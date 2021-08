Grevesmühlen

Nachdem am Dienstag 72 Schüler in Grevesmühlen in Quarantäne geschickt wurden, befürchten einige Eltern, dass die Jugendweihe ihrer Kinder ins Wasser fällt. Die Kleider sind gekauft, das Essen bestellt – ein Termin auf den sich die Familien freuen. Ihre Sorge: Es könnte zu weiteren Quarantäneanordnungen kommen – etwa für die neunten Klassen, die am kommenden Wochenende ihre im Frühjahr abgesagte Feier nachholen.

Offen will niemand darüber reden, doch unter der Hand hieß es am Mittwoch von einigen Familien, sie wollen ihr Kind krankmelden, bevor es zu möglichen Kontakten kommen könnte. Martina Fischer vom Jugendweiheverein bestätigt: „Ja, Eltern haben mir gesagt, dass sie mit dem Gedanken spielen, ihre Kinder krankzumelden.“ Und sie ergänzt: „Das ist aber keine gute Idee, denn wenn eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird, würde die Jugendweihe in jedem Fall ausfallen. Wir würden sie dann ja nicht für wenige Kinder durchführen, die sich rechtzeitig krankgemeldet hatten.“ Das habe sie den Eltern auch so gesagt.

„Es besteht eine Schulpflicht.“

Eine Nachfrage bei der regionalen Schule am Wasserturm ergibt, dass dort lediglich eine Abmeldung vom Schwimmprojekt erfolgte. „Die Eltern haben es damit begründet, dass sie fürchten, ihr Kind könne sich erkälten und deshalb nicht an der Jugendweihe teilnehmen“, so Direktorin Hallmann. Und sie erinnert: „Es besteht eine Schulpflicht. Man darf nur aus triftigen Gründen vom Unterricht fernbleiben.“

Ein Schüler ihrer Schule kann dennoch nicht am Nachholtermin seiner geplanten Jugendweihe teilnehmen. Er hatte sich freiwillig zurückstufen lassen und besucht die achte Klasse, die bis zum 15. August in Quarantäne ist. Doch Martina Fischer hat für ihn schon eine Lösung gefunden: „Wir haben mit den Eltern telefoniert und uns darauf verständigt, dass er gemeinsam mit seiner jetzigen Klasse im kommenden Jahr die Jugendweihe erhält.“

Von Juliane Schultz