Corona hat unseren Alltag verändert. Ob im Beruf oder im Privatleben. In unserem OZ-Jahresrückblick lassen wir die Menschen aus MV zu Wort kommen. Anke Boost leitet einen Edeka-Markt in Grevesmühlen. Auch für sie war das Jahr unter Corona kein leichtes. Über Hamsterkäufe, die Maskenpflicht – und schöne Momente.

Verkäuferin im Corona-Jahr: Was sich diese Grevesmühlenerin für 2021 wünscht

Persönlicher Jahresrückblick - Verkäuferin im Corona-Jahr: Was sich diese Grevesmühlenerin für 2021 wünscht

Persönlicher Jahresrückblick - Verkäuferin im Corona-Jahr: Was sich diese Grevesmühlenerin für 2021 wünscht