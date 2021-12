Greifswalder warten auf Impfung: Das sind die Termine in den kommenden Tagen

Greifswald

Die Impfkampagne von Land und Kreis nimmt wieder Fahrt auf. Immer mehr Menschen lassen sich Booster, also bereits die dritte Impfung geben. Auch die Zahl der Erstgeimpften steigt seit November wöchentlich an. Nach Informationen des Lagus haben sich im ganzen Land fast 5000 Menschen erstmals impfen lassen. Das sind nur die Zahlen der Impfzentren und Aktionen, wie sie am 1. Dezember im Greifswalder Rathaus stattfindet. Hinzu kommen diejenigen Menschen, die sich bei ihrem Hausarzt impfen lassen.

Der Andrang war direkt nach der Eröffnung des provisorischen Impfzentrums in Greifswald groß. Eine Schlange über den Markt reichte durch die Fußgängerzone fast bis zum Fischmarkt. Geduldig harrten die Menschen im Regen aus. Alle diejenigen, die nicht rechtzeitig in der Schlange standen und nicht mehr den erhofften Pieks bekommen. Es wird noch weitere Termine geben, auch im Rathaus:

Impftermine in Vorpommern-Greifswald 02. Dezember terminiertes Impfen (über Landeshotline) in Anklam 10 - 18 Uhr, Volkshaus Anklam (Baustraße 48/49) 02. Dezember terminiertes Impfen (über Landeshotline) Torgelow 10 – 17 Uhr, Mehrgenerationenhaus (Blumenthaler Str. 18) 03. Dezember terminiertes Impfen (über Landeshotline) Marktkauf Neuenkirchen 09 - 18 Uhr, in Passage zwischen Reisebüro und Post - (Marktflecken) 04. Dezember freies Impfen Insel Usedom 10 - 16 Uhr, Ostseetherme (Lindenstraße 60, 17419 Seebad Ahlbeck) freies Impfen in Torgelow 09 - 17 Uhr, Stadthalle Torgelow (Ukranenstraße 5) 05. Dezember freies Impfen in Torgelow 09 - 17 Uhr, Mehrgenerationenhaus Torgelow (Blumenthaler Straße 18) 06. Dezember freies Impfen Rathaus Greifswald 09 - 16 Uhr, Bürgerschaftssaal (Markt 1) terminiertes Impfen (über Landeshotline) Stadt Pasewalk 10 - 18 Uhr, Kulturforum “Historisches U“ (An der Kürassierkaserne 9) 07. Dezember terminiertes Impfen (über Landeshotline) Stadt Usedom 10 - 18 Uhr, Rathaus Stadt Usedom (Markt 1) terminiertes Impfen (über Landeshotline) Bürgerhaus Löcknitz 10 - 17 Uhr, Bürgerhaus „Alte Schule“ (Marktstraße 4) 08. Dezember terminiertes Impfen Gemeinde Loitz 09 - 18 Uhr (Marktstraße 157) Terminierung ab dem 25. November über 039998 15346 terminiertes Impfen (über Landeshotline) in Anklam 10 - 18 Uhr, Volkshaus Anklam (Baustraße 48/49) 09. Dezember terminiertes Impfen (über Landeshotline) in Anklam 10 - 18 Uhr, Volkshaus Anklam (Baustraße 48/49) terminiertes Impfen (über Landeshotline) in Torgelow 09 - 17 Uhr, Mehrgenerationenhaus Torgelow (Blumenthaler Straße 18) 10. Dezember terminiertes Impfen (über Landeshotline) Marktkauf Neuenkirchen 09 - 18 Uhr, in Passage zwischen Reisebüro und Post - (Marktflecken)

Ab Mittwoch gilt 2G Plus auf dem Weihnachtsmarkt

Nachdem die Corona-Warnampel in ganz MV auf die Stufe „Rot“ übergesprungen ist, treten ab Mittwoch landesweit verschärfte Maßnahmen in Kraft. Das betrifft auch die Weihnachtsmärkte. Ab Mittwoch gilt für den Besuch des Adventsmarktes in Greifswald die 2G Plus-Regelung.

Das bedeutet, dass nur noch genesene und vollständig geimpfte Menschen mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest-Ergebnis Zutritt zum Gelände erhalten. Akzeptiert werden nur zertifizierte Testergebnisse, die von einem Testzentrum oder vom Arbeitgeber ausgestellt wurden. Um lange Warteschlangen an den Eingängen des Weihnachtsmarktes zu verhindern, wird es ab Mittwoch auf dem Fischmarkt einen extra Kontrollpunkt geben.

Das sind die Schnelltestzentren in Greifswald. Bitte beachten Sie, dass für einige ein Termin im Internet vereinbart werden muss. Quelle: OZ-Grafik

Von Philipp Schulz