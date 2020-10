Vorland

In einem Fleischbetrieb bei Grimmen ist es zum bislang größten konzentrierten Corona-Ausbruch in Mecklenburg-Vorpommern seit Beginn der Pandemie gekommen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat am Freitag 57 Fälle bei Mitarbeitern des Unternehmens und deren Kontaktpersonen vermeldet.

Am vergangenen Wochenende war in dem Fleischbetrieb ein Mitarbeiter positiv getestet worden, der laut Behörden als die Quelle des großen Ausbruchs identifiziert worden ist. Der Kollege war zuvor nicht verreist ist daher nicht durch betriebseigene Tests überprüft worden, wie es das Unternehmen für Reiserückkehrer macht. Nach Bekanntwerden seiner Infektion sind am Mittwoch 118 Abstriche der Belegschaft und der Kontaktpersonen gemacht worden, von denen fast die Hälfte nun zu einem positiven Ergebnis geführt hat.

Wie eine Sprecherin des Landkreises sagte, stammen viele der Mitarbeiter aus dem osteuropäischen Ausland.

Kinder dürfen nicht mehr in Schulen und Kitas

Das Gesundheitsamt hat für alle Infizierten, die Kontaktpersonen der Betroffenen sowie deren Haushaltsangehörige Quarantäne angeordnet. Kinder dürfen nicht mehr Schulen und Kitas besuchen.

„Der betroffene Betrieb arbeitet transparent und sehr kooperativ mit dem Gesundheitsamt zusammen, um eine weitere Verbreitung so gut es nur geht einzudämmen“, heißt es vom Landkreis Vorpommern-Rügen. Für Krankenhäuser und sensible Einrichtungen wie Pflegeheime würden notwendige Maßnahmen zum Schutz der Patienten und des Personals eingeleitet.

