhls für Klinische Psychologie & Psychotherapie und Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) der Universität Greifswald. Die 44-Jährige sprach mit der OZ über die psychischen Auswirkungen der erneuten Corona-Einschränkungen, warum junge Menschen besonders leiden und gibt Hinweise, wie man diese schwierige Zeit überbrückt.

Wir befinden uns mitten in der zweiten Corona-Welle. Was haben Sie für neue Erkenntnisse über die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche der Menschen gewinnen können?

Bei uns im ZPP haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Menschen, die sich psychisch belastet fühlen und Hilfe suchen, deutlich angestiegen ist. Zu Beginn der Pandemie hatten wir um die 20 Personen auf der Warteliste für Diagnostik und Therapie, jetzt ist die Zahl um ein Vielfaches gestiegen. Je länger so eine Pandemie dauert und je unsicherer ein absehbares Ende ist, desto stärker sind die psychischen Auswirkungen auf uns Menschen. Die Widerstandskraft, die sogenannte Resilienz, kann zunehmend schwinden. Bei einigen mag zusätzlich nun noch der Novemberblues eine Rolle spielen, weniger Tageslicht und weniger Anreiz, nach draußen zu gehen. Die Auswirkungen dieser Belastungen sind von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich und reichen von Schlafproblemen bis hin zu Angstzuständen und zur Depression.

Welche Personengruppen sind besonders betroffen?

Interessanterweise die jungen Erwachsenen. Beispielsweise zeigt die repräsentative COSMO-Studie, dass vor ein paar Wochen 35 Prozent der jungen Menschen angaben, sich psychisch belastet zu fühlen. Bei der aktuellen Umfrage waren es 50 Prozent. Die Zeit zwischen dem Jugend- und Erwachsenenalter ist eine Umbruchphase, hier geht es für die jungen Menschen darum, sich zu entfalten und den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden. Das ist normalerweise mit vielen Erfahrungen und sozialen Kontakten verbunden: sich verlieben, diskutieren, tanzen gehen, den beruflichen Weg finden… Vieles fällt durch die Einschränkungen jetzt weitgehend weg. Das kann besonders die Studienanfänger treffen, die sich zum Teil gar nicht untereinander kennen und zu Hause allein vor ihren Rechnern sitzen.

Und die Senioren? Die galten zu Beginn der Pandemie auch als gefährdet für psychische Probleme. . .

In diesem Bereich haben wir feststellen können, dass es Vielen – es gibt natürlich immer Ausnahmen – psychisch gar nicht so schlecht ergeht wie befürchtet. Ältere Menschen blicken auf ein langes Leben zurück, haben bereits einige Krisen durchgestanden und sind daher eher in der Lage, die Einschränkungen „einzuordnen“; sie haben im Gegensatz zu den jüngeren Menschen ihren Platz im Leben meistens gefunden. In der Regel haben ältere Menschen generell weniger Kontaktpersonen im täglichen Leben als junge, dafür aber ein intensiveres Verhältnis zu ihnen.

Was ist mit Menschen im Seniorenheim?

Gerade für ältere Personen in Pflegeheimen war die Situation während der „ersten Welle“ und der Kontaktverbote im Frühjahr sehr schwer auszuhalten. Beispielsweise verstehen Demenzpatientinnen und -patienten ja häufig überhaupt nicht, warum sie jetzt weniger Besuch bekommen und alle eine Maske tragen. Auch für die Pflegekräfte kann die Pflege unter Kontaktverbot eine große Belastung sein. Wir müssen aus den Erfahrungen der ersten Welle lernen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es beispielsweise in Pflegeheimen weiterhin möglich ist, die Angehörigen zu besuchen. Hier sollten beispielsweise Maßnahmen wie Schnelltests, Schutzräume, Videoübertragungen und so weiter dafür genutzt werden, dass Kontakte weiter möglich sind.

Wie sieht’s im medizinischen Bereich aus?

Bei Ärztinnen und Ärzten mag oft noch eine gewisse Professionalität und Distanz helfen. Sollten sie aber irgendwann auch bei uns entscheiden müssen, welche Patientin oder welcher Patient eine intensivmedizinische Betreuung bekommt und wer nicht, kann das traumatisch sein, das zeigen zum Beispiel Studien aus Italien. Bei den Erkrankten selbst ist mit dem Negativtest leider auch oft nicht alles wieder in Ordnung. Es gibt Fälle, bei denen keine gesundheitlichen Schäden zurückbleiben, andere leiden hingegen noch lange Zeit unter Erschöpfung, Atemlosigkeit, Geschmacksstörungen und auch psychischen Problemen.

Dazu kommen ja auch noch Menschen, die unter wirtschaftlicher Existenzangst leiden. Eigentlich sind fast alle Menschen irgendwie betroffen. Brauchen wir jetzt alle einen Psychotherapeuten?

Nein, sicher nicht. Nicht jedes Unwohlsein ist krankhaft und viele emotionale Reaktionen auf die Krise sind menschlich und nachvollziehbar. Die gute Nachricht ist: Gegen psychische Belastungen kann jeder direkt etwas tun. So stehen uns sehr hilfreiche Methoden aus der Verhaltenstherapie zur Verfügung. Zum Beispiel sollten wir darauf achten, trotz Kontakteinschränkungen unbedingt soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und zu pflegen; dies ist ja auch über digitale Wege wie Videotelefonie, E-Mails, Telefonate oder eine schöne Postkarte beziehungsweise einen Brief möglich. Ich betone immer wieder, dass der Begriff „social distancing“ (soziale Distanzierung) nicht zutreffend ist, es muss „physical distancing“ (körperliche Distanzierung) heißen. Ein zweiter Punkt betrifft die Tagesstruktur: Ein geregelter Tagesablauf ist zu empfehlen, wenn möglich mit dem jeweiligen Lieblingssport, der sich sehr gut zum Stressabbau eignet, denn Corona ist psychologisch betrachtet ein großer Stressor. Und als Drittes sollte man versuchen, seine Gedanken zu relativieren, also Vergleiche zu ziehen und sich keine Horrorszenarien auszumalen. Uns geht es hier ja vergleichsweise gut. Schließlich kann es sehr hilfreich sein, ein Tagebuch zu führen, in dem man gute und schlechte Phasen sowie seine Kontakte des Tages notiert. Anschließend kann überlegt werden, was man selbst tun kann, um die guten Phasen zu verlängern – das ist Hilfe zur Selbsthilfe!

Hier finden Sie Hilfe im ZPP Die COVID-19-Pandemie stellt eine große Herausforderung für die psychische Gesundheit dar. Entscheidend sind jetzt die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, geregelte Tagesstruktur und eine gesunde Lebensweise (Tagesstruktur, Bewegung, Ernährung). Psychisch Belastete finden Hilfsangebote (u. a. Videos zur Selbsthilfe) auf der Internetseite des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP), zpp. uni-greifswald.de, oder der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), https://psychologische-coronahilfe.de). Die Anmeldung zur psychotherapeutischen Sprechstunde des ZPP erfolgt über den Eingangsfragebogen (online oder unter Tel. 03834 420 3738).

Viele Menschen haben aber einfach Angst…

Angst ist per se nichts Schlechtes, denn sie gibt uns ja den wichtigen Hinweis, sich vorsichtig zu verhalten. Es gibt in der Psychologie für die Reaktion auf Angst den Terminus „Fight or Flight“, also Kampf oder Flucht. Flucht, in diesem Fall Vorsicht, ist angesichts der Corona-Pandemie klar die bessere Option. Menschen, die die Gefahr leugnen und sich in Verschwörungstheorien flüchten, haben den „Kampf“ gewählt. Bei ihnen dominiert der Wunsch, angesichts des drohenden Kontrollverlustes etwas zu tun, egal was. Das Phänomen zeigt sich in abgeschwächter Form übrigens auch in Hamsterkäufen.

Wie kommen denn „ihre“ Studierenden durch die Zeit?

Zunächst einmal: Ein Teil der Studierenden kommt sehr gut durch die Krise, sie entfalten sogar viel Kreativität und Schaffenskraft, um mit der ungewohnten Lebenssituation „auf Abstand“ umzugehen. Anderen Studierenden fällt es jedoch tatsächlich sehr schwer, ihren digitalen Studienalltag in den Griff zu bekommen. Arbeit wird aufgeschoben, andere Dinge werden vorgezogen, manch einer bleibt morgens einfach im Bett liegen. Prokrastination oder „Aufschieberitis“ nennen wir dieses Phänomen. Der Mensch ist auf Belohnungen aus, und die gibt es eben schneller, wenn man sich eine Netflix-Serie ansieht, als wenn man die Einleitung für eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Das geht so weit, dass Prokrastinierer, anstatt die Uniaufgaben zu lösen, lieber das Bad putzen oder ein Regal aufbauen. Da hat man ein sichtbares Ergebnis als unmittelbare Belohnung und verhältnismäßig wenig Arbeitsaufwand.

Das gibt es sicherlich nicht nur bei Studierenden. Was kann man dagegen tun?

Ja, der Klassiker ist bei Erwachsenen die Steuererklärung… Grundsätzlich gilt: Struktur hilft! Erstmal raus aus dem Bett. Im Pyjama im Bett oder auf der Couch zu arbeiten, ist nicht die Lösung, sondern ein fest definierter Arbeitsplatz mit anderer Kleidung hilft. Dann sollte man sich kleine, klare Ziele setzen, statt die Riesenaufgabe als Ganzes zu sehen. Dabei kann auch ein Timer helfen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Arbeitsblöcke von 25 Minuten eine gute Zeit sind, um fokussiert an einer Aufgabe zu arbeiten. Sehr hilfreich ist zudem die soziale Kontrolle. Man erzählt anderen Personen – es sollten nicht die besten Freunde sein, vielleicht eher Kommilitoninnen und Kommilitonen – von seinen Tageszielen und verabredet ein Telefonat zur Ergebniskontrolle am Abend.

Für alle Menschen, die ein Problem mit Prokrastination haben, bieten wir auf unserer Internetseite psychologie. uni-greifswald.de/corona-pandemie/ ab nächster Woche ein Video an, in dem diese Hinweise noch einmal anschaulich erklärt und dargestellt werden. Dort finden sich übrigens auch weitere Videos und Materialien, die helfen mögen, den Novemberblues und andere psychische Belastungen ausgelöst durch diese Pandemie zu überwinden!

Wie gehen Sie denn nun mit der steigenden Anzahl von Patienten um?

Ich habe gemeinsam mit meinen Greifswalder Kolleginnen Dr. Janine Wirkner und Frau Prof. Susanne Wurm sowie der Sprechergruppe der Klinischen Psychologie und Psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie ein Positionspapier geschrieben, in dem wir unter anderem auch die Einrichtung von spezifischen Corona-Sprechstunden fordern. Mein Team und ich sind dabei, diese am ZPP in Greifswald nun konkret umzusetzen; in den kommenden Wochen wollen wir starten. Dann wird in der psychotherapeutischen Corona-Sprechstunde, also dem ersten persönlichen Gespräch mit der Patientin oder dem Patienten, sondiert, ob die Probleme behandlungsbedürftig erscheinen. Wenn ja, wollen wir eine Akuttherapie anbieten, die auf weniger Sitzungen angelegt ist als eine durchschnittliche Psychotherapie. Auch das Angebot der Therapie per Videokonferenz und digitale Angebote sollen weiter ausgebaut werden. Da wir eine universitäre Einrichtung sind, wollen wir direkt untersuchen, wie wirksam diese Unterstützungsangebote sind.

Braucht es dafür nicht auch deutlich mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten?

Ja. Wir gehen derzeit davon aus, dass die Patientenzahlen weiter steigen werden. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir schlicht zu wenige Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die Wartezeiten auf einen Termin sind immens. Die Anzahl der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit einer Niederlassung legt der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) fest. Die letzte umfassende Überarbeitung der Bedarfsplanung erfolgte 2012 und muss dringend angepasst werden. Besonders im Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie gibt es hier bei uns in MV große Lücken. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir planen, im kommenden Jahr unsere neue psychotherapeutische Kinder- und Jugendambulanz eröffnen zu können. Dafür wird auch ein erweitertes Ausbildungsangebot für unsere Studierenden in diesem Bereich im Studium angeboten.

Von Anne Ziebarth