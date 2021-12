Greifswald

Ostseeviertel in Greifswald: ein Wohngebiet mit Plattenbauten und Einfamilienhäusern. Im März 2020 hat der Corona-Lockdown das Leben fest im Griff, viele Kontakte sind unmöglich. Spielplätze werden gesperrt, Treffen verboten. Aus dieser Situation heraus haben junge Eltern eine Idee entworfen: Eine Schnitzeljagd durch das Viertel, genannt „Schatzsuche“, soll Abwechslung in den tristen Alltag von Familien bringen. Das Angebot schlägt ein: Seither sind jeweils mittwochs rund 80 Kinder und Erwachsene auf Abenteuersuche, etwa 30 Ehrenamtler bereiten die raffinierte Schnitzeljagd aufwändig vor. Ausgangspunkt und Ziel ist meist ein bunter Bauwagen im Stadtteil. Das Projekt ist der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt einen Preis wert.

Das Ziel: Menschen zum Mitmachen aus den Häusern locken

„Das ist großartig“, reagiert Andreas Jansson (32). Er ist Vorsitzender im Leitungsteam von „Greifbar“, einem gemeinnützigen Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche, das die Schnitzeljagd und vieles andere im Stadtteil organisiert. Der Preis – immerhin 10 000 Euro – sei eine „schöne Bestätigung“ für die ehrenamtliche Arbeit. Um Geld gehe es den Engagierten aber nicht. „Der Grundgedanke ist ein Angebot an Menschen, die nicht konfessionell gebundenen sind“, so Jansson. Stadtteilarbeit fürs Gemeinwohl. „Wir sind total offen.“ Schatzsucher müssen also nicht in der Kirche sein. Ziel sei „eine lebendige, funktionierende Gemeinschaft“.

Schatzsuche mit Lerneffekt: Antonia Janssen will Kinder begeistern. Quelle: Kaja Kaiser, Lampertheim

Die Idee sei im Eltern-Kind-Kreis von „Greifbar“ entstanden. Antonia Jansson, Andreas Janssons Frau (heute 30), und andere Mitstreiterinnen hätten nach Wegen gesucht, trotz Lockdowns weiter Beschäftigung für ihre und andere Kinder zu finden. „Wir wollten, dass die Eltern und Familien Abwechslung vom Lockdown haben und sich auch mal austoben können.“

Daraus ist mittlerweile ein Großereignis in Greifswald geworden, wenn viele Familien – Corona-konform – nacheinander an mehreren Stationen Rätsel lösen müssen oder Geschichten erfahren. Mal mit Teilnehmerlisten, mal ohne – was die jeweils aktuelle Corona-Verordnung so fordere. Mal gehe es bei der Schnitzeljagd um das Thema Herbst, mal um das biblische Motiv „dem Stern folgen“, so Janssen. Die Ideen stammten von diversen Mitgliedern. Die Resonanz sei gut; Teilnehmer kämen sogar aus Rostock. Am Ende wartet natürlich ein Schatz. „Mit einer kleinen Süßigkeit.“

Vier Preisträger in MV

Solche Ideen unterstütze die Deutsche Ehrenamtsstiftung gern, erklärt Vorstand Jan Holze. Mit dem Preis „richten wir den Scheinwerfer erstmals auf erprobte und erfolgreiche Konzepte der Nachwuchsgewinnung“, so Holze. „Die Konzepte sind zum Nachahmen da.“ Vier Preisträger gebe es in MV – von 50 bundesweit. Neben den Greifswaldern sind dies: das „Rollkollektiv 4 Tore“ in Neubrandenburg, der Verein „Power on“ in Prebberede (Kreis Rostock) und der Förderverein Dorf und Kirche Wrodow nahe Neubrandenburg.

In der Truhe sind schließlich Überraschungen für die Kinder, auch Süßigkeiten. Quelle: Kaja Kaiser, Lampertheim

„Greifbar“ hat den Publikumspreis der Stiftung abgeräumt. Das heißt: Viele andere Menschen haben im Dezember online dafür gestimmt, dass die Greifswalder vorn landen. Das Werk existiere seit 20 Jahren, erklärt Andreas Janssen, ein studierter Theologe. Die Ehrenamtlichen haben auch sonst viel zu bieten: Es gibt einen Nachbarschaftstreff im bunten Bauwagen, Nachhilfeunterricht, Angebote für Fußball oder eine „Teenie-Stunde“, bei der es um Sport und Spiel, aber auch Gespräche über Gott gehe.

Seit drei Jahren habe das Werk, das sich vor allem über Spenden finanziere, eine hauptamtliche Beschäftigte, so Jansson. Da komme das Preisgeld der Ehrenamtsstiftung gerade recht. „Wir wollen eine zweite Stelle schaffen.“ Als Unterstützung für die überwiegend ehrenamtliche Arbeit.

