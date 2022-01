Greifswalder ist Deutschlands bester Azubi: Wie er vom Surflehrer zum Bootsbauer wurde

Greifswald

Manchmal ist es gar nicht so spektakulär, wie man es sich vorstellt. Der Bootsbau-Geselle Florian Woll und Chef Karsten Burwitz hocken gemeinsam auf dem kalten Boden in der Werkstatt am Museumshafen in Greifswald. Draußen sind zahlreiche Holzboote unter Planen vor dem nasskalten Wetter geschützt. Sie warten auf die beiden Bootsbauer und ihre reparierenden Hände.

Gerade bauen sie jedoch etwas Neues. Sie halten einen großen Rahmen aus Holz, der noch aus einzelnen Teilen besteht und nun nach und nach mit Schraubzwingen zusammengehalten wird. „Das ist am Ende eine Kiste, die auf dem Deck steht und Stauraum ist“, erklärt Burwitz. Kein besonderes Teil. Passen muss natürlich trotzdem alles. Für die beiden ist das aber kein Problem – denn hier arbeiten gerade der beste Azubi Deutschlands und sein Ausbilder.

Greifswalder überzeugte mit besseren Noten

Zum besten Azubi wurde Woll gerade erst gemacht. Die Handwerkskammer hat den Preis verliehen – inklusive Schal, Pokal und Urkunde. Wie es dazu kam? „Zufall“, lacht er herzlich auf. „Ich habe mich ganz normal auf meine Gesellenprüfung vorbereitet und diese wohl sehr erfolgreich bestanden. Die Handwerkskammer hat dann dazu eingeladen, am Leistungswettbewerb teilzunehmen.“

Bootsbauer Florian Woll steht mit dem Siegerschal als aktueller Bundessieger im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks im Gewerk der Bootsbauer in der Werkstatt der Museumswerft. Quelle: Jens Büttner

Der Leistungswettbewerb, bei dem der Beste unter den besten Auszubildenden gesucht wird, sieht eigentlich auch noch mal eine Aufgabe vor. Aber weil sich insgesamt nur zwei Auszubildende beworben hatten, gewann Woll – dank der besseren Noten, die Aufgabe blieb ihm erspart. Am Ende sei er halt gut vorbereitet gewesen und habe zügig gearbeitet.

Vom Surflehrer zum Bootsbauer

Dafür hat er nun eine ganz andere – die Kiste muss stabilisiert werden. Mit seinem Ausbilder Burwitz kontrolliert er noch einmal die Bauzeichnung an der Werkbank, dann messen die beiden und Woll sägt. Diese Aufgaben macht er am liebsten. Das Kreative, bei dem aus Holz etwas Neues entsteht. Schleifen und Lackieren sind dann eher die notwendigen Übel, die sein müssen. Dabei treibt den 26-Jährigen eher an, was ihm Spaß macht.

Stimmen die Maße auch? Karsten Burwitz und sein Schützling Florian Woll kontrollieren noch einmal. Quelle: Philipp Schulz

Nach der Schule war er in Neuseeland unterwegs und ist mit Freunden und einem VW Bulli durch Südeuropa gefahren. Erst dann zog es den gebürtigen Vorpommern zurück in die Heimat. Mehrere Jahre unterrichtete er Windsurfen auf Usedom, bevor mit 23 Jahren die Lehre begann – erst in Peenemünde bei einem Kanubauer und nach der Hälfte etwa bei Karsten Burwitz.

Lieber kreativ sägen und anpassen als lackieren

Während Woll die Latten für die Kiste sägt, nimmt Burwitz kleine Justierungen an der Kiste vor. Er lebt die Devise, dass die Auszubildenden selbst Wege finden sollen. „Fast jedes Boot, das wir reparieren, ist eine neue Herausforderung. Deswegen funktioniert es nicht, den Auszubildenden zu sagen, wie es geht, und dann denken sie, dass diese Aufgabe jetzt für alle Boote für immer so gelöst werden kann“, erklärt Burwitz seine Ausbildungsstrategie.

Die Lehrlinge sollen selbst Erfahrungen machen und denken lernen. Und auch der beste Lehrling Deutschlands hat noch nicht ausgelernt – die Latten sind zu lang. Zwei Millimeter nur, aber was nicht passt, das passt leider nicht. Also noch mal sägen.

Meistens wird nur an den Booten gebaut

Sein anderes Projekt liegt gerade draußen im Ryck. Ein Kutter, bei dem am Vorschiff Ausbesserungen vorgenommen werden mussten. Einige Tage war er damit beschäftigt, Planken zu tauschen und morsches Holz zu ersetzen. Jetzt im Januar und den ganzen Winter ist Hochbetrieb für den Chef und die drei Angestellten auf der Werft. Alle wollen ihre Schiffe repariert haben, bevor es wieder warm wird.

Entgegen der Berufsbezeichnung kommt es nur selten vor, dass Boote neu gebaut werden. Meistens baut Woll an ihnen. Über ein Dreivierteljahr war er mit der Holzjolle beschäftigt, die gerade in der Werkstatt liegt. Planken tauschen, kleine und größere Reparaturen. Er schätzt das eigenständige Arbeiten, das Burwitz ihm ermöglicht. Außerdem ist eh’ jedes Projekt, jedes Boot eine neue Herausforderung. Kein Auftrag gleicht dem anderen.

Die Latten für die Kiste müssen gesägt werden. Millimeterarbeit, die Woll beherrscht. Quelle: Philipp Schulz

Trotzdem wird es ihn wohl bald wegziehen. „Ich will einen Meister machen. Das geht aber nur in Rostock und Lübeck und die Ausbildung ist teuer.“ Wann und wie genau, weiß er aber noch nicht. Dafür gibt es noch einige Dinge zu klären.

Von Philipp Schulz