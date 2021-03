Greifswald

Wenn in einem CSI-Krimi ein Mordopfer gefunden wird, trifft für gewöhnlich fast zeitgleich mit dem ermittelnden Kommissar oder der Kommissarin auch ein Vertreter der Gerichtsmedizin ein, um ihm nach einem Blick auf das Opfer und einer kurzen Untersuchung sofort die Eckdaten der Mordumstände und der Todeszeit zu schildern und erste Vermutungen über den Tathergang mitzuteilen. Und schon wenige Sekunden später sind die Gerichtsmediziner dabei, mit modernster 3D-Technik und per Touchscreen die Spuren zu analysieren.

In der Realität sieht es etwas anders aus und kommt eher der australischen Serie um den Gerichtsmediziner Dr. Quincy gleich: Dr. Klaus-Peter Philipp, Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin der Universität Greifswald, sagt daher: „Film ist Film – das reale Leben aber etwas anderes.“ Der Quincy von Greifswald muss es wissen: Klaus-Peter Philipp hat mehr als 40 Berufsjahre hinter sich und ist damit der dienstälteste Rechtsmediziner in Mecklenburg-Vorpommern. Am 8. März feiert er seinen 65. Geburtstag.

Lehre, Leichenschau, Bereitschaftsdienst

Natürlich werden er und seine Kollegen der Greifswalder Rechtsmedizin durchaus nach Tötungsdelikten zu Fundorten gerufen. So geschehen beispielsweise Anfang März 2019, als in Zinnowitz auf Usedom die damals 18-jährige Maria K. von Messerstichen übersät aufgefunden wurde. „Wir werden gerufen, wenn die Lage unklar ist. Unser Aufgabenfeld ist aber sehr viel breiter, als mancher glaubt“, sagt Philipp. Zum täglichen Geschäft eines Rechtsmediziners hierzulande gehören Leichenschauen im Krematorium ebenso wie die Ausbildung der Medizinstudierenden, Gutachtertätigkeit für die beiden Landgerichtsbezirke Stralsund und Neubrandenburg, Fortbildungen für Ärzte und die Polizei, Bereitschaftsdienst und so weiter.

Der gebürtige Thüringer Klaus-Peter Philipp studierte zunächst Zahnmedizin in Bulgarien. 1979 begann er seine Tätigkeit als Rechtsmediziner in Greifswald – und ist bis heute stolz darauf, in einem der zehn ältesten rechtsmedizinischen Institute Deutschlands zu arbeiten. Denn seit 1924 befindet sich das Greifswalder Institut in den Räumen in der Schützen-/Kuhstraße. Mittlerweile hat Philipp fünf Institutsdirektoren miterlebt.

Die längste Zeit – seit 2006 – arbeitet er mit Prof. Britta Bockholdt zusammen. Sie hat ihn dazu gebracht, die Lehre umzustrukturieren. Rechtsmedizin ist ja ein obligatorisches Lehrfach im Medizinstudium. „An unserem neuen Curriculum für die angehenden Mediziner hat er aktuell mitgewirkt. Es beinhaltet nun Vorlesungen, Seminare und vor allem praktisches Arbeiten, also die Untersuchung von Verstorbenen“, erklärt Bockholdt. Bei ihren Vorgängern Scheibe und Patzelt habe Philipp das Fach von der Pike auf gelernt und auch umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Alkohologie, Toxikologie und Vaterschaftsbegutachtungen gesammelt.

Rechtsmediziner mit Herz

Die Institutsdirektorin nennt eine Zahl: 9000 Leichenschauen müssen pro Jahr in den Krematorien von Greifswald und Neubrandenburg vorgenommen werden. Das macht zumeist Dr. Philipp. Diese 2. Leichenschau vor dem Verbrennen ist gesetzlich vorgeschrieben, damit noch einmal durch einen Rechtsmediziner überprüft wird, ob wirklich alles in Ordnung ist. So hat der Oberarzt in den zurückliegenden zehn Jahren Tausende Leichen untersucht.

„Seine Erfahrungen setzt er für den rechtsmedizinischen Nachwuchs ein, für die Weiterbildung der Ärzte, aber auch in der Ausbildung von Polizeibeamten an der Fachhochschule Güstrow. Seine Schützlinge lernen das exakte Verhalten am Leichenfundort und auch das richtige Verhalten bei häuslicher Gewalt“, sagt Bockholdt. „Die Studierenden lieben ihren Dr. Philipp, den Qincy aus Greifswald, weil er wie der australische Serienheld mit Herz und Einfühlungsvermögen agiert.“

Prof. Britta Bockholdt, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Institutsdirektorin hat mit Klaus-Peter Philipp die Rechtsmedizin für die Studierenden so interessant gemacht, dass sie mehrfach mit dem Preis der Lehre ausgezeichnet wurden und angehende Ärzte aus der ganzen Bundesrepublik ihr praktisches Jahr unbedingt in Greifswald machen wollen. Und obwohl seine Arbeitstage bereits genügend Betätigung bereithalten, war Klaus-Peter Philipp sofort dabei, als in Greifswald 2010 die Gewaltopferambulanz aufgebaut wurde und im vergangenen Jahr noch eine Kinderschutzambulanz dazu gekommen ist, um die Landkreise und Jugendämter in ihrer Arbeit zu unterstützen. „Ich halte es für ganz wichtig, dass es gerade für Opfer häuslicher Gewalt, die leider weiter zunimmt, eine solche Anlaufstelle gibt“, sagt der Jubilar.

Fundiertes Wissen und akribische Arbeit

Der Wissenschaftliche Vorstand der Universitätsmedizin Greifswald, Prof. Karlhans Endlich, lobt daher ebenfalls das riesige Engagement des Oberarztes. „Wir schätzen uns glücklich, einen Mann mit so profundem Wissen und einer derartigen Reputation bei uns zu haben. Ich hoffe sehr, dass uns Dr. Philipp noch lange erhalten bleibt – denn er ist für Kollegen und Studierende gleichermaßen eine Inspiration.“

Wer den Rechtsmediziner Klaus-Peter Philipp einmal bei Gericht erlebt hat, weiß, warum sein Urteil landauf, landab geschätzt ist: Es ist sein fundiertes Wissen, das er einsetzt und die Akribie, mit der er arbeitet. Er kann nicht nur die kleinsten Spuren lesen und richtig einordnen, die winzigsten Hautveränderungen und blauen Flecken deuten, sondern er weiß auch, wo er suchen muss, damit er sie findet. Und diese Genauigkeit gibt er an den Medizinernachwuchs weiter.

Aufgrund seiner Erfahrungen war seine Expertise auch 2004/2005 bei der Identifizierung der Tsunami-Opfer gefragt, Philipp war längere Zeit in Thailand tätig. „Genauigkeit und Korrektheit bei der Befundsicherung haben ihn schon immer ausgezeichnet. So hat er in all den 40 Jahren gearbeitet. Dr. Philipp ist damit einer der wenigen, die das Fach Rechtsmedizin in seiner historischen Entwicklung in zwei politischen Systemen erlernt und begleitet haben“, würdigt Direktorin Bockholdt das Geburtstagskind. „Ich bin sehr froh, dass ich schon lange Zeit mit ihm zusammenarbeiten darf.“

Starke Nerven als Grundvoraussetzung

Rechtsmediziner brauchen immer starke Nerven. Besonders schwer ist es, Kinder zu untersuchen und ihre furchtbaren Verletzungen zu ertragen. „Das ist oftmals wirklich nicht leicht zu sehen, was Kindern angetan wurde“, weiß auch Klaus-Peter Philipp. Doch genauso bedrückt und zutiefst betroffen habe sie ihren Kollegen erlebt, so die Institutsdirektorin, als er im Krematorium die vielen Toten untersuchen musste, die an oder mit Corona gestorben waren. „Oft waren es Menschen, die zusammen in einer Pflegeeinrichtung untergebracht waren. Das hat ihn sehr getroffen“, sagt Prof. Britta Bockholdt.

Was sie von jeher an ihrer Zusammenarbeit beeindruckt hat? „Es ist ihm absolut vertraut, auch nachts oder an Sonn- beziehungsweise Feiertagen loszufahren, um der Polizei bei der Leichenschau die richtige Richtung zu weisen oder Betroffene nach körperlicher Gewalt zu untersuchen. Für Dr. Philipp ist kein Weg zu weit und keine Zeit zu unchristlich, wenn es um seine Arbeit geht“, so Bockholdt.

Daneben fährt er auch noch regelmäßig in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz, wo junge Straftäter untergebracht sind, um an deren Resozialisierung mitzuwirken. Konkret heißt das, Philipp erläutert ihnen in sehr anschaulichen Vorträgen, warum man eben zum Beispiel niemandem auf den Kopf treten darf.

Lebensfreude ist ihm nicht abhanden gekommen

Der dienstälteste Rechtsmediziner in MV, Oberarzt Dr. Klaus-Peter Philipp, ist privat ein ausgesprochen fröhlicher Mensch, der die Genüsse des Lebens zu schätzen weiß. Quelle: privat

Zugleich schätzt Bockholdt sehr, „dass der Mann trotz all der vielen Toten, mit denen wir zu tun haben, voller Lebensfreude steckt und den Genüssen des Lebens zugetan ist: Er mag gutes Essen und guten Wein, liebt ausgedehnte Radtouren und fühlt sich auf seinem Wochenendgrundstück an der Seenplatte wohl.“

Sein starker Halt ist die Familie mit Ehefrau Marlies. Obwohl selbst berufstätig, hat sie in all den Jahren, auch als die Kinder noch klein waren, ihrem Mann den Rücken frei gehalten und das enorme Arbeitspensum eines Rechtsmediziners ausgehalten. „Für all das Verständnis und die Unterstützung in diesen mehr als vier Jahrzehnten gebührt ihr ein ebenso riesiges Dankeschön“, fasst Bockholdt zusammen.

Von Cornelia Meerkatz