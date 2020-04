Greifswalder Richter zu Corona-Regeln: Was am Donnerstag entschieden wird

Greifswald

Das Verbot von Gottesdiensten zu Ostern hat das Oberverwaltungsgericht in Greifswald bereits für rechtmäßig erklärt. Doch was ist mit dem Ausflugsverbot an die Küste? Und dürfen Zweitwohnungsbesitzer doch nach MV reisen? Mit diesen Fragen muss sich das Gericht erst noch befassen - und zwar vor den Festtagen.

„Es sind weitere Eilverfahren anhängig, mit denen sich der Senat heute befasst“, so Gerichtssprecher Kai Danter auf OZ-Anfrage.

Anzeige

Zehn klagen gegen Corona-Verordnung in MV

Nach OZ-Informationen liegen mindestens zehn Klagen gegen die so genannte „Sars-CoV-2-Bekämpfungsverordnung“ der Landesregierung vor. Unter anderem hatte eine Schweriner Anwaltskanzlei gegen das Regelwerk geklagt, weil es darin massive und nicht durch die aktuelle Gefährdungslage gerechtfertigte Eingriffe in Grundrechte sieht. In dem ersten Urteil zu dem Gottesdienst-Verbot hatte das Gericht aber den Schutz der Gesundheit als wichtiger eingestuft. Damit liegen die Greifswalder Richter auf Linie des Bundesverfassungsgerichtes, das eine Klage aus Bayern gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens abgewiesen hatte.

In der ersten Greifswalder Urteilsbegründung war bisher nur abstrakt von der Gefahr durch das Coronavirus die Rede. Aktuelle Fallzahlen, Entwicklungen und Expertisen von Medizinern hatten die Richter - zumindest der Begründung nach - nicht zu Rate gezogen. Sie folgten in weiten Teilen der allgemeinen Argumentation der Landesregierung.

Mehr zum Thema:

Erstes Urteil zu Corona-Regeln in MV: In diesem Punkt hat das Land Recht bekommen

Jetzt fordern auch CDU-Bundespolitiker aus MV Verschiebung der Sommerferien

Klagen gegen das Land: Warum MV bei den Corona-Regeln jetzt nachbessern muss

Von Andreas Meyer