Greifswalds erster Unverpackt Laden hat geöffnet

Greifswald

„Uver – Unverpackt Laden am Meer“ steht an dem großen, blauen Fassadenfenster. Nicht ganz am Meer, dafür im Herzen Greifswalds, im DLZ an der Ecke Anklamer/Beimlerstraße hat am Wochenende der erste Einkaufsladen eröffnet, der komplett auf Verpackungen verzichten will. Trotz der brennenden Sonne fanden viele Greifswalder den Weg in das Geschäft, um herauszufinden, ob die kühlen Erfrischen zur Eröffnung schmecken und wie konsequent man in seinem Leben auf Verpackungsmüll verzichten kann.

Mitte 2020 begann die Idee für einen verpackungsfreien Laden bei dem Pärchen Esther Strohmer und Philippe Schäfer zu reifen. Jetzt zur Eröffnung haben sie mit Marcus Schaumburg-Müller einen dritten Mitstreiter für das Projekt gefunden.

Fast alles kann ohne Müll gekauft werden

Die Idee ist einfach: Wenn wir Dinge des täglichen Bedarfs kaufen, entsteht Müll. Vor allem durch Verpackungen. Shampooflaschen werden nach einmaliger Benutzung weggeschmissen. Plastik um Gemüse und Obst wird einfach abgerissen und weggemacht. Jahr für Jahr entsteht dadurch Verpackungsmüll, der durchaus vermieden werden kann. Doch wie? Zum Beispiel mit Glasflaschen. Auf die wird im Uver-Laden besonders gesetzt. Die Kunden sollen selbst Behälter mitbringen, in die dann die Waren gemacht werden – eine Waage ermittelt dann den Preis. Falls die Kunden nicht genug Glasflaschen oder Tupperdosen dabei haben, können sie sich im Laden etwas leihen.

Die Bandbreite an Waren ist groß: Öle, Essig, Mehl, Nüsse, Schokolade, Getreide, Müsli oder sogar kleine weiße Tabletten, die sich als Zahnpasta zum Kauen herausstellen, werden so einzeln verpackt, gewogen und verkauft. In großen 5-Liter-Behältern finden sich auch verschiedene Sorten Spül- und Putzmittel. Ein weiterer Vorteil von diesem System: Man kauft nur genau so viel, wie auch benötigt wird. Reste wegschmeißen kann so gut vermieden werden.

Die ersten Kunden sind begeistert

Am Samstag um 10 Uhr feierten die drei Besitzer mit Freunden und Verwandten die offizielle Eröffnung. Auch Bürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) ließ sich kurz blicken. Bereits nach einer knappen Stunde bildete sich aber auch die erste Schlange an der neuen Holzkasse. Den ersten richtigen Einkauf machte Oliver Thees aus Neuenkirchen. Eine Metallbrotdose, die laut Philippe Schäfer wirklich superdicht halte, eine Zahnbürste aus Holz, Zahnpasta aus dem Glas, Seife und etwas zu Essen lagen in seinem kleinen Metallkorb, der angenehm nostalgisch nach Drogerie aussah. Thees freute sich sehr über die Öffnung des Ladens. Er sei sonst vor allem bei Aldi oder Marktkauf, beschreibt sich als durchschnittlichen Einkäufer. Er freute sich besonders, dass Regional hier vor Ökologisch kommt und will Dinge des täglichen Bedarfs ab sofort nur noch hier kaufen.

Tatsächlich haben die drei Besitzer beim Einkauf der Ware nicht nur auf die Verpackung, sondern auch die Lieferwege und Produktion bedacht. Die Preisschilder geben deswegen nicht nur Auskunft über Ware und Preis, sondern auch, ob diese CO2-neutral produziert ist. Deswegen wird man im Uver wohl auch keine Erdbeeren im Winter finden.

Spenden haben die Eröffnung möglich gemacht

Ganz fertig ist der Laden noch nicht. Mit Erinnerungen an vollgestellte Läden wirken die rund 180 Quadratmeter fast etwas leer. Nur an den Wänden stehen die Regale, zwei Tische mit frischem Obst, Bienenwachstüchern und Küchenrolle aus Bambus und damit wieder verwendbar stehen in der Mitte des Raums, ein Zettel weist schon darauf hin, dass bald noch mehr Öle auf die Kunden warten werden. Esther Strohmer erzählt den Plan. „Das Sortiment ist schon gut gefüllt, aber es wird natürlich noch einiges dazu kommen. Außerdem wollen wir eine kleine Sitzecke einrichten, die dann auch zum Bleiben einlädt.“ Immerhin: Auch veganer Kuchen und verschieden Käse und Käseersatzprodukte können gekühlt gekauft werden. Dann sind auch Workshops geplant. Wie geht regionales, verpackungsfreies Leben – könnte dann ein Thema sein.

Dass sie mit diesem Konzept in eine zuversichtliche Zukunft blicken können, zeigt schon der Weg, wie der Uver-Laden überhaupt gegründet werden konnte. Innerhalb von einem Monat sammelten Schäfer und Strohmer damals noch zu zweit über 24 000 Euro mit Crowdfunding (Gruppenfinanzierung). Zahlreiche Menschen haben sie damals unterstützt. Nach dem ersten erfolgreichen Tag und den ersten Kunden müssen Sie erst mal keinen Grund haben, nun vom Gegenteil auszugehen.

Von Philipp Schulz