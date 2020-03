Greifswalder erzählt, wie er mit seinem angeborenen Herzfehler lebt

Die linke Herzkammer pumpt sauerstoffreiches Blut über die Hauptschlagader in den Körper, die rechte Herzkammer sauerstoffarmes Blut in die Lunge. Dort wird das Blut mit Sauerstoff angereichert.

Bei einigen angeborenen Herzfehlern steht nur eine funktionsfähige Herzkammer zur Verfügung. Man spricht von einem Einkammerherz. Sowohl der Körper- als auch der Lungenkreislauf werden aus dieser einen Herzkammer versorgt. Dies bewirkt eine hohe Belastung dieser Kammer und eine Unterversorgung des Organismus mit Sauerstoff.

Die Behandlung erfolgt durch eine Fontan-Operation – benannt nach dem französischen Herzchirurgen Francois Fontane. Hier wird der bisherige gemeinsamen Kreislauf getrennt, um die Sauerstoffversorgung zu verbessern und die Herzkammer zu entlasten.

In mehreren Operationen – oft im Kleinkindalter – werden Herz und Gefäße so verändert, dass das „verbrauchte“ Blut aus dem Körper passiv direkt in die Lunge fließt und die funktionsfähige Herzkammer das „frische“ Blut in den Körper pumpt.

Der Fontan-Kreislauf heilt den Herzfehler nicht. Er steigert aber die Lebensqualität des Patienten. Dieser bedarf einer lebenslangen speziellen medizinischen Betreuung.