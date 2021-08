Greifswald/ Usedom

Auf dem Greifswalder Bahnhof ist eigentlich nie viel los. Allzu viele Züge fahren nicht und die Entscheidung kann eh nur zwischen den Richtungen Berlin und Stralsund fallen. Trotzdem ist es an diesem Mittwoch auffällig still – auch für Greifswalder Verhältnisse. Es ist Tag 1 des 48-stündigen Streiks der Lokführergewerkschaft GDL. Bis Freitag 2 Uhr nachts wird der Streik andauern. Doch in Greifswald nimmt man es gelassen.

Gegen Mittag sitzen einige versprengte Touristinnen und Touristen auf dem Bahnhof und warten. Die Züge, welche die Kundinnen und Kunden nach Stralsund bringen sollten, sind um 12 Uhr und 13:32 Uhr ausgefallen. Halb drei solle einer kommen, sagt zumindest die Bahn App von Caroline Ziegler. Sie sitzt mit ihrem Begleiter, Jürgen Nauheimer, auf einer Bank, die Räder stehen neben den beiden.

Hinter ihnen, berichten beide, liegt ein toller Urlaub mit den Rädern. Von Hiddensee über Rügen und Usedom hat sie die letzte Strecke heute von Wolgast nach Greifswald geführt. „Wir sind über Freest gefahren und es war wirklich der schönste Abschnitt eines tollen Urlaubs“, erzählt Nauheimer. Von dem Bahnstreik lässt er sich nicht die Stimmung vermiesen. Trotzdem durchkreuzt der Arbeitskampf der Lokführer die letzte Etappe der beiden. Eigentlich sollte es mit den Rädern planmäßig von Greifswald nach Stralsund gehen, wo das letzte Hotel und auch das Auto warten.

Gäste haben Verständnis für die Streikenden

Naumeier und Ziegler sind optimistisch, dass sie gut in Stralsund ankommen werden. Nur um ihre Räder sorgen sie sich. „In einen normalen Zug passen nur 16 Räder – wir schauen mal, was das wird“, erklärt Nauheimer. Währenddessen flimmert über die digitale Anzeige, dass der Zug, welcher vor 15 Minuten hätte kommen sollen, nicht mehr einfahren wird. „Zug fällt aus“. Wer sich in einer solchen Situation nicht selbst mit der App helfen kann, geht zu Bianka Hoffmann. Sie ist am Mittwoch und Donnerstag die erste und die einzige Ansprechpartnerin am Greifswalder Bahnhof.

Sie berichtet von einem anstrengenden Vormittag und Mittag. Danach sei es ruhiger geworden. Viele Bahnreisende hätten Informationen von ihr gewollt und ihre Tickets umbuchen wollen. Wer nicht fahren kann, bekommt sein Geld nämlich zurück. Die Pendler nach Stralsund sind direkt betroffen. Die ODEG-Bahn fährt weiter zwischen Greifswald und Stralsund. Durch die ausfallenden DB-Züge ist nur die Taktung nicht so eng wie gewohnt. Anders sieht es für Arbeiterinnen und Arbeiter Richtung Züssow aus. Auch die Züge der Usedomer Bäderbahn, die hier pendelt, fallen aus. Hoffmann kann sich aber an niemanden erinnern, den das am Morgen betroffen hätte. Scheinbar haben sich die Pendlerinnen und Pendler selbst geholfen.

Wie Willy Born. Er muss nach Pasewalk – an diesem Tag mit der Bahn keine Chance. Er sitzt nur auf dem Bahnsteig, weil hier die Sonne scheint und er noch etwas Zeit überbrücken will, bis seine Mitfahrgelegenheit mit dem Auto kommt. Wie Nauheimer und die anderen Gäste hat auch er Verständnis für den Streik. „Wieso sollen die nicht streiken? Bei anderen Branchen regen wir uns doch auch nicht so auf.“ Ein etwas anders Bild ergibt sich einige Kilometer weiter, auf der Sonneninsel und dem Touristenhotspot Usedom.

Touristiker sind sauer auf Bahn

„Da sieht man, welche Auswirkungen es gibt, wenn der Verkehrsvertrag an die DB Regio abgegeben wird und nicht in den Händen der Usedomer Bäderbahn bleibt“, erklärt Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in Ostvorpommern. Er sagt, dass die Hälfte der 2500 polnischen Arbeitskräfte jeden Tag mit dem Zug auf den deutschen Teil der Insel kommt. Nicht nur die Polen kommen regelmäßig mit dem Zug, sondern auch alle anderen Arbeitnehmer nutzen die Bahn. „Die mussten sich wirklich schnell umstellen“, sagt er. In seinen beiden Häusern, den Vineta-Hotels in Zinnowitz und dem Inselhof Vineta in Zempin, reisen rund zehn Prozent der Gäste mit dem Zug an.

„Unser Hotel ist in dieser Jahreszeit voll ausgelastet und wenn ein Gast aufgrund des Bahnstreiks nicht abreisen kann, hat er ein Problem, denn Zimmeralternativen gibt es kaum bis gar nicht“, sagt Carsten Willenbockel vom Steigenberger in Heringsdorf. Immerhin würden die neuen Gäste schon auf der Matte stehen. An der Rezeption fragten Gäste nach einem Taxi nach Leipzig, da kein Zug fährt. Der Pauschalpreis: 750 Euro. „Die Gäste lehnten den Preis allerdings ab“, so Willenbockel.

Von Philipp Schulz und Hannes Ewert