OZ versammelte die drei noch lebenden Kapitäne des Segelschulschiffes „Greif“ zu einem Stammtisch. Helmut Stolle, Wolfgang Fusch und Roland Hunscha kramten dabei so manche Anekdote hervor.

Roland Hunscha, Helmut Stolle und Wolfgang Fusch (v.l.) sind die drei noch lebenden Kapitäne der „Greif“. Für die OZ kamen sie auf dem Segelschulschiff in der Messe zusammen und erinnerten sich an so manche Episode während ihrer vielen Törns. Quelle: Petra Hase