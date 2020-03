Frankfurt (Oder)

Die Staus vor den Übergängen an der deutsch-polnischen Grenze wegen der Coronavirus-Kontrollen werden immer länger. Der Rückstau der Lastwagen und Autos auf der Bundesautobahn 12 reiche mittlerweile von Frankfurt (Oder) bis nach Storkow ( Oder-Spree) und sei auf fast 60 Kilometer angewachsen, sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion, Jens Schobransk, am Mittwoch auf Anfrage.

Am Vortag waren es etwa 15 Kilometer gewesen. Auf polnischer Seite wird laut Schobranski sehr genau kontrolliert. Es werde gefragt, wohin die Fahrer wollen, woher sie kommen und wie der Gesundheitszustand ist. „Auch Bundespolizisten sind auf deutscher Seite präsent“, sagte der Sprecher. Hier werde „nach Bedarf“ kontrolliert.

Staus ziehen sich bis ins Landesinnere

Lastwagen und Autos stauen sich auch auf der A4 inzwischen auf über 52 Kilometer. Am Dienstagabend war der Stau nach Polizeiangaben noch etwa 40 Kilometer lang. Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu erschweren, hatte Polen am Wochenende an Grenzübergängen zu Deutschland wieder Kontrollen eingeführt.

In Schwedt ( Uckermark) stauen sich deswegen die wartenden Lkw und Pendler bis in die Innenstadt. In der Grenzstadt bildeten sich am Dienstagabend Warteschlangen von mehr als sieben Kilometern, berichtet die Märkische Oderzeitung.

Pendler und Lkw-Fahrer standen demnach zwischen zwei und fünf Stunden im Stau. Nach MOZ-Angaben habe sich Bürgermeister Jürgen Polzehl bei Ministerpräsident Dietmar Woidke dafür eingesetzt, den Grenzübergang für Lastwagen vorerst zu schließen.

THW an Grenzen im Einsatz

In Bautzen ist seit Dienstagmittag auch das Technische Hilfswerk ( THW) im Einsatz. Man habe Verkehrs- und Rettungswege frei gehalten sowie auf Anordnung der Polizei Autos aus dem Stau gezogen und an die Grenze begleitet, sagte ein Sprecher des THW am Mittwoch.

Lkw stauen sich am frühen Morgen auf der Autobahn 12 vor dem deutsch-polnischen Grenzübergang. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

„In Absprache mit den polnischen Behörden haben wir PKW mit Kindern an die Grenze gebracht, damit diese bevorzugt behandelt werden“, sagte ein Sprecher der Polizei Görlitz. Anders als in Lastwagen gebe es in den Autos keine Schlafmöglichkeiten und oft keine Standheizung. Viele Autofahrer stünden schon seit zehn bis fünfzehn Stunden im Stau, einige schon seit 18 Stunden, schätzt die Polizei Görlitz.

Kaum Staus an deutsch-tschechischer Grenze

Entspannter ist die Lage an der tschechisch-sächsischen Grenze: Es gebe wegen der tschechischen Grenzkontrollen Rückstau auf der A17 vor dem Grenzübergang Breitenau, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna. Doch dieser sei nicht vergleichbar mit dem Stau an der polnischen Grenze bei Görlitz. Staus wegen tschechischer Grenzkontrollen auf den Bundesstraßen 95 und 174 gebe es laut Polizei Chemnitz gar nicht. Dies liege daran, dass die Grenzübergänge dort komplett geschlossen seien.

