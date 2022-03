Grimmen

Ab 1. April hat Grimmen einen Hausarzt mehr: Jonas Adrian Scheiber wird dann in der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis mit Ove Gürtler – zunächst in der Norderquerstraße gemeinsam tätig sein.

Ove Gürtler ist erst seit Juli 2021 in Grimmen als Hausarzt tätig und hatte die Praxis von Kristiane Badendick in der Norderquerstraße übernommen. Die Internistin ist dort weiterhin, allerdings verkürzt, tätig. Gürtler stammt aus Greifswald, hat dort auch studiert und seine Ausbildung zum Hausarzt absolviert. Jetzt wohnt er ländlich in der Nähe von Grimmen – gemeinsam mit Frau und Kindern.

Und: Gürtler absolvierte einst einen Teil seiner Ausbildung bei seinem neuen Mitarbeiter Scheiber. „Seitdem kennen wir uns, haben den Kontakt nie aufgegeben“, sagt Jonas Adrian Scheiber. Scheiber ist Internist, Gürtler Allgemeinmediziner. „Das ergänzt sich sehr gut“, sagt Ove Gürtler, der sich eine ganze Zeit lang darum bemühte, den 42-jährigen Kollegen nach Grimmen zu holen. „Zunächst vergebens“, sagt Gürtler.

Scheiber selbst stammt aus dem Ruhrgebiet. Er studierte in Marburg, Kassel und Córdoba in Argentinien. Seit 2010 arbeitet er an der Greifswalder Uni-Medizin. „Ich habe hier eine neue Heimat gefunden.“ Neunjährige Zwillinge gehören zur Familie.

Den Nordosten Deutschlands kannte Scheiber nur aus seiner Kindheit. Fahrradtouren bei Prenzlau und Heringsdorf sind ihm aus dieser Zeit in Erinnerung. Und die Überzeugung, dass es hier schön sei. „Dann habe ich mich auf eine Anzeige für die Greifswalder Unimedizin beworben.

Patienten lange begleiten

Im tiefsten Winter 2010 kam er in der Hansestadt an. „Es war eiskalt und die Stadt nicht wirklich einladend. In Greifswald verschrieb sich der Arzt schließlich der Inneren und der Notfallmedizin. Ab 2020 arbeitete er als Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme. „Aus persönlichen Gründen wechsele ich jetzt in die Hausarztpraxis, meinen bisherigen Job liebe ich jedoch ebenfalls sehr“. Aber mit der Zeit und immer wieder mit Nachfragen von Ove Gürtler reifte der Entschluss in ihm, diesen Schritt nach Grimmen zu gehen. Im vergangenen September schließlich habe er sich die Praxis in Grimmen angesehen und danach entschieden, zunächst beruflich in die Trebelstadt zu wechseln.

„Es wird für mich sehr schön sein, meine Patienten künftig nicht mehr nur – wie in der Notaufnahme üblich – kurz zu sehen, sondern sie zu begleiten und hausärztlich zu versorgen“, sagt Jonas Adrian Scheiber. Hinzu komme, dass es in Grimmen Bedarf an zusätzlicher hausärztlicher Versorgung gebe. Lange Zeit galt Grimmen als medizinisch unterversorgt – sieben Hausärzte fehlten laut Statistik. Dann wurden Bereiche neu zugeordnet und erweitert. Die Folge: Nach den neuesten Berechnungen im vergangenen Jahr gab es genügend Ärzte in Grimmen, dabei hatte sich an der Situation nichts verändert.

Öffnungszeiten werden erweitert

Mit seiner Ausbildung als Allgemeininternist mit langjähriger notfallmedizinischer und gastroenterologischer Erfahrung ergänze sein neuer Kollege die Gemeinschaftspraxis optimal, sagt Ove Gürtler. Neu in der Praxis sei dann beispielsweise, dass Ultraschall vom Bauch gemacht werden können. Die hausärztliche Betreuung von Patienten jeden Alters und egal ob sie akute oder chronische Erkrankungen haben, Vorsorgeuntersuchungen, aber auch spezielle Bauchuntersuchungen sowie die Hautkrebsvorsorge zählten zu den Angeboten der Gemeinschaftspraxis, die sich wahrscheinlich im nächsten Jahr räumlich verändern und umziehen wird. Derzeit werden sich zunächst nur die Öffnungszeiten erweitern. Täglich ist die Praxis ab 1. April von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Ove Gürtler: „Langfristig planen wir außerdem Spätsprechstunden.“

„Ich freue mich auf Grimmen als kleine Stadt und möchte hier etwas Neues aufbauen“, sagt Jonas Adrian Scheiber und verrät, dass er gemeinsam mit seiner Familie darüber nachdenke, in einiger Zeit vielleicht auch den Wohnsitz von Greifswald nach Grimmen oder in die Umgebung zu verlegen.

Von Almut Jaekel