Die Greifswalderin Nadine O’Shea joggt wie immer in Schönwalde, auf Gehwegen und Schleichwegen zwischen Schönwalder Landstraße und Lise-Meitner-Straße. Ihre Hunde Maxi und Neala sind an der Leine dabei. Es ist 8 Uhr am Donnerstag, nichts ahnend läuft sie auf den Trampelpfad hinter den Garagen. Nach wenigen Schritten findet sie sich plötzlich in einer Rotte Wildschweine wieder.

„Es waren zehn ausgewachsene Tiere links und rechts von uns, mit geschätzt 20 Jungtieren. Ich bin kurz stehen geblieben und eines der ausgewachsenen Tiere war dicht vor uns“, sagt O’Shea.

Ihr schießen Fragen durch den Kopf: Ruhe bewahren und stehen bleiben? Greifen Wildschweine an, wenn Hunde bellen? „Ich hatte Panik“, sagt sie.

Schock sitzt tief

Ihr Instinkt sagt loslaufen – wenige Meter weiter auf den Fußgänger- und Radfahrweg an der Schönwalder Landstraße. Ein ausgewachsenes Tier läuft ihr nach, O’Shea schreit. „Und auf dem Gehweg habe ich gesehen, dass die Tiere auch am Wegesrand in den Gebüschen sind. Da konnte ich nicht bleiben und bin dann über die Straße. Dabei hätte mich fast noch ein Auto erwischt.“ Das Schwein behält sie von der anderen Straßenseite im Auge, ehe es kehrtmacht. O’Shea übersteht den Vorfall unbeschadet, aber der Schock sitzt tief.

Am Tag danach schildert die 31-Jährige im Gespräch mit der OZ, was ihr passiert ist. „Das war für mich eine lebensbedrohliche Situation“, sagt sie. Den schmalen Pfad durch das Gestrüpp will sie nicht betreten, ihr ist unwohl dabei. Der Boden an dem Schleichweg ist an vielen Stellen sichtbar aufgewühlt. Dass Wildschweine in Greifswald unterwegs sind, wusste O’Shea. Aber dass sie dicht an der Kita „Friedrich Wolf“ sind und so nah am Wohngebiet, habe sie überrascht.

Stadt Greifswald warnt vor Wildschweinen

Nach Angaben der Stadtverwaltung halten sich rund 100 Tiere im Stadtgebiet auf. Vor Kurzem wurden sie auch an der Kreuzung Lomonossowallee/Schönwalder Landstraße gefilmt. In Eldena und auf der Pappelallee kam es bereits zu Begegnungen zwischen Mensch und Tier. Die Stadtverwaltung warnte, sperrte zwischenzeitlich den Studentensteig in Eldena, weil sich dort eine Bache mit ihren Frischlingen niedergelassen hatte. Die Sperrung ist zwar aufgehoben, aber Störaktionen des Wildtiermanagers an mehreren Einständen in der Stadt zeigten bisher wenig Erfolg.

Direkt nach dem Vorfall warnt O’Shea ihre Schwiegermutter in einer Sprachnachricht auf dem Handy: „Was auch immer du machst, nimm auf keinen Fall die Abkürzung!“, hört man die aufgewühlte Frau sagen. Die Greifswalderin ist überzeugt, dass das Wildschwein sie verfolgt hat, weil sie mitten in dessen Territorium gelaufen ist. In Eldena ist sie den Tieren auch einmal begegnet, allerdings mit ausreichend Abstand und ohne Angst. „Dabei geht es ja eigentlich nicht, dass wir mit Wildtieren zusammen in der Stadt leben“, sagt O’Shea.

Für die junge Frau ist der Schleichweg in Schönwalde nun Sperrzone. Sie hat ihre Route verändert, weil sie dort nicht mehr sorgenfrei joggen kann. Schade, findet O’Shea. Gerade in Coronazeiten sei der Ausflug an der frischen Luft eine willkommene Abwechslung. Der Alltag der Politikwissenschaftlerin spiele sich im Homeoffice ab, das Fitnessstudio hat geschlossen.

Bürgerschaft debattiert über Stadtjäger

Es müsse etwas unternommen werden, die bisherigen Maßnahmen würden nicht ausreichen, sagt sie. Sie sorge sich um die Menschen aus der Nachbarschaft. „Hier gehen ja auch Familien mit Kindern oder ältere Leute mit ihren kleinen Hunden lang.“

Das Wohl der Tiere liege ihr am Herzen. Eigentlich wolle sie nicht, dass sie bejagt werden. Aber wenn die Wahl darauf hinauslaufe, zwischen möglicherweise verletzten Kindern und einem abgeschossenen Wildschwein zu entscheiden, gebe es nur die eine Möglichkeit: „Wenn es keine andere Lösung als die Jagd gibt, dann sollte man diesen Weg wählen“, sagt O’Shea.

Das letzte Wort darüber hat die Greifswalder Bürgerschaft. Sie stimmt auf ihrer nächsten Sitzung über einen Sieben-Punkte-Plan der Verwaltung gegen die Wildschweinverbreitung in der Stadt ab, der nach Diskussionen in der Lokalpolitik und Bürgerbeschwerden erarbeitet wurde. Darunter auch die Idee eines Stadtjägers.

