Rostock

Der Sommer steht vor der Tür. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zieht es wieder nach draußen. Die Parks und Strände sind beliebte Ausflugsziele, um Sonne zu tanken. Dazu noch den Grill anwerfen und ein paar Bratwürste brutzeln lassen – perfekt! Doch ganz so einfach ist das nicht: Grillen ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht überall erlaubt, vor allem am Strand ist es vielerorts verboten. Wo man in MV den Grill anwerfen darf und was zu beachten ist:

Draußen Grillen während Corona – Was gibt es zu beachten?

Explizit verboten ist Grillen an dafür ausgewiesenen Flächen während der Pandemie nicht. Aber es müssen die aktuell für den Wohnort gültigen Corona-Regeln eingehalten werden. Auch die Hygieneregeln müssen weiter befolgt werden. Dazu zählt, mindestens anderthalb Meter Abstand zu anderen Menschen zu halten, die nicht zum eigenen Haushalt oder zum Kreis der Personen gehören, mit denen Treffen erlaubt sind. Wo dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, soll in der Regel auch draußen eine medizinische Maske getragen werden. Bratwurst essen im vollem Park kann so schwierig werden.

Was sollte man beim Grillen selbst beachten?

Das Grillen ist nur an dafür vorgesehenen Orten gestattet. Der Grill sollte hoch genug sein, damit der Untergrund nicht versengt. Zudem sollte das Feuer nicht aus den Augen gelassen werden und es ist zu löschen, wenn man mit dem Grillen fertig ist. Auch wenn stärkerer Wind aufkommt, sollte man den Grill lieber löschen.

Zudem sollte man ausreichend eigene Mülltüten mitbringen sowie feuerfeste Gefäße für den Transport ausgekühlter Asche. Denn nicht an jedem Ort gibt es Mülltonnen für die Reste der Kohle.

Nach dem Grillen sollte der Platz sauber und ordentlich hinterlassen werden. Der Ort darf nicht verlassen werden, bevor das Feuer nicht abgelöscht wurde.

Das sind die beliebtesten Grillplätze in MV:

Rostock und Umgebung:

Iga-Park: An der Sportanlage „Schiffsarena“, am Warnowstrand, beim Pavillion in der Nähe des Parkplatzes, Eingang C und im Rhododendrenhain

Stadthafen,

Am Mühlenteich,

Warnemünde Strand auf Höhe der Jugendherberge, Diedrichshagen: Strandaufgang 27, Markgrafenheide: Strandzugang 20/21, Strandzugang 27 (Höhe Campingplatz) und Strandzugang 31 (Höhe Strandresort)

Wismar:

Bürgerpark

Grillplatz Nah’n Kliff, Direkt neben dem HafenGrillplatz Nah’n Kliff, Direkt neben dem Hafen in Timmendorf auf der Insel Poel

Stralsund:

Strandbad

Greifswald und Umgebung:

Museumshafen

Strandbad Eldena, Grillfläche

Anklam: Grillplatz an der Peene

Grevesmühlen und Umgebung

Dorfpark von Selmsdorf

Rügen:

Prora, Jugendzeltplatz, Kolloss von Prora

Usedom:

Pudagla Grillplatz beim Strandbad

Schwerin:

Grill- und Picknickplatz am Hexenberg

Lankower See Nordufer und Südufer

Am Reppin

Freizeitpark Neu Zippendorf

Grünanlage Bleicher Ufer

Mecklenburgische Seenplatte:

Grillplatz an der Alten Mühlenscheune in Ankershagen

Grillplatz bei Pohnstorf

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo ist das Grillen verboten?

Auf Spielwiesen, Hundefreilaufächen, Zieranlagen, baumbestandenen Flächen und an Waldrändern ist das Grillen nicht erlaubt. Auch an Stränden ist das Grillen oft verboten – außer es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass das Grillen an diesem Strandabschnitt gestattet ist.

Von sp