Hannelore Weber appelliert an den Landkreis Vorpommern-Greifswald, die hohen Infektionszahlen dauerhaft in den Griff zu bekommen. Potenzielle Erstsemester und Eltern würden wegen der Inzidenzen bereits kritisch nachfragen. In Rostock und Stralsund hat die gute Corona-Bilanz derweil positive Auswirkungen.