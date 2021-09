Greifswald/Berlin

Der Greifswalder Klimaaktivist Rumen Grabow (20) hat gemeinsam mit zwei weiteren Protestierenden seinen Hungerstreik nach 23 Tagen beendet und bereits wieder mit der Nahrungsaufnahme begonnen. Sein Mitstreiter, Henning Jeschke (21) werde in den trockenen Hungerstreik gehen – also auch aufs Trinken verzichten – wenn die Kanzlerkandidierenden am Donnerstag nicht zu dem gemeinsamen Gespräch erscheinen.

Nachrichten aus Greifswald haben Grabow berührt

Grabow erklärt zu seinem Ausstieg: „Wir haben so viele Menschen im Herzen berührt und im tieferen Bewusstsein bewegt, was mich selbst stark berührt hat – vor allem die vielen Nachrichten aus Greifswald, die Besuche und die Briefe. Deshalb habe ich wieder mit der Nahrungsaufnahme begonnen. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, welche am Donnerstag in den trockenen Hungerstreik treten wird, weil die Kanzlerkandidierenden nicht kommen werden. Davon möchte ich mich klar distanzieren.“

Kanzlerkandidaten gehen nicht auf Ultimatum ein

Insgesamt hatten sieben Klimaaktivistinnen und -aktivisten am 30. August angekündigt, so lange in den unbefristeten Hungerstreik zu treten, bis die Kanzlerkandidierenden ein gemeinsames, live übertragenes Gespräch mit ihnen zusagen. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass „wir uns in einem lebensbedrohlichen Klimanotfall befinden“, heißt es in ihrer Erklärung zum Protest.

Die drei Kanzlerkandidierenden hatten bereits in der vergangenen Woche angekündigt, auf das Ultimatum nicht einzugehen. Stattdessen machten sie das Angebot, nach der Wahl ein Gespräch mit den Klimaaktivisten zu führen – einzeln und persönlich.

Zweiter Greifswalder Jeschke kündigt an, auch auf Flüssigkeit zu verzichten

Henning Jeschke (l.) macht weiter. Quelle: Christian Ditsch/epd

Der zweite Greifswalder Hungerstreikende Henning Jeschke (21) dagegen ist nicht bereit, aufzuhören. Er teilte mit, nach Ablauf des Ultimatums zusätzlich auf Flüssigkeiten zu verzichten. Damit ist er der einzige der sieben Protestierenden, die am 30. August den Hungerstreik begonnen haben, der diesen nicht beendet.

„Der Hungerstreik ist kein leichtes Mittel, aber wir können es uns nicht leisten, ignoriert zu werden. Wir haben an unzähligen Petitionen, Demonstrationen bis hin zu Straßenblockaden teilgenommen, doch die Politik hat uns weiter ignoriert. Was sollen wir noch tun“, rechtfertigt Jeschke sein drastisches Vorgehen. „Ein Nichterscheinen der Kanzlerkandidierenden zeigt deutlich die Respektlosigkeit der jungen Generation gegenüber“, so Jeschke.

Ehemaliger Schulleiter ist besorgt

Der ehemalige Schulleiter der beiden Greifswalder, Benjamin Skladny, zeigt tiefe Anteilnahme am Hungerstreik der ehemaligen Martinschüler. Er organisierte in der vergangenen Woche für sie eine Andacht. Skladny hält das Anliegen der Klimaaktivisten für berechtigt. Doch die drastischen Mittel machen ihm Sorgen. Er begrüßt, dass Grabow den Hungerstreik beendet hat.

Für Jeschke hoffe er auf ein Gespräch mit den Kanzlerkandidierenden oder wenigstens einem Zeichen von ihnen. „Geschieht das nicht, hoffe ich, dass Henning den Hungerstreik beendet und dazu kommt, zu sagen: Wir haben alles versucht, halten inne und sammeln neue Kräfte. Doch das kann ich natürlich nicht von ihm fordern“, so Skladny. Der Schulleiter hat die Hungerstreikenden bereits in Berlin besucht.

Von Leoni Gau