Die Bekämpfung der Corona-Pandemie habe Lücken offenbart, gerade in der Anfangsphase, sagt der Riemser Virologe Thomas Mettenleiter. Er leitet ein internationales Expertengremium, das an einem Plan zur Bekämpfung künftiger Seuchen arbeitet. Was genau derzeit entwickelt wird und wie der Mensch Pandemien befeuert.