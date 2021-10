Grevesmühlen

Das tragische Unglück bei Dreharbeiten in der USA, bei dem eine Kamerafrau ums Leben kam und der Regisseur schwer verletzt wurde, beschäftigt nicht nur die Szene in Amerika. Auch in Deutschland stellen sich Darsteller und Mitarbeiter an den Sets die Frage: Kann das auch bei uns passieren? „So wie jetzt in Amerika, eigentlich nicht“, sagt Mario Eichendorf. Der Stuntman aus Dorf Mecklenburg ist unter anderem Waffenmeister beim Piraten Open Air in Grevesmühlen und bei diversen Theater- und TV-Produktionen für Pistolen, Gewehre und Kanonen verantwortlich. „Der große Unterschied zu den USA ist, dass dort mit scharfen Waffen gearbeitet wird. Das ist in Deutschland verboten.“ Auch wenn noch längst nicht alle Details zum Unfall, bei dem Schauspieler Alec Baldwin während des Drehs zu einem Western die tödlichen Schüsse abfeuerte, bekannt sind – für Mario Eichendorf steht fest, dass „hier mit großer Wahrscheinlichkeit grobe Fahrlässigkeit im Spiel war“.

Fünf Meter Sicherheitsabstand bei Vorderladern

Beim Piraten Open Air in Grevesmühlen, das jedes Jahr rund 60 000 Zuschauer anlockt, sind rund 40 Pistolen, 25 Vorderlader und etliche Kanonen im Einsatz. „Die Waffen sind Vorderlader, die mit Watte und Papier bestückt sind“, beschreibt Mario Eichendorf die Situation in Grevesmühlen. „Jeder Darsteller hat seine eigene Waffe, die er bei den Vorstellungen benutzt. Erst auf der Bühne wird der Lauf nach oben genommen. Und grundsätzlich gilt, dass niemals direkt auf Menschen gezielt wird.“ Auch wenn es für die Zuschauer den Eindruck machen würde, dass bei den Duellen gezielt auf den Gegner geschossen würde, so sei das Teil der Show. „Es gilt auch ein Sicherheitsabstand von fünf Metern, wenn mit Vorderladern geschossen wird.“ Denn die Gefahr, dass Schmutz in den Lauf gerate, bestehe immer.

Stuntman, Kampfsportexperte und Waffenmeister Mario Eichendorf ist 60 Jahre alt und lebt in Wismar, seit 1974 besitzt er den Schwarzgurt in verschiedenen Kampfsportarten. Seit 1979 gibt es öffentliche Auftritte und Kampfsportvorführungen, in den 1980er Jahren wurde er lizenzierter Kampfsportausbilder und absolvierte eine Ausbildung als Kaskadeur (Stuntman). Seitdem ist er Darsteller, Stuntman und Stuntdouble, für Film, Fernsehen, Theater sowie Shows, seit 1990 ist er Stuntcoordinator beim „Stunt & Fun Concept Germany“, das Unternehmen hat seinen Sitz in Dorf Mecklenburg. Zum Piraten Open Air gehört er seit 2009. Zu sehen waren er und seine Mitstreiter in Filmen, Dokumentationen und Berichten von DEFA, MDR, Kika, BR, Pro7, NDR, ZDF, Sat.1 und vielen anderen Produktionen.

Routine ist gefährlich

Wichtig sei, so Mario Eichendorf, dass keine Routine im Umgang mit Waffen eintrete. Wenn er am Filmset unterwegs ist und beispielsweise Krimis gedreht werden, dann „haben wir die Waffen so lange im Koffer bei uns, bis die Szene beginnt.“ Erst dann wird dem Schauspieler die Pistole übergeben, der sie dann vor Ort noch einmal kontrolliert. Im Gegensatz zu den Waffen in Amerika handele es sich in Deutschland dabei um Schreckschusswaffen, die vor der Kamera zum Einsatz kommen. „Die Läufe sind so verschlossen, dass dort nichts rauskommen kann.“ Zum Umgang mit Waffen, sowohl im Theater als auch bei Fernsehproduktionen, gehöre auch immer eine Belehrung. Die dauert rund zwanzig Minuten, in denen Mario Eichendorf und seine Kollegen den Darstellern nicht nur die Sicherheitsbestimmungen, sondern auch den Umgang erläutern.

Die Nachrichten über den Vorfall in Amerika verfolgen Mario Eichendorf und seine Kollegen aus Berlin. Dort ist der Stuntman derzeit mit einer Gruppe von Mitarbeitern aus dem Gastgewerbe im Einsatz. Als sogenannte teambildende Maßnahme dürfen die acht Köche sich von Hochhäusern abseilen, Stunts mit Autos erleben und vieles mehr, was für Adrenalin und Zusammenhalt in der Gruppe sorgt. „Und auch hier gilt immer: Sicherheit geht vor. Was für Außenstehende spektakulär und wie eine zufällige Bewegung aussieht, das haben wir x-mal trainiert und geübt.“

Das gilt übrigens nicht nur für den Umgang mit Schusswaffen, auch die Gefechte mit Säbeln und Degen werden mit den Darstellern im Theater in Grevesmühlen regelmäßig trainiert. Denn auch wenn die Hieb- und Stichwaffen stumpf sind – gefährlich sind sie immer noch.

