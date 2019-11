In Binz auf Rügen haben am Sonnabend mehrere hundert Menschen gegen ein Treffen des rechtsnationalen AfD-„Flügels“ demonstriert. Das Arkona-Hotel, in dem der „Flügel“ zu Gast war, wurde schon am Morgen von allen Seiten abgesperrt. Björn Höcke soll aber unerwartet spät erschienen sein.