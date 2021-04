Greifswald

Amina Yelizarova ist ein typischer Teenager: Sie lacht gern, kümmert sich liebevoll um ihre kleine Schwester, hat viele Träume und Wünsche. Doch Aminas noch junges Leben ist auch geprägt von Operationen und Chemotherapien. Bereits mit neun Jahren wurden bei der heute 14-Jährigen bösartige Tumore festgestellt.

Der Krebs hat sich bis zu den Knochen und dem Knochenmark durchgefressen. Der mehrjährige Behandlungsmarathon, der in ihrem Heimatland der Ukraine begonnen hat, führte nicht zur vollständigen Genesung. Ihre letzte Hoffnung ist ein bestimmtes Medikament. Doch die Krankenkasse sträubt sich bislang dagegen, die Behandlung zu übernehmen.

Das bedeutet, dass Aminas Familie die Kosten selbst aufbringen muss. Die wiederum belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. Geld, das die Familie, die für Aminas Behandlung vor zwei Jahren nach Greifswald gekommen ist, nicht hat. „Wir sind am Ende der Therapie. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ihre letzte Hoffnung ist dieses Medikament“, sagt Dagmar Riske, Vorsitzende des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder.

Der Verein sammelt nun Spenden, um die Kosten für das Medikament zu finanzieren. Durch eine genetische Untersuchung konnte die Unimedizin feststellen, dass dieses Medikament auf Aminas Tumorzellen anschlägt. Das hätten die Ärzte der Krankenkasse auch mitgeteilt, erklärt Riske. Weil dieses Arzneimittel allerdings nur bei anderen Krebserkrankungen und nicht bei Neuroblastomen, wie Amina sie hat, eingesetzt wird, will die Kasse die Kosten bislang nicht tragen. „Wir haben einen Antrag gestellt. Aber ob sie die Kosten genehmigen, steht in den Sternen“, sagt Riske.

Für Amina zählt jetzt jede Sekunde

Amina ist eine Kämpferin. Rückhalt bekommt sie hier von ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester. Doch es gibt einige Dinge, die sie vermisst. So wie ihre Freunde und die Schule. „Manchmal ist es sehr langweilig“, sagt Amina.

Außerhalb der Klinik trägt Amina immer eine Perücke. Quelle: privat

Weil jede Sekunde für das junge Mädchen zählt, wurde bereits im April mit dem ersten Medikamenten-Block begonnen. Ein Block, erklärt Riske, kostet 4400 Euro. Wie viele Amina davon benötigt, sei schwer abzuschätzen. Anfang Mai werde es eine Nachkontrolle geben, um zu schauen, wie die Tumorzellen auf das Medikament reagieren.

Stand Freitag konnten über 13 000 Euro durch den Spendenaufruf, der auch auf der Facebook-Seite des Vereins öffentlich gemacht wurde, eingenommen werden. Unterstützung erhalten die hiesigen Ehrenamtlichen vom Verein Uckermark gegen Leukämie und von der Cheer Company Greifswald. „Für jede einzelne Spende, auch wenn sie noch so gering ist, sind wir so dankbar“, sagt Riske. Doch was, wenn die Therapie nicht anschlägt? Darüber mag sich die Vereinsvorsitzende noch keine Gedanken machen.

„Das hat mich sehr berührt“

Für Aminas Mutter Tetiana Yelizarova ist es keine einfache Zeit. Kraft würden ihr Aminas Ziele und die Tatsache, dass sie zusammen sein können, geben. „Ohne den Verein hätten wir keine Chance, weitere Therapie zu bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Man kann es gar nicht begreifen, dass es so viele Menschen gibt, die uns gar nicht kennen und uns so eine große Hilfe und Unterstützung sind“, sagt Yelizarova.

Vor zwei Jahren lernte Dagmar Riske, die über 20 Jahre die Kinderkrebsstation im Greifswalder Klinikum leitete und erst vor wenigen Monaten in den Ruhestand ging, Amina und ihre Mutter zum ersten Mal kennen. Trotz der Sprachbarrieren verstanden sie sich: „Am letzten Tag, bevor ich in den Ruhestand ging, sagte ich Amina, dass ich aus der Klinik raus bin. Da ist sie mir um den Hals gefallen. Wir standen im Flur und haben Rotz und Wasser geheult. Das hat mich sehr berührt“, sagt Riske.

Weil die Befürchtung besteht, dass die Metastasen, die sich in den Knochen und in der Wirbelsäule bei Amira befinden, einstürzen und möglicherweise zu einer Querschnittslähmung führen, bekommt sie zusätzlich zu dem Medikament eine palliative Bestrahlung. „Es sind alles Versuche, ihr das Leben zu verlängern“, sagt Riske. Trotz ihrer Krebserkrankung hat Amina ihre Ziele klar vor Augen: Sie will wieder gesund werden, Deutsch lernen und später eine Stelle an der Uni erhalten, sagt sie.

Spendenaktion des Vereins: Jeder Euro hilft Wenn auch Sie Aminas vielleicht lebensrettende Therapie finanziell unterstützen möchten, können Sie dies unter der folgender Bankverbindung des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder tun: Volksbank Raiffeisenbank eG; IBAN: DE18 1506 1638 0000 0007 79 ; BIC: GENODEF1ANK

Von Christin Lachmann