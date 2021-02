Greifswald

Marco Lüder bekommt keine anderen Menschen mehr zu Gesicht als seine Kameraden und die Corona-Patienten auf der Intensivstation in Lissabon. Seit zwei Wochen ist der gebürtige Greifswalder Teil einer Hilfsmission der Bundeswehr im von Corona gebeutelten Portugal.

„Man sieht hier, dass es jeden treffen kann. Es belastet und ist beklemmend, wenn der Patient vor mir gerade einmal fünf Jahre älter ist als ich“, sagt der 36-jährige Gesundheits- und Krankenpfleger im Telefongespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Portugal hatte vor wenigen Wochen mit über 800 Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche den höchsten Inzidenzwert weltweit. Die Kliniken waren am Limit, Beatmungsgeräte knapp. Die Regierung bat auch Deutschland um Hilfe. Die Bundesregierung schickte prompt Personal und medizinische Geräte der Bundeswehr.

Zum Team der eigens für die Bundeswehr eingerichteten Station gehören neben Lüder Ärzte, speziell ausgebildete Intensivpfleger, Alten- und Krankenpfleger und Notfallsanitäter.

Bundeswehr behandelt Schwerkranke

Jede Arbeit am Patienten erfordere Schutzmaske, Gesichtsvisier, Ganzkörperanzug und Handschuhe, schildert Marco Lüder. Die erste Impfung gegen Corona bekam er vor der Abreise aus Deutschland. Nicht notwendige Wege und Kontakte sollen vermieden werden.

Auf der Bundeswehrstation liegen schwerkranke Patienten, die beatmet werden müssen und aus kommunalen Krankenhäusern gebracht werden, um dort Entlastung zu schaffen.

„Wir hoffen, dass sich die Lungen der Patienten so gut erholen, dass sie wieder selbstständig atmen können. Medikamente gegen Corona gibt es leider nicht. Aber Hoffnung machen mir die Verläufe, bei denen Patienten von der Beatmung wegkommen. Davon hatten wir bereits mehrere“, sagt Lüder. Doch trotz des hohen Einsatzes der Mediziner können nicht alle Leben gerettet werden.

Lüder kennt internationale Krisenhilfe bereits aus seinen insgesamt vier Einsätzen im Kosovo und in Afghanistan. Er ist als Teil des Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst in Leer in Ostfriesland stationiert. Greifswald verließ er für seine Ausbildung, seine Familie lebt weiter in der Hansestadt.

Einsatzkräfte tragen ständig FFP2-Masken

Bei der Ankunft in Portugal am 3. Februar empfing der Verteidigungsminister die insgesamt 26 Soldaten und Soldatinnen persönlich auf dem Flughafen Lissabon. „Das war ein schönes Gefühl. Beim Weg in die Stadt haben die Leute den ‚Daumen hoch‘ gezeigt und sich bedankt“, erinnert Lüder sich.

Wie fühlt er sich als Teil einer Mission, die in Zeiten der Pandemie solidarisch ist und in der Not hilft? „Als Held fühle ich mich nicht. Das hier ist mein Job, das ist meine Aufgabe.“

Marco Lüder wartet auf den Bus zur Klinik in Lissabon. Quelle: Bundeswehr/Kieron Kleinert

Marco Lüder und seine Kollegen leben in einer Arbeitsquarantäne. Sobald sie ihre Hotelzimmer verlassen, tragen sie FFP2-Masken. Mit dem Bus geht es durch Lissabons verwaiste Straßen in die Klinik. Zwölf Stunden dauern die Schichten.

„Mein Eindruck ist, dass die Leute hier wissen, dass sie sich an die Einschränkungen halten müssen, weil praktisch jeder im Freundes- oder Familienkreis von Corona betroffen ist. Hier herrscht im Vergleich zu Deutschland tatsächlich ein strenger Lockdown“, sagt Lüder.

Fünf Wochen getrennt von der Familie

Er blicke mit Sorge auf die Ausbreitung der britischen Mutation auch in Deutschland. In Portugal, das zu Weihnachten keine Beschränkungen beschlossen hatte, hat sich in den vergangenen Monaten die britische Virusvariante ausgebreitet – sie gilt als ansteckender. Der Rekordwert bei der Inzidenz ist wegen des geltenden Lockdowns mittlerweile auf rund 175 gesunken.

Nach Schichtende joggen manche Kollegen oder schnappen frische Luft. Andere wie Lüder bevorzugen eine Serie auf Netflix zum Abschalten. Man rede auch viel miteinander, um die Belastung zu verarbeiten, so Lüder. „Wir wollen schließlich alle nicht nur körperlich, sondern auch geistig gesund nach Hause kommen.“

Pfleger Marco Lüder trägt eine Schutzausrüstung bei der Arbeit mit den Coronapatienten. Quelle: Bundeswehr

Zumindest drei Personen bekommt er dann doch zusätzlich zu sehen: Er hält über Videotelefonie Kontakt zu seinen neun- und einjährigen Töchtern und seiner Frau. Nach seinem Coronaeinsatz in Portugal wird er insgesamt fünf Wochen von ihnen getrennt sein – nach drei Wochen auf der Intensivstation muss auch er bei der Einreise nach Deutschland für zwei Wochen in Quarantäne. Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, weitere Hilfsteams zu entsenden.

Von Christopher Gottschalk