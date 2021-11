Greifswald

Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist in dieser Woche eine komplett neue Regelung im Kampf gegen das Corona-Virus gestartet: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Die Kehrseite der neuen Regel: Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen die Nachweise kontrollieren, die Schnelltests zur Verfügung stellen und im Zweifelsfall Arbeitskräfte nach Hause schicken. Für beide Seiten ein erheblicher Aufwand.

Einer der größten Arbeitgeber der Region ist das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN). Allein am Standort Lubmin arbeiten rund 860 Beschäftigte. Das Unternehmen hat schon vor den neuen Maßnahmen aus dem Bund reagiert. Bereits seit dem 17. November ist der Zutritt zum Gelände nur noch unter Einhaltung der 3G-Bedingungen möglich. Gleiches gilt für die Kantine des Betriebes. Wer dort essen will, muss sich zusätzlich mit der Luca- oder der Corona-Warn-App einchecken. Für die Einhaltung der Maßnahmen ist der hauseigene Objektsicherungsdienst zuständig.

Nur ein Teil der Belegschaft muss testen

Entspannt sei die Umsetzung der 3G-Regel im Greifswalder MediaMarkt angelaufen. „Ein Großteil der Mitarbeiter ist doppelt geimpft. Die täglichen Tests betreffen nur drei oder vier Kollegen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Zander. Diese können den täglichen Schnelltest bequem im nahe gelegenen Testzentrum Burger King machen. Zander bietet jedoch auch die Möglichkeit von beaufsichtigten Schnelltests an. Die Dokumente werden archiviert und seien im Falle von Kontrollen durch das Ordnungsamt sofort griffbereit.

Auf dokumentarische Eigenverantwortung hingegen setzen Universität und Stadt. Alleine in der Verwaltung Greifwalds arbeiten rund 650 Menschen. Beide Arbeitgeber wollen mit einem Dokumentationssystem arbeiten. In der Universität etwa gebe es in allen Einrichtungen Personen, die die jeweiligen Nachweise der Mitarbeiter verifizieren können. Mit Rundmails wurden alle Angestellten informiert.

Udo Possin ist Geschäftsführer von ml&s. Ein Großteil der über 500 Greifswalder Angestellten arbeitet in der Produktion, kann also nicht ins Homeoffice wechseln. Possin erklärt, dass es getrennte Eingänge für Geimpfte beziehungsweise Genesene und auf der anderen Seite getestete Angestellte geben werde. Er findet es nicht gut, dass die Politik die Verantwortung und auch die Arbeit bei den Arbeitgebern ablädt.

Monatliche Kosten werden deutlich steigen

Bereits vor der neuen Regelung mussten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zwei Schnelltests pro Woche vorhalten. Einen weiteren können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den zahlreichen Testzentren in Greifswald kostenfrei in Anspruch nehmen. Damit bleiben theoretisch zwei weitere Arbeitstage, gemessen an einer normalen Fünf-Tage-Woche, für die Nachweise erbracht werden müssen.

Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wollen jedoch unterstützend beiseitestehen, auch wenn das ins Geld geht. Die Stadt rechnet in ihrer Verwaltung mit rund 10.000 Euro, die als monatliche Kosten anfallen könnten. Das EWN rechnet mit 5000 Schnelltests, die im Monat durchgeführt werden. „Diese Tests werden im Rahmen von Vergabeverfahren zu marktüblichen Preisen eingekauft“, heißt es auf Anfrage.

Bei den aktuellen Preisen des Großmarktes lägen die Kosten auch hier zwischen 10.000 und 12.500 Euro im Monat. Andere Zahlen rechnet Possin von ml&s vor. Mit Personalkosten, Ausfällen, Schleusen und Tests geht er von mindestens 50.000 Euro aus, die dem Unternehmen fehlen und als Kosten anfallen.

Nicht genügend Schnelltests vorhanden?

Ein anderes Problem, das in diesem Dezember auf Greifswald zukommen wird, ist die Verfügbarkeit von Schnelltests. Bereits jetzt ist eine große Nachfrage im Einzelhandel und den Schnelltestzentren spürbar. Im Testzentrum in der Mensa am Schießwall sind für Donnerstag nur noch einzelne Termine frei. Auch in einschlägigen Supermärkten und Drogerien sind die Tests vergriffen. Neben den Arbeitgebern gelten in Mecklenburg-Vorpommern auch neue Corona-Regeln für alle. Ab Donnerstag gilt in den meisten Einrichtungen 2G+. Bedeutet: Geimpfte und Genesene dürfen rein, müssen dann aber auch getestet sein.

Von Philipp Schulz