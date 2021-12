Greifswald

Keine dicke Luft mehr in Klassenzimmern? Zu schön, um wahr zu sein! Während die vierte Coronawelle unaufhaltsam übers Land rollt, müssen Schüler und Lehrer weiter auf regelmäßiges Lüften achten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Dabei hat doch der Bund bereits im Oktober 2020 angekündigt, Kommunen bei der Finanzierung sogenannter raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen) für öffentliche Gebäude mit Millionen unter die Arme zu greifen. Mit der zweiten Novelle dieses Förderprogramms vom Juni dieses Jahres ist außerdem klar, dass insbesondere Schulen und Kitas gefördert werden. Alles nur heiße Luft?

Fakt ist: Von den kommunalen Bildungseinrichtungen verfügen nur die Neubauten der Kollwitz- und Fischerschule über moderne, festeingebaute RLT-Anlagen, wie sie für alle Häuser wünschenswert wären. In den anderen acht Schulen existieren lediglich mobile Luftfiltergeräte, allerdings bei weitem nicht in jedem Klassenraum. Laut Hansestadt gibt es aktuell 39 Geräte. Demnach verfügen die Arndt- und Nexöschule beispielsweise jeweils über sechs Exemplare, die Greif- und die Weinertschule hingegen nur über ein Gerät.

Lüften trotz mobiler Geräte

Luftfiltergeräte gelten jedoch nicht als Nonplusultra. „Sie sind zwar wirkungsvoll, um die Virenlast zu reduzieren“, sagt Jan-Peter Manske von der Hochbauabteilung im Stadtbauamt. „Doch wir müssen natürlich weiterhin regelmäßig lüften“, verdeutlicht Anke Thurow, stellvertretende Leiterin der Friedrichschule. Zudem gebe es auch in ihrer Schule nur sechs mobile Geräte. „Sie sind in jenen Räumen aufgestellt, die im Verhältnis zur Schülerzahl nicht so groß sind wie andere“, sagt sie. Unterm Strich aber seien festeingebaute Lüftungsanlagen sicher besser und sinnvoller als die wartungsaufwändigen mobilen Geräte, glaubt Thurow.

Das sehen Fachleute im Rathaus ähnlich. Nur raumlufttechnische Anlagen seien letztlich in der Lage, sowohl die Virenlast effektiv zu minimieren als auch die Qualität der Raumluft maßgeblich zu verbessern, so Jan-Peter Manske von der Hochbauabteilung der Hansestadt. „Denn wir haben in den Räumen auch Kohlendioxid, Feuchte, Ausdünstungen und Ausscheidungen von Möbeln sowie Teppichen, so dass ein regelmäßiger Luftaustausch erforderlich ist“, erklärt er. Dieser Luftaustausch sei entweder mit einer zentralen RLT-Anlage für die gesamte Schule oder einer dezentralen Variante für jedes Klassenzimmer zu erreichen. Heißt also: Auf die Plätze, fertig, losgebaut!?

Politik muss erst entscheiden

Fehlanzeige! „Der Einbau dieser Anlagen muss sorgfältig geplant werden. Das kostet Zeit und Arbeitskapazitäten. Auch angesichts der Lieferengpässe vieler Firmen ist nicht damit zu rechnen, dass sich schon im nächsten Frühjahr hierbei etwas tut“, raubt Winfried Kremer, Leiter des für Werterhaltung und Investitionen in Schulen zuständigen Immobilienverwaltungsamtes, allzu erwartungsvollen Betroffenen jegliche Illusion. Dabei hatte die Greifswalder Bürgerschaft Mitte September auf Initiative der Fraktion Linke/Tierschutzpartei die Stadtverwaltung beauftragt, eine zeitnahe Nachrüstung von Schulen und Kitas mit RLT-Anlagen zu prüfen. Möglichst noch in diesem Herbst sollte sich etwas tun.

Aber so schnell seien so aufwändige Baumaßnahmen nicht umsetzbar, betont Manske. Zwar habe der Bund angekündigt, derlei Investitionen mit 80 Prozent der Kosten fördern zu wollen. Vorab jedoch müsse die Politik gemeinsam mit der Schulverwaltung und den Schulkonferenzen entscheiden, in welchem Umfang welche Anlagen wo installiert werden sollen. Zudem müsse die Stadt Eigenmittel bereitstellen, die bislang noch nicht im Haushalt eingeplant seien. „Außerdem müssen wir als Stadt mit den Kosten in Vorleistung gehen“, sagt Manske, da es die Fördermittel erst nach Abschluss der Baumaßnahme geben werde. Hinzu komme das Problem, dass der Bund bislang nur Maßnahmen fördern wolle, die Einrichtungen für Kinder bis zwölf Jahren betrifft. Daraus entsteht die Frage: Wie mit regionalen und gymnasialen Schulen umgehen, in denen auch ältere Schüler lernen?

Eine halbe Million pro Schule

Will die Hansestadt das Projekt konsequent für all ihre Schulen durchziehen, ist eine Menge Geld vonnöten. Das geht aus einer Übersicht mit Empfehlungscharakter hervor, die Jan-Peter Manske dem Bauausschuss der Bürgerschaft vorstellte. Demnach rechnet die Verwaltung pro zentraler Lüftungsanlage mit Kosten zwischen 17 000 (einfache Standanlage) und 21 000 Euro (komfortable Deckenanlage). Die Friedrichschule beispielsweise hat 30 Räume – macht in Summe zwischen 510.000 und 630.000 Euro nur für diese eine Schule.

Den Einbau zentraler Lüftungsanlagen erachtet Manske aufgrund des erheblichen Eingriffs in den Schulkörper und der damit auch verbundenen Lärmbelästigung nur im Zuge einer geplanten Sanierungsmaßnahme als sinnvoll. Dazu würde nach den Erfahrungen aus der Sanierung der Ernst-Moritz-Arndt-Schule zudem ein Ausweichgebäude benötigt.

Kitas bekommen weitere Luftfiltergeräte

Unterm Strich steht die Hansestadt vor der Aufgabe, über 230 Klassenzimmer in zehn Schulgebäuden mit der Technik nachzurüsten. Das wären nach derzeitigem Stand Aufwendungen zwischen vier und fünf Millionen Euro. Hinzu kommen Wartungskosten, die pro Gebäude im fünfstelligen Bereich pro Jahr lägen.

Heißt: Eine kurzfristige Lösung wird es für die kommunalen Schulen nicht geben. Auch nicht für die städtischen Kitas des Eigenbetriebes Hansekinder, die das Stadtparlament mit ihrem Beschluss zu den RLT-Anlagen ebenso in den Fokus rückte. Im Gegensatz zu den Schulen verfügen die Kitas jedoch schon über mehr Luftfiltergeräte. Aktuell seien es 57, weitere 68 sollen demnächst hinzukommen. Um sie zu finanzieren, hatte die Bürgerschaft bereits im September den Beschluss gefasst, nochmal 300.000 Euro für Kitas lockerzumachen.

Von Petra Hase