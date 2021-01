Greifswald/Rostock

Der Greifswalder Ingenieur André Carls ist Vater von zwei Söhnen. Sein kleiner Sohn geht in die Kita, sein größerer Sohn besucht die vierte Klasse einer Grundschule in der Hansestadt. Wie viele andere Eltern auch lebt der 42-Jährige seit vergangenem Jahr den Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling.

Sein Sohn bewältige den Distanzunterricht sehr gut. Aber: „Für den Übergang zur 5. Klasse merke ich jetzt schon, dass es mit dem Unterrichtsstoff schwierig wird, auch weil der Stundenumfang deutlich zusammengeschrumpft ist“, sagt Carls, der sich im Schulelternrat seiner Schule engagiert.

Schuljahr-Wiederholung: Weniger Ungleichheiten

Durch die nun zehn Monate im permanenten Wechsel zwischen Präsenz-, Distanz- und Hybridunterricht seien inzwischen bei den Schülern Lücken entstanden, die schwer aufzuholen seien. Sein Vorschlag: die Schüler ein gesamtes Schuljahr wiederholen lassen. Carls weiß, dass diese Diskussion Zündstoff beinhaltet. „Aber wenn man nicht darüber spricht, ob wir die Schüler das Schuljahr wiederholen lassen, finde ich das fahrlässig.“

Seine Argumente: Eine weitere Runde für alle Kinder in den Klassenstufen würde helfen, die im Lockdown entstandenen Ungleichheiten zwischen den Schülern zu beseitigen. Denn, so Carls, ein qualifizierter digitaler Unterricht sei nicht nur vom Lehrer und der verwendeten Lernplattform, sondern leider noch immer von der Verfügbarkeit der Geräte und der Leitungsqualität abhängig.

Vater: Abschlüsse bekommen wieder mehr Wert

Zudem würde eine Wiederholung des Schuljahres vielen Eltern und Schülern Druck nehmen. „Als Eltern merkt man, dass man nicht in dem Tempo vorwärtskommt, wie es ausgebildete Lehrer können, die das professionelle didaktische Handwerkszeug haben“, so Carls. Darüber hinaus würde eine Wiederholung die Schulabschlüsse des jetzigen und auch der nachfolgenden Abschlussjahrgänge wertiger machen. Die Corona-Jahrgänge, so seine Befürchtung, würden die Unterrichtsausfälle über Jahre durchschleppen. „Die Kinder werden sehr lange brauchen, bis sie das wieder aufgeholt haben.“

Wirtschaft: Wir brauchen gut ausgebildete Menschen

In der Wirtschaft kann man die Befürchtungen des Vaters nachvollziehen. „Fakt ist: Wir benötigen sehr gut ausgebildete junge Menschen“, sagt Ulf Mauderer, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres Mecklenburg e.V.. Studien belegten, dass Schüler, die Lerninhalte über einen längeren Zeitraum versäumen, auch ein geringeres Einkommen haben. „Darüber hinaus kosten Defizite in der Qualifikation die Wirtschaft auf lange Sicht gesehen Wachstum.“

Generation „Corona“ droht geringeres Einkommen

Das Münchner ifo-Institut errechnete die künftigen Einkommensverluste, die durch Schulschließungen entstehen. „Geht etwa ein Drittel eines Schuljahres an Lernen verloren, so geht dies über das gesamte Berufsleben gerechnet im Durchschnitt mit rund drei bis vier Prozent geringerem Erwerbseinkommen einher“, schreiben die Forscher. Andererseits – gibt Mauderer zu bedenken – könne es sich die Wirtschaft in der gegenwärtigen demografischen Situation nicht erlauben, auf einen gesamten Jahrgang zu verzichten.

Landesschülerrat: Idee ist ungerecht

Der Landesschülerrat hält die Idee einer Wiederholung des Schuljahres für alle Kinder für kontraproduktiv und ungerecht. „Eine solche Regelung würde jene Schüler benachteiligen, die in die nächste Klasse versetzt werden wollen“, sagt der Vorsitzende Anton Fischer. Dennoch sieht auch er das Problem, dass den Schülern durch die Corona-Pandemie Wissen verloren gegangen ist. „Die Schüler müssen auf Langzeit gesehen mehr leisten, um auf den Stand dessen zu kommen, was in den Prüfungen gefordert wird.“

Fatal sei die Situation vor allem für die Abschlussklassen dieses und der kommenden beiden Jahrgänge. Sie benötigen den Präsenzunterricht. Ebenso schnellstmöglich auch die Jahrgangsstufen 1 bis 6, bei denen der digitale Unterricht nicht selbstständig durchgeführt werden kann. Anton Fischer kann sich vorstellen, dass auch für dieses Jahr die Regelung des Vorjahres gilt: Schüler, die freiwillig wiederholen wollen, können eine weitere Runde drehen.

Kinder werden Bildungsverlierer

Erziehungswissenschaftler gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie die Bildungsungleichheiten verschärft hat. Das hängt nicht nur an der digitalen Ausstattung. Vor allem für jene Kinder habe es dramatische Folgen, deren Eltern nicht über das entsprechende soziale, kulturelle und ökonomische Kapital verfügen. „Kinder mit ungünstigen Lernvoraussetzungen für ein selbstständiges Lernen, also sehr junge Schüler oder mit Problemen im Lernen sowie mit wenig unterstützenden Elternhäusern, sind ganz eindeutig die Bildungsverlierer in dieser Phase der Schulschließungen“, sagt die Greifswalder Erziehungswissenschaftlerin Kathrin Mahlau.

Die Professorin an der Uni Greifswald mahnt zu individuellen und differenzierten Lösungen. „So sinnvoll eine Klassenwiederholung bei den Beschränkungen des vergangenen und jetzigen Schuljahres erscheint, ist sie für die betroffenen Schüler mit einer ganzen Reihe von negativen Konsequenzen behaftet“, so die Wissenschaftlerin. „Sie verlieren nicht nur ein Schuljahr, sondern auch ihr gewohntes Umfeld, soziale Kontakte, wie Freunde und Klassenlehrer, und müssen sich in andere Sozial- und Lernstrukturen einfinden.“

„Zusätzliches Jahr ist kein Verlust“

Der Greifswalder Familienvater André Carls findet, dass die Wiederholung eines Schuljahres nicht unbedingt mit dem Verlust eines Lebensjahres gleichzusetzen ist. „Nicht nur dass die in den Corona-Monaten entstandenen Defizite aufgeholt werden, könnte ein zusätzliches Jahr die Menschen auch beim Menschsein voranbringen“, so der Greifswalder. Die pandemiebedingten Ausfälle im Unterrichtsstoff, davon ist er überzeugt, seien nicht ohne Gegensteuern zu kompensieren. „Eine Diskussion ist überfällig.“

Wenn nicht das Schuljahr wiederholt werden könne, müsse zumindest über die Verkürzung der Ferien gesprochen werden. „Es ist fahrlässig, Kinder mit einer Mut-zur Lücke-Attitüde abzuspeisen oder sie während der Pandemie in die Schulen zu zwingen, nur weil man keinen Plan hat.“

Von Martina Rathke