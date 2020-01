Grillen-Riegel und Wurm-Burger: Darum erobern Insekten die Supermärkte in MV

Rostock

Mehlwürmer im Nudelteig, Grillen im Fitnessriegel – Lebensmittel aus verarbeiteten Insekten stehen zunehmend in den Supermarktregalen. Das Essen der Zukunft ist in MV angekommen.

Auch im Globus-Markt in Roggentin bei Rostock. „Firmen bieten uns viele neue Produkte an. Bei einigen testen wir, ob unsere Kunden sie kaufen“, erklärt Teamleiter René Brunat. So hat er unter anderem Riegel aus Grillenpulver ins Sortiment aufgenommen. Der hohe Gehalt an Protein und ökologische Argumente hatten ihn überzeugt. Nun liegen die Riegel der Firma „Swarm“ in einem Pappaufsteller direkt neben der Kasse.

Grillenpulver ist geschmacksneutral

Probiert hat Brunat sie noch nicht, doch nun greift er zu. „Ich persönlich würde lieber Insekten essen als rohen Fisch“, sagt der Handelsfachwirt während er die rote Verpackung öffnet. Darauf prangt die Zeichnung einer riesigen Grille, innen ist es ein brauner Riegel, der leicht süßlich riecht. Weitere Zutaten sind Datteln und Haferflocken. Brunat beißt ohne Gewese hinein und zuckt die Schultern: „Schmeckt wie ein normaler Eiweißriegel.“ Das Grillenpulver ist geschmacksneutral.

Grillen sind mit 70 auf 100 Gramm die Spitzenreiter unter den Eiweißlieferanten, deshalb werden sie zu sogenanntem Superfood – etwa Fitnessriegeln oder Nahrungsergänzungsmittel – verarbeitet. Quelle: Benjamin Barz

Auch deshalb hält der 47-Jährige Nahrungsmittel mit Insektenanteil nicht für einen kurzen Trend: „Sie werden bei uns wohl nie den Stellenwert von Kartoffeln erreichen, aber irgendwann auch nicht mehr wegzudenken sein“, so Brunat. „Wie beim Sushi, das hat man hier vor 30 Jahren auch noch nicht gegessen.“

Heuschrecken – gesalzen oder geräuchert

Das sehen andere Märkte im Land offenbar ähnlich. Rewe, Edeka und Real bieten vereinzelt Insekten-Burger an. Bei Kaufland gibt es unter anderem Nudeln und Müsli aus Buffalowürmern in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden ein zeitgemäßes Sortiment anzubieten“, begründet Unternehmenssprecher Andreas Kübler diese Entscheidung. „Ob sich diese Artikel langfristig im Markt etablieren werden, hängt von der Nachfrage ab.“ Wie bei Globus liegen hier zudem die bunten Snacks von „Jimini’s2 in den Regalen.

Mehr als 2000 verschiedene Insektenspezies werden weltweit verzehrt. 14 Prozent davon sind Heuschrecken. Quelle: Benjamin Barz

Gesalzene oder geräucherte Heuschrecken, Würmer und Grillen sind bei diesem Produkt komplett erhalten und durch ein transparentes Sichtfenster in den bunten Schachteln gut zu erkennen. Doch das ist eher die Ausnahme, denn die Akzeptanz der kleinen Tiere für die menschliche Ernährung steigt in Europa erheblich, wenn sie nicht zu erkennen sind.

Ekel ist die größte Hürde

Eine Umfrage des Bundesinstituts für Risikobewertung im Jahr 2016 ergab, dass Ekel die größte Hürde ist. In einer weiteren Umfrage von 2018 konnten sich immerhin 30 Prozent von mehr als 2000 befragten Deutschen vorstellen, Produkte zu kaufen, die Insektenprotein enthalten.

Möglich ist das in Deutschland seit 2018. Vor zwei Jahren wurden Insekten hier als Lebensmittel zugelassen. Einziger Haken: Noch gibt es kaum Zulieferer für die weiterverarbeitende Industrie. Das Rostocker Studenten-Start-up „Inova“ will das ändern. Christian Baudisch und seine Mitgründer sind aktuell auf der Suche nach einer Halle für eine Farm, um dort den gelben Mehlwurm zu züchten.

Der Gelbe Mehlwurm und der Buffalomehlwurm werden häufig zu Nudeln und Burgern verarbeitet. 100 Gramm enthalten 45 bis 56 Prozent Eiweiß. Sie werden zu 100 Prozent weiterverarbeitet. Quelle: Benjamin Barz

Sie wollen Öl und entfettetes Fleischmehl aus dem Tier gewinnen. „Schon jetzt fragen uns die Verarbeiter, wann es endlich losgeht“, sagt Baudisch. Das neue Bewusstsein für den Klimaschutz spiele den Gründern in die Karten, aber noch müssen Produzenten die Produkte aus dem Ausland importieren.

Proteinreiche Nahrungsquelle

Der Jungunternehmer nennt die Vorzüge der Fleischgewinnung aus dem Mehlwurm: Der Platzbedarf sei extrem gering, denn die Kisten mit den Würmern können in die Höhe gestapelt werden – ein riesiger Vorteil gegenüber der Rinder- und Schweinezucht. Zudem könne die Zucht mit Robotern nahezu automatisiert werden. Und wegen ihres hohen Proteingehaltes werden Insekten unter anderem auch von den Vereinten Nationen als hochwertige Nahrungsquelle empfohlen.

Baudisch hofft auf ein Biosiegel für seine Würmer, doch noch fehlen einheitliche Richtlinien dafür. „Viele Menschen wollen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.“ Das Siegel schafft Vertrauen. Und er ist überzeugt: „Wenn die Supermärkte die Produkte in die Regale stellen, werden sie auch akzeptiert.“

