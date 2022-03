Stralsund

Die Realisierung eines lang gehegten Wunsches wird nun greifbar. In Stralsund soll Mecklenburg-Vorpommerns erstes stationäres Kinder- und Jugendhospiz entstehen. Dies konnte eine glückliche Marlies Rüchel, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm, verkünden. Seit 2010 bietet der in Greifswald ansässige Verein bereits ambulante Begleitung für betroffene Familien an.

„Wir pflegen aber nicht, sondern unterstützen anderweitig in der Häuslichkeit, kümmern uns zum Beispiel um das kranke Kind, wenn die Mutter mal etwas mit dem gesunden Geschwisterkind unternehmen möchte“, erklärt Marlies Rüchel. Wer jedoch ein stationäres Hospiz in Anspruch nehmen möchte, muss dafür bisher in die nächstgelegenen Einrichtungen nach Hamburg oder Berlin und dabei Wartezeiten von über zwei Jahren in Kauf nehmen.

32 ehrenamtliche Mitarbeiter sind für das Ambulante Hospiz im Einsatz und begleiten die jungen Patienten und deren Familien dabei manchmal über viele Jahre. Denn während ein Hospiz für Erwachsene, das in fast allen größeren Städten vorhanden ist, ein Sicherheit und Schutz bietender sowie würdevoller Ort für die letzten Lebenswochen ist, unterstützt ein Kinder- und Jugendhospiz die Familien in einem oft langwierigen Krankheitsverlauf. „Krebserkrankungen machen hier im Gegensatz zu den Erwachsenen nur einen Anteil von 25 Pr0zent aus. Unsere Kinder haben Geburtsschäden, sind Frühchen, haben neurologische oder Stoffwechselerkrankungen“, berichtet Marlies Rüchel.

Auszeiten für Eltern und Geschwisterkinder

Hinter dem Hospiz "Gezeiten", das von den Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund betrieben wird, findet sich Platz für das Kinder- und Jugendhospiz "Leuchtturm". Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Das Leben der Familien wird in diesen Fällen für viele Jahre durch die Betreuung und Pflege dieser unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kinder bestimmt. Ein stationäres Kinder- und Jugendhospiz wird einen erheblichen Beitrag leisten, damit auch Eltern und Geschwisterkinder für einige Augenblicke einmal ihren Bedürfnissen nachkommen dürfen.

Acht Plätze sollen daher sowohl für die Patienten eingerichtet werden, die in der letzten Lebensphase begleitet werden sollen, als auch jenen Familien offen stehen, die eine Auszeit für einige Wochen benötigen. „Während das kranke Kind im Patientenzimmer im Erdgeschoss voll umsorgt wird, sollen die Angehörigen in separaten Zimmern im Obergeschoss einfach mal eine ruhige Nacht verbringen können. Die Tage können aber auch dafür genutzt werden, als Mutter mal einen Friseurbesuch zu machen oder mit dem Geschwisterkind an den Strand zu fahren“, erklärt Marlies Rüchel.

Hinter dem Hospiz "Gezeiten" ist Platz für das Kinder- und Jugendhospiz "Leuchtturm". Das Pflegehotel daneben kann dann auch Unterkünfte für weitere Angehörige anbieten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Der gewählte Standort auf dem Gelände des Sozialzentrums „Am Grünhufer Bogen“, direkt hinter dem Hospiz „Gezeiten“ der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt, mit Strelapark, Tierpark und Strandbad in unmittelbarer Nähe, erweist sich dafür als ideal. „Das Hospiz braucht keinen ruhigen Standort auf dem Land. Die Familien sind oft schon in ihren Kontakten beschnitten. Sie wollen mitten im Leben sein“, sagt Marion Rüchel.

Austausch zwischen Stralsunder Hospiz und Greifswalder Verein

Der Kontakt zwischen dem Stralsunder Hospiz und dem Greifswalder Verein wird jedoch schon länger gepflegt. „Wir haben auch zusammengearbeitet, wenn im Stralsunder Hospiz ein Vater verstirbt, der eine minderjährige Tochter hinterlässt. Denn der Verein kümmert sich auch um Kinder, bei denen ein Elternteil im Sterben liegt und auch stets über den Tod hinaus“, so die Vorstandsvorsitzende.

„Mein Team und ich freuen uns sehr, dass sich der Vorstand des Förderverein für die Errichtung eines stationären Kinder- und Jugendhospizes auf dem Gelände des Sozialzentrums „Am Grünhufer Bogen“ entschieden hat. Wir werden den Verein mit unseren Erfahrungen und unseren Kompetenzen aus dem Betrieb des Hospiz „Gezeiten“ unterstützen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, meint Annett Mülling, Geschäftsführerin der Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund.

Bereits 2018 hatte die Stralsunder Bürgerschaft beschlossen, alle Möglichkeiten zu prüfen, in der Hansestadt ein Kinderhospiz anzusiedeln. „Wir haben eine ganze Weile daran gearbeitet, Machbarkeitsstudien erstellt, nach Grundstücken geschaut und eine Menge andere Voraussetzungen zu prüfen gehabt“, meint Stralsunds Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow, der sich mit dem Förderverein darüber freut, dass die Entscheidung für die Hansestadt gefallen ist.

Spendenkampagne für Millionenobjekt

Zwischen acht und elf Millionen Euro werden aktuell für den Bau des Hospizes eingeplant. Denn neben den Zimmern für die Kinder sind Räume für die Angehörigen, Sozialpädagogen, Erzieher, Spielzimmer oder Esszimmer einzukalkulieren. Bis zum anvisierten Baustart im Sommer 2024 möchte der Förderverein davon möglichst die Hälfte über eine intensive Spendenkampagne aufbringen können.

„Wir sind uns bewusst, dass dies ein ambitioniertes Ziel ist, aber wir haben bereits in den letzten Jahren erlebt, wie unser Ambulanter Dienst großzügig unterstützt wurde. Das motiviert uns und schafft das notwendige Vertrauen, mit der Hilfe vieler noch mehr Freude für diese Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien zu stiften“, meint Marlies Rüchel.

Spendenkonto des Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Leuchtturm: Sparkasse Vorpommern – DE80 1505 0500 0100 1507 48 – NOLADE21GRW.

Von Wenke Büssow-Krämer