Grenzkontrollen zu Polen: Ständig neue Corona-Regeln verunsichern selbst die Polizei in MV

Löcknitz/Heringsdorf

Nach wie vor bestehen Einschränkungen bei der Einreise aus Polen, das Nachbarland gilt als Risikogebiet und im Landkreis Vorpommern-Greifswald gelten aufgrund des hohen Inzidenzwertes ab Montag zudem verschärfte Regeln. Daher ist nicht nur für die Menschen, die regelmäßig die Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen überqueren müssen, die derzeitige Corona-Lage mit vielen Unsicherheiten verbunden.

Täglich um 7 Uhr tritt Dariusz Michalski seinem Dienst als Haustechniker in Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) an. Mittlerweile immer dabei: Eine kleine Tasche mit dem aktuellsten Corona-Test und eine Arbeitsbescheinigung. Er lebt in Swinemünde, arbeitet seit drei Jahren aber auf der deutschen Seite und muss daher täglich über die Grenze, die aktuell von Bundes- und Landespolizei gesichert wird.

Eine schmerzhafte Verordnung

Zwei Mal die Woche bekommt er einen Nasenabstrich – immer montags und freitags. „Das ist jedes Mal sehr schmerzhaft. Ich habe anschließend oft Kopfschmerzen und kann nicht mehr wirklich denken“, sagt Michalski, der sich möglichst schnell ein Ende der ständig wiederkehrenden Tortur wünscht. Neben der Arbeit sei der Stress, der damit verbunden ist, immens.

Dariusz Michalski arbeitet als Haustechniker für das Strandhotel Atlantik in Heringsdorf. Täglich muss der Pole die Grenze überqueren und daher zwei Mal die Woche zum Coronatest antreten. Quelle: Tom Droth

Knappe 50 Kilometer südlich der deutsch-polnischen Grenze von Usedom haben die Beamten der Landes- und Bundespolizei ihren Dienst zwischen Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) und Stettin angetreten. Es ist Samstag, 10 Uhr, wenig Verkehr. „Im Moment ist generell nicht viel los. Weder auf der einen, noch auf der anderen Seite gibt es viel Arbeit“, sagt ein Beamter der Landespolizei. In der Region werde viel gependelt.

Belehrung vor Grenzübertritt

Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen, die auf dem Weg nach Polen sind, werden durchgewunken. O-Ton: Denn wer ausreist, stelle ja keine Gefahr dar. Die Menschen, die ein deutsches Kennzeichen haben, werden kontrolliert und auf die aktuellen Verordnungen hingewiesen. „Viele wissen gar nicht, dass sie 14 Tage in Quarantäne müssen, wenn sie aus Polen zurückkommen.“ Fast die Hälfte dieser Fahrzeuge macht direkt wieder kehrt.

Für Sissy Gutschmidt kommt das jedoch nicht in Frage. Sie kommt mit ihrem Partner gerade aus Sanitz (Landkreis Rostock). „Ich kaufe für mein mobiles Brautmodeunternehmen 20 Kleider in Stettin und bin nur für eine Stunde drüben“, sagt sie. Sie habe kaum noch freie Termine. Viele Paare würden den Lockdown für Hochzeitsvorbereitungen nutzen.

Ratloses Schulterzucken

Die 34-Jährige hat keinerlei Papiere dabei. Die Beamten fordern eine Auftragsbestätigung für ihren gewerblichen Grenzübertritt. Sie präsentiert ihnen ein Dokument auf ihrem Smartphone. Bei der Rückkehr müsse sie jedoch noch eine Einreiseanmeldung vorweisen.

Sissy Gutschmidt holt für ihren mobilen Brautausstatter Hochzeitskleider aus Stettin. An der Grenze wird sie von der Polizei auf die aktuellen Regelungen hingewiesen. Quelle: Christian Rödel

Doch sie habe sich informiert. „Wer sich weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten hat, braucht keine Einreiseanmeldung“, sagt sie und präsentiert den Beamten einen Foto von der Internetseite einreiseanmeldung.de. Es wird etwas ratlos mit Schultern gezuckt – sie darf passieren. „Es gibt ja ständig neue Verordnungen, und wir haben ja kaum Zeit uns immer wieder neu einzuarbeiten“, sagt ein Beamter.

Grenzschicksale unter der Coronaverordnung

Etwa zehn Polizisten stehen an der Grenze: Vier Bundesbeamte und sechs Landespolizisten. Unter ihnen ist auch Polizeiobermeister Spiegel aus Pasewalk. „Für viele ist das hier eine belastende Situation“, sagt er – etwa für die polnischen Kollegen, die ihren Dienst in Deutschland ableisten. Aber auch für ihn persönlich sei es nicht einfach. Seine Frau ist gebürtige Polin.

„Im Moment können unsere Kinder ihre Oma in Stettin nicht besuchen“, sagt er. Aufgrund ihres hohen Alters wisse man ja auch nicht wie lange das überhaupt noch möglich sei. „Und der Opa ist vor wenigen Wochen schon mit Covid gestorben.“

Neue Corona-Regeln in MV Mecklenburg-Vorpommern verschärft weiter seine Corona-Regeln. Wie mit dem Bund abgestimmt, werde der Lockdown um zwei Wochen bis 14. Februar verlängert. Neu sind eine Pflicht zum Tragen von FFP2- oder OP-Masken in Handel und Nahverkehr sowie ein Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer. Regeln die bisher für einen Inzidenz von 200 galten, sind nun bereits für einen Wert ab 150 anzuwenden. In Regionen, die dieses Kriterium erfüllen, gilt ab Montag eine Ausgangssperrevon 21 bis 6 Uhr. Jeder darf sich hier nur noch 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Wer aus dem Ausland mit mindestens Inzidenz 200 oder verbreiteter Virus-Mutation kommt, muss in jedem Fall in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen freitesten lassen. Berufspendler aus Polen bleiben die Ausnahme – sie müssen sich allerdings alle vier Tage auf Corona testen lassen.

Eine gemeinsame Identität

Er verstehe die Verunsicherung vieler in der Region um Löcknitz lebenden Menschen. Denn das polnische und deutsche Leben sei hier so eng verflochten, dass die aktuellen Regeln einen herben Einschnitt bedeuten. „Und dann kann man vielen ja nicht erklären, dass die Regeln ein paar Kilometer weiter in Brandenburg andere sind. Dort kann man die Familie auf polnischer Seite besuchen, ohne sich testen lassen zu müssen.“ Am Abend soll es deshalb in Löcknitz eine Art Mahnwache geben.

Davon hat Bogumila Szejn gehört, aber sie hat keine Zeit dafür. Sie arbeitet für die Corona-Hotline und ist gerade auf dem Weg ins Callcenter in Löcknitz. Seit sieben Jahren lebt sie in dem 3000-Seelen-Ort. „Es ist hier einfach billiger als in Stettin“, sagt sie. Außerdem sei es unter den aktuellen Bedingungen ohnehin besser, nicht täglich die Grenze passieren und sich dafür immer wieder teuer testen lassen zu müssen. Nur der Besuch bei ihren Eltern in Polen fehle ihr. An Weihnachten sei es besonders schwer gewesen.

Bogumila Szejn lebt in Löcknitz und arbeitet für eine Corona-Hotline. Dass sie ihre Eltern in Stettin derzeit nicht besuchen kann, empfindet sie als ungerecht. Quelle: Christian Rödel

„Viele, die an der Mahnwache teilnehmen werden, sind Grenzpendler“, vermutet Szejn. Auch sie empfindet die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer, vor allem in dieser Grenzregion, als ungerecht. Denn hier lebe man von dem Austausch, von den Pendlern, von der gemeinsamen Identität.

Von Moritz Naumann